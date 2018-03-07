О видах спорта, которые могут появиться уже в Пекине-2022.
Максим Канунников продолжит карьеру в «СКА-Хабаровск»
Полузащитник сборной России Максим Канунников будет выступать за «СКА-Хабаровск». Российская футбольная
Полузащитник сборной России Максим Канунников будет выступать за «СКА-Хабаровск». Российская футбольная
Трансферное окно в РФПЛ закрылось 24 февраля, но Максиму Канунниеову разрешили перейти в «СКА-Хабаровск».
Канунников расторг контракт с «Рубином» и, став свободным агентом, подписал контракт с хабаровчанами.
Главный тренер армейцев Ринат Билялетдинов подтвердил информацию о том, что Канунников сможет играть за «СКА-Хабаровск». Билялетдинов отметил, что этот переход выгоден не только команде, но и самому игроку. Перед чемпионатом мира Максим получит игровую практику, что поможет ему попасть в заявку сборной России.