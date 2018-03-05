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5 марта, источник: Чемпионат.com

Шатов: Мне близок футбол «Краснодара», вся команда играет в атаку

Полузащитник «Краснодара» Олег Шатов рассказал об адаптации в составе «горожан». В начале февраля «Краснодар» арендовал игрока у «Зенита» с правом дальнейшего выкупа.

Источник: РИА "Новости"

«Мы с Игорем Михайловичем [Шалимовым] знакомы давно, ещё со времен, когда я играл в молодёжной сборной, а он был ассистентом возглавлявшего эту команду Николая Писарева. Он знает меня как футболиста, и в «молодёжке» я играл в центре полузащиты. Это амплуа — родное для меня.

В детских и юношеских командах я всегда играл в центре поля, под нападающими, потом и в профессиональном футболе чаще всего располагался именно на этом месте. И только в «Зените» меня стали регулярно использовать в качестве флангового игрока. Со временем у меня стало неплохо получаться, и я закрепился на этой позиции. Но всё же увереннее чувствую себя в центре поля и, как мне кажется, в этом амплуа могу больше раскрыть свой потенциал. Хотя, с другой стороны, на позиции я никогда не зацикливаюсь и всегда готов сыграть там, где потребуется, где необходимо в данный момент.

В коллективе меня приняли очень хорошо, ребята здесь дружелюбные, позитивные. Футбол, в который играет «Краснодар», мне, как атакующему игроку, очень близок. Я люблю атаковать, забивать, отдавать голевые передачи, и здесь это только приветствуется, поскольку вся команда заряжена на атаку. Но и об обороне нельзя забывать, поэтому мы стараемся играть в сбалансированный футбол. Все 10 человек должны не только идти вперёд и создавать моменты у чужих ворот, но и уметь отбирать мяч у соперника. Без этого сегодня никак, — цитирует Шатова сайт «Краснодара».

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