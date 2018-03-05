Шатов: Мне близок футбол «Краснодара», вся команда играет в атаку

В детских и юношеских командах я всегда играл в центре поля, под нападающими, потом и в профессиональном футболе чаще всего располагался именно на этом месте. И только в «Зените» меня стали регулярно использовать в качестве флангового игрока. Со временем у меня стало неплохо получаться, и я закрепился на этой позиции. Но всё же увереннее чувствую себя в центре поля и, как мне кажется, в этом амплуа могу больше раскрыть свой потенциал. Хотя, с другой стороны, на позиции я никогда не зацикливаюсь и всегда готов сыграть там, где потребуется, где необходимо в данный момент.



В коллективе меня приняли очень хорошо, ребята здесь дружелюбные, позитивные. Футбол, в который играет «Краснодар», мне, как атакующему игроку, очень близок. Я люблю атаковать, забивать, отдавать голевые передачи, и здесь это только приветствуется, поскольку вся команда заряжена на атаку. Но и об обороне нельзя забывать, поэтому мы стараемся играть в сбалансированный футбол. Все 10 человек должны не только идти вперёд и создавать моменты у чужих ворот, но и уметь отбирать мяч у соперника. Без этого сегодня никак, — цитирует Шатова сайт «Краснодара».