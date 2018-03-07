Владимир Сельдяков: Как молнией ударило: «Я правда не показал красную?!»

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Разговор состоялся спустя час после завершения заседания КДК, на котором рассматривался протест «Зенита». Напомним, что в той встрече, Сельдяков, показав вторую желтую карточку защитнику пермяков Зайцеву, затем не предъявил футболисту красную, что и стало основанием опротестования результата — петербуржцы ставили вопрос о переигровке матча.

— Ситуация, когда приходится участвовать на заседания КДК, для вас новая?

— Нет. Опыт есть, не первый раз вызывают по организационным делам — как вели себя болельщики, что бросали на поле…

— Вас касались два вопроса — поведение фанатов и история с красной карточкой Зайцеву?

— Да, совершенно верно.

— Что говорили по поводу болельщиков — почему не остановили встречу и не увели команды в раздевалки?

— У нас есть методические рекомендации по тому, как поступать в таких случаях. В соответствии с ними я и действовал.

— При этом вы показали, что можете отправить футболистов в подтрибунные помещения, но делать этого не стали.

— Резервный арбитр сообщил мне по рации, что по стадиону сделано объявление и администрация арены и, как понимаю, лидеры фан-движения «Зенита» гарантировали, что беспорядки и выбросы файеров прекратятся. И я принял решение продолжить игру.

— Вратарь «Амкара» Нигматуллин сказал, что из пятирублевых монет, которыми забросали штрафную, можно было набрать 10 тысяч. Действительно имел место такой «деньгопад»?

— Если вы видели трансляцию, то за спиной голкипера находится защитная сетка, которая не дает каким-либо предметам попасть на поле. Если выражаться на рыболовном сленге, мелкая рыба прошла, а крупная задержалась. Какие-то небольшие предметы и монеты пролетали. Нигматуллину было некомфортно.

— И второй момент — неудаление Зайцева. Как так получилось, что вы не показали ему красную карточку?

— Это моя методическая ошибка. Прекрасно понимал, что у меня на поле не два своих глаза, есть еще помощники и резервный рефери. Они сообщили, что карточка у Зайцева вторая. Достал желтую карточку, но из-за того, что игроку оказывали помощь на поле, возникла небольшая стычка, и концентрацию внимания я потерял. Показывая желтую, понимал, что она вторая. Но формально забыл предъявить красную. Пробили штрафной, прошло 10 секунд, и матч закончился. Повторю — допустил методический просчет, концентрацию нужно сохранять до последней секунды.

— Когда поняли, что ошиблись?

— Не то, чтобы ошибся… Ошибся бы, не предъявив вторую желтую карточку. Здесь формальность — не достал красную… Наверное, осознал, когда мне сказали: «Володь, а ты красную показал?». И такое чувство, как молнией ударило: «А я ее правда не показывал?!».

— Сразу поняли, что «Зенит» будет подавать протест?

— Нет, так понимаю, что все очень переживали — встреча получилась упорной. Сначала не думал, что до этого дойдет, но представители «Зенита», посмотрев запись, зашли и в корректной форме подали протест на момент с Зайцевым.

— Инспектор положительно оценил вашу работу. Что сами думаете — матч вам удался?

— Не в праве арбитра давать оценку самому себе. Это дело специалистов. Есть инспектор, есть комиссия. Поэтому оставлю ваш вопрос без комментариев.

— Резонансными получились еще два момента — удаления Ерохина и Кришито. Как смотрите на эти эпизоды?

— Давайте называть это моментами, которые привели к желтым карточкам, а то, что предупреждения стали вторыми — вопрос, наверное, к игрокам. Это нарушения, за которые арбитр, я или любой другой, должны показывать желтые. И в случае с Ерохиным, и с Кришито — это именно так. И, поскольку предупреждения стали вторыми, последовали удаления.

— Кришито стал кричать, возмущаться — как отреагировали?

— Как арбитр премьер-лиги. Это наша работа. А с его стороны — эмоции.

— Роберто Манчини назвал вас лучшим судьей — возможно, в мире. Приятна такая характеристика или чувствуете, что это ирония?

— Наверное, любому рефери РФПЛ будет лестна похвала такого специалиста, который поработал в английской премьер-лиге, серии А.

Пытаюсь убрать иронию и оставить то, что сказал великий тренер. Это приятно, что мои действия так оценили.

— Вы далеко не первый раз в сезоне работаете на играх с участием «Зенита». Как считаете, в ближайшем будущем вас назначат на его матчи?