Прядкин рассказал о возможном расширении РФПЛ

«Вопрос о расширении РФПЛ неоднократно задавался. На данный момент оптимальный вариант — 16 команд. Посмотрим, что будет с экономикой клубов. Мы создали хороший буклет об экономике российского футбола и договорились о его выпуске, по окончании сезона или ежемесячно. Там всё расписано по экономике. То, сколько зарабатывает лига и какова финансовая стабильность клубов, показывает, что очень сложно её расширять. Для такой большой страны, как наша, 18 клубов было бы здорово. Но пока клубы согласны на вариант с 16 командами», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Марианна Багдасарова.