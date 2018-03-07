Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван худший актер 2017 года
Специалисты выяснили, почему женщины жалеют о случайном сексе
Сати Казанова беременна первенцем
Математик определил срок начала Третьей мировой войны
Валерию в розовом джемпере сравнили с манекеном
Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:45
Тоттенхэм Хотспур
Ювентус
Футбол. Еврокубки
22:45
Манчестер Сити
Базель
Футбол. Еврокубки
6.03
ПСЖ1
Реал2
Футбол. Еврокубки
6.03
Ливерпуль0
Порту0
Футбол. Первый дивизион
8.03
Кубань
Тамбов
Футбол. Еврокубки
8.03
Атлетико
Локомотив М
Все события
Тренера Загитовой предупредили о ее романе с Капризовым
На «Оскаре» пошутили про Путина
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Братья Березуцкие завершили выступления за сборную России
На кого «ПСЖ» потратил 800 миллионов евро за 5 лет
Валерию в розовом джемпере сравнили с манекеном
Сандра Буллок тайно вышла замуж
Специалисты выяснили, почему женщины жалеют о случайном сексе
Оцарапанной собакой британке пришлось заменить тазобедренный сустав
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 идей
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
24Олимпийцы зажгли на льду в Москве
33Снежное дерби: «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью
15:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Владимир Сельдяков: Как молнией ударило: «Я правда не показал красную?!»

Арбитр самого резонансного матча сезона «Зенит» — «Амкар» (0:0) дал эксклюзивное интервью «СЭ».

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Разговор состоялся спустя час после завершения заседания КДК, на котором рассматривался протест «Зенита». Напомним, что в той встрече, Сельдяков, показав вторую желтую карточку защитнику пермяков Зайцеву, затем не предъявил футболисту красную, что и стало основанием опротестования результата — петербуржцы ставили вопрос о переигровке матча.

— Ситуация, когда приходится участвовать на заседания КДК, для вас новая?

Читайте также
КДК: Ошибка судьи в матче «Зенит» — «Амкар» не повлияла на результат игры

— Нет. Опыт есть, не первый раз вызывают по организационным делам — как вели себя болельщики, что бросали на поле…

— Вас касались два вопроса — поведение фанатов и история с красной карточкой Зайцеву?

— Да, совершенно верно.

— Что говорили по поводу болельщиков — почему не остановили встречу и не увели команды в раздевалки?

— У нас есть методические рекомендации по тому, как поступать в таких случаях. В соответствии с ними я и действовал.

— При этом вы показали, что можете отправить футболистов в подтрибунные помещения, но делать этого не стали.

— Резервный арбитр сообщил мне по рации, что по стадиону сделано объявление и администрация арены и, как понимаю, лидеры фан-движения «Зенита» гарантировали, что беспорядки и выбросы файеров прекратятся. И я принял решение продолжить игру.

— Вратарь «Амкара» Нигматуллин сказал, что из пятирублевых монет, которыми забросали штрафную, можно было набрать 10 тысяч. Действительно имел место такой «деньгопад»?

— Если вы видели трансляцию, то за спиной голкипера находится защитная сетка, которая не дает каким-либо предметам попасть на поле. Если выражаться на рыболовном сленге, мелкая рыба прошла, а крупная задержалась. Какие-то небольшие предметы и монеты пролетали. Нигматуллину было некомфортно.

Читайте также
КДК РФС не стал аннулировать результат матча «Зенит» — «Амкар»

— И второй момент — неудаление Зайцева. Как так получилось, что вы не показали ему красную карточку?

— Это моя методическая ошибка. Прекрасно понимал, что у меня на поле не два своих глаза, есть еще помощники и резервный рефери. Они сообщили, что карточка у Зайцева вторая. Достал желтую карточку, но из-за того, что игроку оказывали помощь на поле, возникла небольшая стычка, и концентрацию внимания я потерял. Показывая желтую, понимал, что она вторая. Но формально забыл предъявить красную. Пробили штрафной, прошло 10 секунд, и матч закончился. Повторю — допустил методический просчет, концентрацию нужно сохранять до последней секунды.

— Когда поняли, что ошиблись?

— Не то, чтобы ошибся… Ошибся бы, не предъявив вторую желтую карточку. Здесь формальность — не достал красную… Наверное, осознал, когда мне сказали: «Володь, а ты красную показал?». И такое чувство, как молнией ударило: «А я ее правда не показывал?!».

— Сразу поняли, что «Зенит» будет подавать протест?

— Нет, так понимаю, что все очень переживали — встреча получилась упорной. Сначала не думал, что до этого дойдет, но представители «Зенита», посмотрев запись, зашли и в корректной форме подали протест на момент с Зайцевым.

— Инспектор положительно оценил вашу работу. Что сами думаете — матч вам удался?

— Не в праве арбитра давать оценку самому себе. Это дело специалистов. Есть инспектор, есть комиссия. Поэтому оставлю ваш вопрос без комментариев.

— Резонансными получились еще два момента — удаления Ерохина и Кришито. Как смотрите на эти эпизоды?

— Давайте называть это моментами, которые привели к желтым карточкам, а то, что предупреждения стали вторыми — вопрос, наверное, к игрокам. Это нарушения, за которые арбитр, я или любой другой, должны показывать желтые. И в случае с Ерохиным, и с Кришито — это именно так. И, поскольку предупреждения стали вторыми, последовали удаления.

— Кришито стал кричать, возмущаться — как отреагировали?

— Как арбитр премьер-лиги. Это наша работа. А с его стороны — эмоции.

— Роберто Манчини назвал вас лучшим судьей — возможно, в мире. Приятна такая характеристика или чувствуете, что это ирония?

— Наверное, любому рефери РФПЛ будет лестна похвала такого специалиста, который поработал в английской премьер-лиге, серии А.

Пытаюсь убрать иронию и оставить то, что сказал великий тренер. Это приятно, что мои действия так оценили.

— Вы далеко не первый раз в сезоне работаете на играх с участием «Зенита». Как считаете, в ближайшем будущем вас назначат на его матчи?

— Такие решения принимаю не я, а департамент судейства и инспектирования.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Амкар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Олимпийцы продают машины. И правильно делают
Братья Березуцкие завершили выступления за сборную России
На кого «ПСЖ» потратил 800 миллионов евро за 5 лет
Малышко выступит на этапе в Контиолахти с винтовкой Мякяряйнен
«Лужники» признали лучшим стадионом 2017 года
Нападающий сборной России заявлен за «СКА-Хабаровск»
Травма Неймара станет самой дорогой в истории футбола
Стали известны составы «Спартака» и ЦСКА на третий матч серии плей-офф
Новости
Авто
Mitsubishi, который очень любят европейцы: большое обновление Знаете, какой Mitsubishi Outlander — самый дорогой? Нет, не трёх-, а двухлитровый Outlander PHEV! И эта версия пережила большое техническое обновление
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
Похудевшая Бортич представила фильм, ради которого набрала 20 кг Актриса, исполнившая главную роль в фильме «Я худею», и ее экранный «папа» представили совместную работу первым зрителям
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В римском метро нашли дом военачальника II века
В США роботы вытесняют риэлторов
Названо число пустующих квартир в Москве
Леди
Михалковы, Крутые и другие звездные пары, живущие в гостевом браке У любви, как известно, нет правил. Так что, если обоих устраивает брак, в котором супруги живут в разных домах и даже городах, то почему бы не порадоваться за них?
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь