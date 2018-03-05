КДК РФС рассмотрит протест «Зенита» на нарушение правил в матче с «Амкаром»

Встреча прошла в субботу на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 0:0. Главный арбитр встречи Владимир Сельдяков в компенсированное ко второму тайму время показал желтую карточку защитнику гостей Николаю Зайцеву после нарушения им правил в борьбе с Николаем Заболотным. Это предупреждение стало для Зайцева вторым, однако судья красную карточку игроку «Амкара» не показал. Зайцев покинул поле, поскольку ему потребовалась помощь медиков, и до конца встречи в игру не вернулся.