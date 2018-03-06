«Зенит» подал протест на матч с «Амкаром». Его рассмотрят 7 марта
В понедельник стало известно, что «Зенит» опротестовал результат матча 21-го тура чемпионата России с «Амкаром» (0:0).
В понедельник стало известно, что «Зенит» опротестовал результат матча 21-го тура чемпионата России с «Амкаром» (0:0).
ЧТО ПРОИЗОШЛО
Как стало известно «СЭ», представители «Зенита» подали протест после субботней игры с пермяками. Сначала соответствующая запись была внесена в протокол матча. Затем клуб из
ПОВОД ДЛЯ ПРОТЕСТА
Напомним, что в самом конце встречи «Зенит» — «Амкар» арбитр Владимир Сельдяков повел себя странно. Игрок гостей Николай Зайцев, по мнению судьи, нарушил правила и при этом получил травму, ему стали оказывать помощь, а затем под руки вывели за пределы поля. Как раз в этот момент рефери и вынес Зайцеву предупреждение. Которое стало вторым. Первое Зайцев получил еще на 22-й минуте.
Красной карточки вслед за второй желтой не последовало. Сельдяков не удалил Зайцева, допустив техническую ошибку и дав повод для подачи протеста. Именно на это и обратили внимание в «Зените».
РЕГЛАМЕНТНЫЕ НОРМЫ
В статье 125 «Рассмотрение протестов», в частности, говорится:
«1. Протест подается клубом, участвовавшем в матче, на факты, связанные с несоблюдением правил игры и (или) регламентов соревнований в части проведения матча. Подача протеста и краткое изложение фактов, на которые подается протест, отражается в протоколе матча. Заявление с подробным изложением фактов, на которые подается протест, направляется в организацию, проводящую соревнование, почтовой или факсимильной связью в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента окончания матча по которому подается протест.
…3. Рассмотрение протеста осуществляется уполномоченным в соответствии с настоящим регламентом юрисдикционным органом.
4. В случае подачи протеста клуб, подающий протест, обязан оплатить на расчетный счет РФС взнос за рассмотрение протеста в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей в течение 3 (трех) рабочих дней с даты проведения матча, по которому подается протест. Несвоевременно оплаченный взнос за рассмотрение протеста подлежит возврату. Взнос за рассмотрение протеста возвращается в следующих случаях:
1) В случае полного или частичного удовлетворения протеста;.
2) Клуб, подавший протест, отзывает его до принятия решения юрисдикционным органом.
5. Не принимаются к рассмотрению протесты:
1) несвоевременно поданные;.
2) не зафиксированные в протоколе матча;.
3) на качество судейства;.
4) за рассмотрение которых не оплачен или несвоевременно оплачен взнос.
6. В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием к его подаче, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с нарушением регламентов соревнований и (или) несоблюдением правил игры.
7. Представитель соперника должен быть поставлен в известность о подаче протеста, о чем делается соответствующая запись в протоколе матча.
8. Протест рассматривается не позднее 7 (семи) календарных дней с момента поступления всех материалов.
9. Содержание протеста должно быть подтверждено соответствующими материалами: видеозаписью матча, записями в протоколе матча, рапортами инспектора, делегата, комиссара, судей, представителей РФС, иными документами, способствующими объективному изучению обстоятельств, связанных с подачей протеста.
10. Необходимые материалы, связанные с подачей протеста, предоставляются клубом в организацию, проводящую соревнование, не позднее 3 (трех) дней с даты окончания матча, по которому подается протест, либо по требованию организации, проводящей соревнование, в течение 48 (сорока восьми) часов.
…12. В случае установления при проведении матча, по которому подается протест, несоблюдения правил игры и (или) регламентов соревнований, которое повлияло на результат матча, юрисдикционный орган принимает решение об аннулировании результата матча и проведении переигровки.
13. По результатам рассмотрения протеста, в случае если несоблюдение правил игры и (или) регламентов соревнований в части проведения матча повлияло на его результат, юрисдикционный орган может принять решение об аннулировании результата матча с последующей переигровкой либо присуждением поражения.
КТО И КОГДА РАССМОТРИТ ПРОТЕСТ
Протесты рассматривает
ЧТО ГОВОРЯТ
За комментариями корреспонденты «СЭ» обратились к председателю КДК РФС Артуру Григорьянцу и руководителю департамента судейства и инспектирования РФС Андрею Будогосскому.
— Правда ли, что представители «Зенита» сделали запись в послематчевый протокол, выразив намерение подать протест? — вопрос Григорьянцу.
— Действительно, такая запись есть. Есть и оформленный в письменном виде протест. Выполнены все необходимые процедуры для подачи протеста. Его рассмотрят 7 марта в 11 часов. На заседание приглашены судья матча Сельдяков, инспектор Мартынов, делегат Казиахмедов, глава департамента судейства и инспектирования РФС Будогосский и представители клубов — «Зенита» и «Амкара».
— На что подан протест?
— На нарушение правил игры, а именно правила 12 («Нарушения правил и недисциплинированное поведение». — Прим."СЭ).
— «Зенит» ставит вопрос об аннулировании результата матча и переигровке?
— Да. Это содержится в письме.
***
— Как оцените работу арбитра Сельдякова на матче «Амкар» — «Зенит»? — вопрос Будогосскому.
— Подчеркну — высказываю свое личное мнение, которое может быть откорректировано
— Оцените вынесение Сельдяковым дисциплинарных санкций?
— Это мнение арбитра, к которому я отношусь с уважением. Никто, кроме судьи, не находится на поле и не может чувствовать атмосферу игры. Рефери действует в соответствии с теми событиями и нюансами, которые может понять только он.
— В конце игры Сельдяков, показав вторую желтую карточку футболисту «Амкара», не удалил его. Что произошло?
— Это методическая ошибка. Никакой трагедии, впрочем, не вижу. Даже если арбитр забыл показать карточку, это не отменяет его права выносить дисциплинарные санкции, которые затем вносятся в протокол. Карточка — это иллюстративное подтверждение того, что фиксируется предупреждение или удаление. Тот факт, что не была показана красная карточка — это следствие напряженной атмосферы, того, как вели себя болельщики. Судья, возможно, отвлекся. Но в протоколе достаточно четко написано, что футболист удален за второе предупреждение — за грубую игру. Юридически арбитр все оформил верно, что от него и требуется. Вот эта методическая ошибка — единственное замечание к арбитру, которое у меня есть.
|Роберто Манчини
|Вадим Евсеев
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|6
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|1
|12
|Удары (всего)
|4
|5
|Удары в створ
|2
|5
|Угловые
|4
|10
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
|Боковой судья
|Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)