Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Башаров с дочерью, Тарасова и Бикович на премьере фильма
Диабет второго типа оказался пятью разными заболеваниями
Эммануил Виторган жалеет, что не увидит «расцвет» дочери
Названо число пустующих квартир в Москве
Эмма Уотсон и Холли Берри блистали на вечеринке Vanity Fair
Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:00
Звезда К
Александрия
Футбол. Зарубежный
5.03
Кристал Пэлас2
Манчестер Юнайтед3
Футбол. Зарубежный
5.03
Сельта2
Лас-Пальмас1
Футбол. Первый дивизион
5.03
Спартак-20
Факел0
Футбол. Еврокубки
22:45
Ливерпуль
Порту
Футбол. Еврокубки
22:45
ПСЖ
Реал
Все события
«Освободите нас еще раз»: ФРГ просит РФ спасти от «оккупации»
Минфин ввел налог на бани, сараи и теплицы
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
100 дней до приказа: о готовности стадионов ЧМ-2018
Ответные матчи 1/8 Лиги чемпионов пройдут в Париже и Ливерпуле
Светлана Бондарчук вышла в свет в роскошном мини-платье
Лауреат «Оскара» пришла на церемонию ненакрашенной
Поедание сердец оказалось эффективным средством от атеросклероза
Добавленный сахар: 4 беды
В Приморье дальневосточный гектар дали на кладбище
В римском метро нашли дом военачальника II века
Фоторепортажи
20«Спартак» не пустил «Динамо» в плей-офф КХЛ
33Снежное дерби: «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью
5 марта, источник: ТАСС

КДК РФС рассмотрит протест «Зенита» на нарушение правил в матче с «Амкаром»

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит протест «Зенита» на нарушение правил игры со стороны судьи в матче 21-го тура чемпионата России с «Амкаром». Об этом ТАСС сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Встреча прошла в субботу на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 0:0. Главный арбитр встречи Владимир Сельдяков в компенсированное ко второму тайму время показал желтую карточку защитнику гостей Николаю Зайцеву после нарушения им правил в борьбе с Николаем Заболотным. Это предупреждение стало для Зайцева вторым, однако судья красную карточку игроку «Амкара» не показал. Зайцев покинул поле, поскольку ему потребовалась помощь медиков, и до конца встречи в игру не вернулся.

Читайте также
Скандал в Питере: файер у вратаря «Амкара» и два удаления «Зенита»

«Зенит» подал протест на нарушение правил игры в матче с «Амкаром». Судья и инспектор матча, делегат игры, представители сторон будут присутствовать на заседании КДК, где будет разбираться этот вопрос, — сообщил Григорьянц.

Этот момент подпадает под статью 52-ю дисциплинарного регламента РФС «Особая юрисдикция КДК РФС». В статье отмечено, что комитет исправляет ошибки, допущенные судьей матча, в том числе неудаление игрока при вынесении ему второго предупреждения.

Заседание КДК РФС пройдет в среду.

Зенит 0:0
Первый тайм: 0:0
Амкар
3.03.2018, 16:30 Зрители: 41543 основной раунд: 21-й тур Санкт-Петербург
Главные тренеры
Роберто Манчини Вадим Евсеев
Составы
Андрей Лунев 99
Игорь Смольников 19
78′ 90+4′ Доменико Кришито (к) 4
Эмануэль Маммана 30
Бранислав Иванович 60
7′ 67′ Александр Ерохин 21
Далер Кузяев 14
90+3′ Леандро Паредес 5
Александр Кокорин 9
53′ Магомед Оздоев 27
90′ Эмилиано Ариэль Ригони 10
Миха Мевля 23
65′ Себастьян Дриусси 11
72′ Антон Заболотный 29
1 Артур Нигматуллин 90+2′
2 Александр Милькович
3 Петар Занев (к)
4 Николай Зайцев 22′ 90+6′
18 Михаил Сиваков
41 Дмитрий Белоруков
17 Михаил Гащенков 26′
66 Саид Эззатоллахи 83′
91 Александр Рязанцев 65′
19 Брайн Оладапо Идову
26 Браун Фелисио Форбс 75′
8 Фегор Огуде
80 Аарон Самуэль Оланаре 77′
9 Дарко Бодул
Статистика
6 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 1
12 Удары (всего) 4
5 Удары в створ 2
5 Угловые 4
10 Фолы 16
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Амкар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Матч грозненского "Ахмата" закончился дракой футболистов (видео)
Жозе Моуринью будет работать на российском телеканале
Медведева уходит от тренера: это провокация или просто глупость?
СКА и «Северсталь» забросили 11 шайб в матче Кубка Гагарина
100 дней до приказа: о готовности стадионов ЧМ-2018
Ответные матчи 1/8 Лиги чемпионов пройдут в Париже и Ливерпуле
«Спартак» вновь не смог забить ЦСКА в матче плей-офф КХЛ
Альварес провалил допинг-тест перед реваншем с Головкиным
«Манчестер Юнайтед» победил «Кристал Пэлас», уступая 0:2
Спорт-Экспресс
Авто
Назван лучший автомобиль в Европе Лучшим автомобилем в Европе в 2018 году стал кроссовер Volvo XC40
Hi-Tech
В России появился смартфон в честь Путина (фото) Известная компания выпустила эксклюзивную модель iPhone и предложила 6 названий для новой российской ракеты
Кино
Назван худший актер 2017 года По традиции за день до награждения лауреатов премии «Оскар» были названы победители антипремии «Золотая малина»
Недвижимость
В Петербурге построят кольцевую линию метро за 300 млрд рублей
Во имя защитника: что строили женщины для своих мужчин
Россияне взяли очень много ипотек
Мусульман возмутила мечеть в форме еврейской кипы
Леди
«Оскар-2018»: лучшие платья церемонии Вручение наград американской киноакадемии прошло в 90-й раз
Дети
Светлана Лобода ждет второго ребенка По данным журналистов, певица забеременела от популярного немецкого музыканта
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь