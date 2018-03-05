О том, каким футболистом и человеком был капитан "Фиорентины" Давиде Астори. Он скоропостижно скончался накануне.
«Уфа» снова сделает вход на матч бесплатным
На встречу 22-го тура Российской футбольной
На встречу 22-го тура Российской футбольной
Ранее болельщики имели возможность бесплатно посетить игру «Уфы» с «Динамо».
«Вход на матч — свободный! Угостим горячим чаем и вкусной кашей! Приходите за час до игры, будет интересно!» — говорится на официальном сайте уфимского клуба.
Встреча состоится 10 марта на стадионе «Нефтяник», начало игры — в 14:00 мск. После 21 тура «Уфа» занимает в турнирной таблице шестое место, а «Анжи» — 15-е.