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15:10 (мск), источник: Вести.Ru

Максим Канунников продолжит карьеру в «СКА-Хабаровск»

Полузащитник сборной России Максим Канунников будет выступать за «СКА-Хабаровск». Российская футбольная премьер-лига разрешила хабаровчанам заявить футболиста на матчи чемпионата страны.

Трансферное окно в РФПЛ закрылось 24 февраля, но Максиму Канунниеову разрешили перейти в «СКА-Хабаровск».

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Канунников расторг контракт с «Рубином» и, став свободным агентом, подписал контракт с хабаровчанами.

Главный тренер армейцев Ринат Билялетдинов подтвердил информацию о том, что Канунников сможет играть за «СКА-Хабаровск». Билялетдинов отметил, что этот переход выгоден не только команде, но и самому игроку. Перед чемпионатом мира Максим получит игровую практику, что поможет ему попасть в заявку сборной России.

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