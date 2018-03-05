КДК РФС рассмотрит протест «Зенита» на нарушение правил в матче с «Амкаром»
МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/.
МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/.
Встреча прошла в субботу на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 0:0. Главный арбитр встречи Владимир Сельдяков в компенсированное ко второму тайму время показал желтую карточку защитнику гостей Николаю Зайцеву после нарушения им правил в борьбе с Николаем Заболотным. Это предупреждение стало для Зайцева вторым, однако судья красную карточку игроку «Амкара» не показал. Зайцев покинул поле, поскольку ему потребовалась помощь медиков, и до конца встречи в игру не вернулся.
«Зенит» подал протест на нарушение правил игры в матче с «Амкаром». Судья и инспектор матча, делегат игры, представители сторон будут присутствовать на заседании КДК, где будет разбираться этот вопрос, — сообщил Григорьянц.
Этот момент подпадает под статью 52-ю дисциплинарного регламента РФС «Особая юрисдикция КДК РФС». В статье отмечено, что комитет исправляет ошибки, допущенные судьей матча, в том числе неудаление игрока при вынесении ему второго предупреждения.
Заседание КДК РФС пройдет в среду.
|Роберто Манчини
|Вадим Евсеев
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|6
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|1
|12
|Удары (всего)
|4
|5
|Удары в створ
|2
|5
|Угловые
|4
|10
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
|Боковой судья
|Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)