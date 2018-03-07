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15:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Переигровки не будет. КДК рассмотрел протест «Зенита»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза не стал аннулировать результат матча 21-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Амкаром».

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«Зенит» в начале недели подал протест на результат встречи с «Амкаром» (0:0, 3 марта), потребовав переигровки матча. Претензия петербургского клуба заключалась в том, что арбитр встречи Владимир Сельдяков в концовке игры не удалил защитника пермской команды Николая Зайцева, хотя и показал ему вторую за матч желтую карточку. Сегодня состоялось заседание КДК РФС, на котором жалоба «Зенита» была рассмотрена.

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— В заседании принял участие юрист «Зенита», арбитр встречи Владимир Сельдяков, — начал разбирать самое громкое дело минувшего тура председатель КДК Артур Григорьянц. — Также был приглашен (глава департамента судейства и инспектирования РФС) Андрей Будогосский, но он, к сожалению, не смог приехать. Однако мы получили от него подробное видение ситуации с его стороны.

Мы рассмотрели видеозапись компенсированного времени. Игрок «Амкара» Николай Зайцев нарушил правила, за что ему предъявили желтую карточку, которая стала второй. По правилам игры арбитр обязан был предъявить ему красную, которой не последовало. Сельдяков допустил методическую ошибку, о чем и говорит в своем письме Будогосский. И сам судья это тоже признает.

Но мы пришли к выводу, что ошибка не носила ключевого характера. Если вы видели по видеозаписи, Зайцев ушел с поля и больше до финального свистка не возвращался.

Матч продолжался еще 11 секунд. Все это время защитник находился за пределами поля. Еще один ключевой факт — он не был заменен, что очень важно. В данном случае Зайцев не принимал участие в игре после получения второй карточки до финального свистка.

— Экскурс в историю, — продолжил Григорьянц. — В России похожий случай уже был. В 2002-м в матче «Динамо» Махачкала — «Жемчужина» игроку дагестанской команды показали вторую желтую карточку, но не удалили. Футболист провел на поле еще восемь минут! И тогда протест «Жемчужины» был удовлетворен.

Сейчас же мы задали вопрос всем присутствующим на заседании: повлияло ли это неуважение на итоговый результат матча? Все официальные лица ответили: нет. Кроме «Зенита», естественно. Петербургский клуб настаивал на обратном. Мотивировал в письменном обращении тем, что Зайцев пусть и был за линией поля, но мог мешать Паредесу разбегаться при исполнении заключительного штрафного.

— КДК РФС принял решение отказать «Зениту» в аннулировании результата матча, поскольку ошибка судьи не носила ключевого характера, — резюмировал председатель КДК.

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270 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ШТРАФА ДЛЯ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ

Во время матча с «Амкаром» с фанатской трибуны «Зенита» бросали пиротехнику. При этом вратарь пермской команды Артур Нигматуллин пожаловался, что болельщики сине-бело-голубых кидались еще и монетами.

— По итогам этого матча за скандирование нецензурной лексики болельщиками «Зенита» клуб оштрафован на 50 тысяч рублей, — отметил Григорьянц. — За бросание пиротехники, которая стала причиной остановки матча, — еще на 100 тысяч рублей. За бросание монет и других посторонних вещей на поле — на 20 тысяч.

Во время игры были удалены два футболиста «Зенита» — Александр Ерохин и Доменико Кришито. За это КДК тоже наложил на петербургский клуб денежные санкции.

— Также «Зенит» оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение игроков команды, которые получили две красные карточки, — сообщил Григорьянц.

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«СПАРТАК» ОТДЕЛАЛСЯ УСЛОВНЫМ ЗАКРЫТИЕМ ДОМАШНЕЙ ТРИБУНЫ

На заседании КДК было рассмотрено поведение болельщиков «Спартака» на матче с «Локомотивом» в Черкизове (0:0, 4 марта), скандировавших оскорбления расистского характера в адрес вратаря железнодорожников Гильерме. В рапорте делегата матча данный факт не значился, однако офицер РФС по борьбе с дискриминацией и расизмом Алексей Смертин инициировал разбирательство в КДК.

— На 46-й минуте были зафиксированы оскорбительные выражения болельщиков красно-белых в адрес Гильерме, — доложил Григорьянц. — На заседании присутствовал юрист «Спартака» и заместитель Смертина Александр Баранов. Мы исследовали аудио- и видеозаписи, услышали эти скандирования, длившиеся в сумме 50 секунд.

Мы приняли во внимание все. И отягчающие обстоятельства, и тот факт, что в первый раз «Спартак» был наказан после матча Суперкубка России — это отдельный турнир, который не относится к чемпионату. Далее «Спартак» получил наказание после матча в Кубке России против «Спартака» из Нальчика. Это тоже другие соревнования.

Но еще мы учли, что данное нарушение — рецидив по одному и тому же предмету: оскорбления в адрес одного и того же человека. Именно Гильерме болельщики красно-белых оскорбляли в матче за Суперкубок.

— Решения следующие: «Спартак» за оскорбление зрителями футболиста команды соперников по поводу расовой принадлежности оштрафован на 350 тысяч рублей. Плюс условно запрещен допуск зрителей на трибуну B на один домашний матч в чемпионате России. Испытательный срок — до конца сезона.

«Спартак» предупрежден, что в случае повторения инцидента будут применены более строгие санкции, — констатировал председатель КДК.

По словам Григорьянца, также «Спартак» был оштрафован на 100 тысяч рублей за скандирование болельщиками команды других оскорбительных выражений. «Локомотив» была наказан на такую же сумму за аналогичный проступок фанатов. Кроме того, красно-зеленым придется заплатить 150 тысяч рублей за то, что болельщики бросали на поле пиротехнику.

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РОДОЛФУ ПРОПУСТИТ ОДИН МАТЧ

В матче «Арсенал» — «Ахмат» (1:0, 4 марта) тульская команда забила в самой концовке. В том моменте рядом со своей штрафной полузащитник грозненского клуба Олег Иванов перестал играть в мяч, получив повреждение в столкновении с партнером по команде. Футболист «Арсенала» Кирилл Комбаров забрал мяч, сделал передачу в штрафную, и Горан Чаушич забил гол. Игроки «Ахмата» стали в резкой форме выражать недовольство, видимо, полагая, что тульская команда должна была в знак солидарности с Ивановым прервать атаку. Все кончилось небольшой потасовкой и удалением защитника «Ахмата» Родолфу.

— «Ахмат» написал просьбу в КДК об отмене красной карточки для защитника Родолфу, показанной в конце матча с «Арсеналом» после стычки футболистов, — отметил Григорьянц. — Мы, в соответствии с дисциплинарным регламентом, направили данную просьбу грозненцев в контрольно-квалификационную комиссию РФС. Ведь отменить удаление можно только после ее заключения. Утром мы получили ответ от контрольно-квалификационной комиссии: «Невозможно предъявить судье претензии в связи с тем, что предоставлена видеозапись в коротком формате и невозможно пересмотреть всю игровую ситуацию. ККК не может рекомендовать отменить красную карточку».

— Поэтому в данном случае мы рассматривали это дело, исходя из того, у Родолфу уже есть автоматическая дисквалификация после удаления. Вопрос был в том, какое дополнительное наказание следует применить.

Мы рассмотрели несколько видеозаписей, заслушали самого Родолфу, получили от «Ахмата» характеристику на защитника. Особенной агрессии мы в его действиях не увидели.

КДК не стал наказывать Родолфу дополнительной дисквалификацией, — сказал председатель КДК.

Михаил ГОНЧАРОВ, Павел ГУРЕВИЧ из Дома футбола

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