О том, каким футболистом и человеком был капитан "Фиорентины" Давиде Астори. Он скоропостижно скончался накануне.
Канчельскис атакует Промеса, а Манчини — судей. Цитаты тура
Самые яркие высказывания 21-го тура
Самые яркие высказывания 21-го тура
10 ОТКРОВЕНИЙ ТУРА. Версия «СЭ»
1. Роберто МАНЧИНИ, главный тренер «Зенита»
ЗЕНИТ — АМКАР — 0:0
«Арбитр — лучший в России и в Европе — таков мой комментарий. Я считаю, что судейство было катастрофой. Большую часть второго тайма нас было всего десять. Несмотря на это, мы смогли реализовать пару атак, и это хороший знак. Мы не проиграли, будем оптимистами!».
2. Артур НИГМАТУЛЛИН, голкипер «Амкара»
ЗЕНИТ — АМКАР — 0:0
(на вопрос, чем его забрасывали фанаты «Зенита») «Мне кажется, там монетами по пять рублей тысяч десять можно было собрать».
3. Андрей КАНЧЕЛЬСКИС,
ЛОКОМОТИВ — СПАРТАК — 0:0
«Промес — футболист среднего уровня, так и напишите. Против него лично я ничего не имею, мне все равно. А вот главный тренер должен предъявлять ему претензии: на поле я вообще Промеса не вижу».
4. Михаил ГАЛАКТИОНОВ, главный тренер «Ахмата»
АРСЕНАЛ — АХМАТ — 1:0
(о голе «Арсенала») «Все остановились в надежде на то, что есть некое уважение друг к другу, к партнерам, которые делают одно дело, едят один хлеб. К сожалению, принципы
5. Валерий КАРПИН, главный тренер «Ростова»
КРАСНОДАР — РОСТОВ — 3:1
(на вопрос, сильно ли изменился Шалимов за годы после игровой карьеры) «Волос стало меньше, погрузнел. А характер не изменился».
6. Гаджи ГАДЖИЕВ,
ЗЕНИТ — АМКАР — 0:0
(о словах Манчини) «Арбитр не был предвзят. У нас нет таких смелых и отчаянных судей, которые будут судить против питерского клуба».
7. Горан ЧАУШИЧ, полузащитник «Арсенала»
АРСЕНАЛ — АХМАТ — 1:0
(на просьбу прокомментировать потасовку в концовке матча) «У меня нет комментариев по этому поводу. Вы сами знаете, какие ситуации бывают, когда вы играете в Грозном…».
8. Владислав ИГНАТЬЕВ, полузащитник «Локомотива»
ЛОКОМОТИВ — СПАРТАК — 0:0
(на вопрос, не лучше ли было играть красным мячом) «Я все вижу. Если не видишь желтый мяч, лучше вообще заканчивать».
9. Петр АВЕН, бизнесмен, болельщик «Спартака»
ЛОКОМОТИВ — СПАРТАК — 0:0
«В хоккей играли, а не в футбол. В такую погоду ни одна, ни другая команда не может показать все, на что способна».
10. Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ, главный тренер «СКА-Хабаровск»
«Хотели как лучше, а получилось как всегда. Шутка, конечно, но положение достаточно серьезное…».
Лидеры по очкам:
Юрий СЕМИН, главный тренер «Локомотива» — 62
Игорь ШАЛИМОВ, главный тренер «Краснодара» — 58
Массимо КАРРЕРА, главный тренер «Спартака» — 45.