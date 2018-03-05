«Уфа» снова сделает вход на матч бесплатным

Ранее болельщики имели возможность бесплатно посетить игру «Уфы» с «Динамо».



«Вход на матч — свободный! Угостим горячим чаем и вкусной кашей! Приходите за час до игры, будет интересно!» — говорится на официальном сайте уфимского клуба.