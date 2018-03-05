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15:47 (мск), источник: Чемпионат.com

«Уфа» снова сделает вход на матч бесплатным

На встречу 22-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги между «Уфой» и «Анжи» болельщики смогут прийти бесплатно.

Источник: РИА "Новости"

Ранее болельщики имели возможность бесплатно посетить игру «Уфы» с «Динамо».

«Вход на матч — свободный! Угостим горячим чаем и вкусной кашей! Приходите за час до игры, будет интересно!» — говорится на официальном сайте уфимского клуба.

Встреча состоится 10 марта на стадионе «Нефтяник», начало игры — в 14:00 мск. После 21 тура «Уфа» занимает в турнирной таблице шестое место, а «Анжи» — 15-е.

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