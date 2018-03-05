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15:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Канчельскис атакует Промеса, а Манчини — судей. Цитаты тура

Самые яркие высказывания 21-го тура премьер-лиги.

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34
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10 ОТКРОВЕНИЙ ТУРА. Версия «СЭ»

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 21, 3.03.2018, 16:30
Зенит
0Амкар0

1. Роберто МАНЧИНИ, главный тренер «Зенита»
ЗЕНИТ — АМКАР — 0:0

«Арбитр — лучший в России и в Европе — таков мой комментарий. Я считаю, что судейство было катастрофой. Большую часть второго тайма нас было всего десять. Несмотря на это, мы смогли реализовать пару атак, и это хороший знак. Мы не проиграли, будем оптимистами!».

2. Артур НИГМАТУЛЛИН, голкипер «Амкара»
ЗЕНИТ — АМКАР — 0:0

(на вопрос, чем его забрасывали фанаты «Зенита») «Мне кажется, там монетами по пять рублей тысяч десять можно было собрать».

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 21, 4.03.2018, 16:30
Локомотив М
0Спартак М0

3. Андрей КАНЧЕЛЬСКИС, экс-полузащитник сборной России
ЛОКОМОТИВ — СПАРТАК — 0:0

«Промес — футболист среднего уровня, так и напишите. Против него лично я ничего не имею, мне все равно. А вот главный тренер должен предъявлять ему претензии: на поле я вообще Промеса не вижу».

4. Михаил ГАЛАКТИОНОВ, главный тренер «Ахмата»
АРСЕНАЛ — АХМАТ — 1:0

(о голе «Арсенала») «Все остановились в надежде на то, что есть некое уважение друг к другу, к партнерам, которые делают одно дело, едят один хлеб. К сожалению, принципы фейр-плей не у всех работают. Мы считаем, что такое отношение недопустимо».

5. Валерий КАРПИН, главный тренер «Ростова»
КРАСНОДАР — РОСТОВ — 3:1

(на вопрос, сильно ли изменился Шалимов за годы после игровой карьеры) «Волос стало меньше, погрузнел. А характер не изменился».

6. Гаджи ГАДЖИЕВ, экс-главный тренер «Амкара»
ЗЕНИТ — АМКАР — 0:0

(о словах Манчини) «Арбитр не был предвзят. У нас нет таких смелых и отчаянных судей, которые будут судить против питерского клуба».

Во время загрузки произошла ошибка.

7. Горан ЧАУШИЧ, полузащитник «Арсенала»
АРСЕНАЛ — АХМАТ — 1:0

(на просьбу прокомментировать потасовку в концовке матча) «У меня нет комментариев по этому поводу. Вы сами знаете, какие ситуации бывают, когда вы играете в Грозном…».

8. Владислав ИГНАТЬЕВ, полузащитник «Локомотива»
ЛОКОМОТИВ — СПАРТАК — 0:0

(на вопрос, не лучше ли было играть красным мячом) «Я все вижу. Если не видишь желтый мяч, лучше вообще заканчивать».

9. Петр АВЕН, бизнесмен, болельщик «Спартака»
ЛОКОМОТИВ — СПАРТАК — 0:0

«В хоккей играли, а не в футбол. В такую погоду ни одна, ни другая команда не может показать все, на что способна».
Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 21, 4.03.2018, 11:00
СКА-Хабаровск
0Тосно1

10. Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ, главный тренер «СКА-Хабаровск»
СКА-ХАБАРОВСК — ТОСНО — 0:1

«Хотели как лучше, а получилось как всегда. Шутка, конечно, но положение достаточно серьезное…».

Лидеры по очкам:
Юрий СЕМИН, главный тренер «Локомотива» — 62
Игорь ШАЛИМОВ, главный тренер «Краснодара» — 58
Массимо КАРРЕРА, главный тренер «Спартака» — 45.

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