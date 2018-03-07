РФС разрешил «СКА-Хабаровску» зарегистрировать нападающего Канунникова

Заседание комитета РФС по статусу игроков состоялось 7 марта в Доме футбола. Комитет разрешил «СКА-Хабаровску» внести Канунникова в заявочные листы для участия в соревнованиях под эгидой РФС вне регистрационного периода при преставлении всех надлежащих документов, необходимых для регистрации игрока.
Также комитет отказал «СКА-Хабаровску» в пересмотре решения об отказе регистрировать ивуарийского нападающего Мохамеда Конате вне регистрационного периода.
«СКА-Хабаровск» выступает в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). Второй регистрационный период в текущем сезоне РФПЛ начался 23 января 2018 года и завершился в полночь 22 февраля.
Канунников 2 марта расторг контракт с казанским «Рубином», за который он выступал с 2014 года. За «Рубин» нападающий провел 108 матчей и забил 21 гол.