Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Оскорбленная ведущим «Первого» Собчак пожалуется в ЦИК и Эрнсту
У красного вина и шоколада нашли новые полезные свойства
Реакция ребенка на первую в жизни пиццу взорвала Сеть
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Ксения Собчак вышла в свет в голубом платье и «кошачьих» очках
Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:45
Ливерпуль
Порту
Футбол. Еврокубки
22:45
ПСЖ
Реал
Футбол. Зарубежный
15:00
Звезда К0
Александрия0
Футбол. Зарубежный
5.03
Сельта2
Лас-Пальмас1
Футбол. Зарубежный
5.03
Кристал Пэлас2
Манчестер Юнайтед3
Футбол. Еврокубки
7.03
Тоттенхэм Хотспур
Ювентус
Все события
Соколовская: Разрыв контракта с «Газпромом»- это был наш план
Математик рассчитал сроки начала III мировой войны
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
«Ждем суда»: адвокат Родченкова шантажирует Прохорова
Легкоатлетам РФ могут запретить выступать в нейтральном статусе
Ингеборга Дапкунайте развелась с мужем
Ирина Безрукова собирается в кругосветное путешествие
Прибавка к зарплате улучшает здоровье
Долгая депрессия меняет мозг
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 идей
Фоторепортажи
10«Барселона» уже почти чемпион
8Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO
15:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Прядкин рассказал о возможном расширении РФПЛ

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о возможном расширении чемпионата России до 18 команд.

«Вопрос о расширении РФПЛ неоднократно задавался. На данный момент оптимальный вариант — 16 команд. Посмотрим, что будет с экономикой клубов. Мы создали хороший буклет об экономике российского футбола и договорились о его выпуске, по окончании сезона или ежемесячно. Там всё расписано по экономике. То, сколько зарабатывает лига и какова финансовая стабильность клубов, показывает, что очень сложно её расширять. Для такой большой страны, как наша, 18 клубов было бы здорово. Но пока клубы согласны на вариант с 16 командами», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Марианна Багдасарова.

Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Финал Россия – Германия – этим всё сказано. Безобразие, а не Олимпиада»
"Поздравляю ее, но..." Фигуристка из США оправдалась за критику Загитовой
«Ошибка судьи»: «Зенит» может переиграть матч
Британские СМИ: сборная Англии может бойкотировать ЧМ-2018
«Ждем суда»: адвокат Родченкова шантажирует Прохорова
Легкоатлетам РФ могут запретить выступать в нейтральном статусе
Гари Невилл: Джонсон — дурак! Зачем вмешивать футбол?
Стало известно, сколько Россия потратит на чемпионат мира
ПСЖ хочет пригласить Зидана в случае отставки Эмери
Новости
Авто
Porsche сделала новый кроссовер. И он очень быстрый Porsche снова удивила! Если про многие премьеры автосалона в Женеве мы знали (ну или хотя бы догадывались), то дебют электрического кроссовера от Porsche стал полной неожиданностью
Hi-Tech
Появилось видео, которое заставит плакать любого По традиции перед 8 марта Mail.Ru подготовила социальный ролик, посвященный детям и их мамам
Кино
Павла Артемьева возмутила передача НТВ с его участием Мама артиста хочет подать в суд на телеведущего Сергея Майорова
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В Москве попытались ограбить квартиру депутата Госдумы
Названо число пустующих квартир в Москве
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
Стрижки, челки, химия: какие тренды стоит попробовать, а какие – забыть Забираем с собой в новый сезон короткий боб, ленты в волосах и химию, а вот с массивными ободками и плотной челкой прощаемся.
Дети
Сати Казанова беременна первенцем По данным инсайдера, певица находится на раннем сроке.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь