«Зенит» подал протест на матч с «Амкаром». Его рассмотрят 7 марта

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ЧТО ПРОИЗОШЛО

Как стало известно «СЭ», представители «Зенита» подали протест после субботней игры с пермяками. Сначала соответствующая запись была внесена в протокол матча. Затем клуб из Санкт-Петербурга выполнил все формальности, связанные с подачей протеста (в соответствии со статьей 125 дисциплинарного регламента РФС).

ПОВОД ДЛЯ ПРОТЕСТА

Напомним, что в самом конце встречи «Зенит» — «Амкар» арбитр Владимир Сельдяков повел себя странно. Игрок гостей Николай Зайцев, по мнению судьи, нарушил правила и при этом получил травму, ему стали оказывать помощь, а затем под руки вывели за пределы поля. Как раз в этот момент рефери и вынес Зайцеву предупреждение. Которое стало вторым. Первое Зайцев получил еще на 22-й минуте.

Красной карточки вслед за второй желтой не последовало. Сельдяков не удалил Зайцева, допустив техническую ошибку и дав повод для подачи протеста. Именно на это и обратили внимание в «Зените».

РЕГЛАМЕНТНЫЕ НОРМЫ

В статье 125 «Рассмотрение протестов», в частности, говорится:

«1. Протест подается клубом, участвовавшем в матче, на факты, связанные с несоблюдением правил игры и (или) регламентов соревнований в части проведения матча. Подача протеста и краткое изложение фактов, на которые подается протест, отражается в протоколе матча. Заявление с подробным изложением фактов, на которые подается протест, направляется в организацию, проводящую соревнование, почтовой или факсимильной связью в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента окончания матча по которому подается протест.

…3. Рассмотрение протеста осуществляется уполномоченным в соответствии с настоящим регламентом юрисдикционным органом.

4. В случае подачи протеста клуб, подающий протест, обязан оплатить на расчетный счет РФС взнос за рассмотрение протеста в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей в течение 3 (трех) рабочих дней с даты проведения матча, по которому подается протест. Несвоевременно оплаченный взнос за рассмотрение протеста подлежит возврату. Взнос за рассмотрение протеста возвращается в следующих случаях:

1) В случае полного или частичного удовлетворения протеста;.

2) Клуб, подавший протест, отзывает его до принятия решения юрисдикционным органом.

5. Не принимаются к рассмотрению протесты:

1) несвоевременно поданные;.

2) не зафиксированные в протоколе матча;.

3) на качество судейства;.

4) за рассмотрение которых не оплачен или несвоевременно оплачен взнос.

6. В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием к его подаче, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с нарушением регламентов соревнований и (или) несоблюдением правил игры.

7. Представитель соперника должен быть поставлен в известность о подаче протеста, о чем делается соответствующая запись в протоколе матча.

8. Протест рассматривается не позднее 7 (семи) календарных дней с момента поступления всех материалов.

9. Содержание протеста должно быть подтверждено соответствующими материалами: видеозаписью матча, записями в протоколе матча, рапортами инспектора, делегата, комиссара, судей, представителей РФС, иными документами, способствующими объективному изучению обстоятельств, связанных с подачей протеста.

10. Необходимые материалы, связанные с подачей протеста, предоставляются клубом в организацию, проводящую соревнование, не позднее 3 (трех) дней с даты окончания матча, по которому подается протест, либо по требованию организации, проводящей соревнование, в течение 48 (сорока восьми) часов.

…12. В случае установления при проведении матча, по которому подается протест, несоблюдения правил игры и (или) регламентов соревнований, которое повлияло на результат матча, юрисдикционный орган принимает решение об аннулировании результата матча и проведении переигровки.

13. По результатам рассмотрения протеста, в случае если несоблюдение правил игры и (или) регламентов соревнований в части проведения матча повлияло на его результат, юрисдикционный орган может принять решение об аннулировании результата матча с последующей переигровкой либо присуждением поражения.

КТО И КОГДА РАССМОТРИТ ПРОТЕСТ

Протесты рассматривает контрольно-дисциплинарный комитет РФС. Случившееся в матче «Зенит» — «Амкар» изучат и рассмотрят на заседании КДК 7 марта.

ЧТО ГОВОРЯТ

За комментариями корреспонденты «СЭ» обратились к председателю КДК РФС Артуру Григорьянцу и руководителю департамента судейства и инспектирования РФС Андрею Будогосскому.

— Правда ли, что представители «Зенита» сделали запись в послематчевый протокол, выразив намерение подать протест? — вопрос Григорьянцу.

— Действительно, такая запись есть. Есть и оформленный в письменном виде протест. Выполнены все необходимые процедуры для подачи протеста. Его рассмотрят 7 марта в 11 часов. На заседание приглашены судья матча Сельдяков, инспектор Мартынов, делегат Казиахмедов, глава департамента судейства и инспектирования РФС Будогосский и представители клубов — «Зенита» и «Амкара».

— На что подан протест?

— На нарушение правил игры, а именно правила 12 («Нарушения правил и недисциплинированное поведение». — Прим."СЭ).

— «Зенит» ставит вопрос об аннулировании результата матча и переигровке?

— Да. Это содержится в письме.

***

— Как оцените работу арбитра Сельдякова на матче «Амкар» — «Зенит»? — вопрос Будогосскому.

— Подчеркну — высказываю свое личное мнение, которое может быть откорректировано контрольно-квалификационной комиссией, если она станет рассматривать эпизоды. Считаю, игра получилась очень трудной, а арбитр вел принципиальную и, подчеркиваю, последовательную линию управления.

— Оцените вынесение Сельдяковым дисциплинарных санкций?

— Это мнение арбитра, к которому я отношусь с уважением. Никто, кроме судьи, не находится на поле и не может чувствовать атмосферу игры. Рефери действует в соответствии с теми событиями и нюансами, которые может понять только он.

— В конце игры Сельдяков, показав вторую желтую карточку футболисту «Амкара», не удалил его. Что произошло?