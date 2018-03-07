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17:59 (мск), источник: ТАСС

РФС разрешил «СКА-Хабаровску» зарегистрировать нападающего Канунникова

ТАСС, 7 марта. Комитет Российского футбольного союза (РФС) по статусу игроков разрешил «СКА-Хабаровску» зарегистрировать нападающего Максима Канунникова вне регистрационного периода. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Заседание комитета РФС по статусу игроков состоялось 7 марта в Доме футбола. Комитет разрешил «СКА-Хабаровску» внести Канунникова в заявочные листы для участия в соревнованиях под эгидой РФС вне регистрационного периода при преставлении всех надлежащих документов, необходимых для регистрации игрока.

Также комитет отказал «СКА-Хабаровску» в пересмотре решения об отказе регистрировать ивуарийского нападающего Мохамеда Конате вне регистрационного периода.

«СКА-Хабаровск» выступает в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). Второй регистрационный период в текущем сезоне РФПЛ начался 23 января 2018 года и завершился в полночь 22 февраля.

Канунников 2 марта расторг контракт с казанским «Рубином», за который он выступал с 2014 года. За «Рубин» нападающий провел 108 матчей и забил 21 гол.

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