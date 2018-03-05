«Геркус прав по-человечески, а красных мячей у спонсора нет». Премьер-лига отвечает
И объясняет.
И объясняет.
РФПЛ возобновила практику
Коммерческий директор РФПЛ Павел Суворов объяснил, почему в матче «Локомотив» — «Спартак» мяч был не красным, а желтым:
— У нас договор с эксклюзивным поставщиком мячей для чемпионата России (соглашение действует с этого сезона и рассчитано на три года. — Прим «СЭ»). В контракте прописана в том числе поставка контрастных мячей для игры в плохих погодных условиях, при затрудненной видимости. Поставщик еще на стадии переговоров сообщил, что мячи яркого
Директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин разъяснил ситуацию с запрещенным баннером фанатов «Спартака» на матче с «Локомотивом»:
— Президент «Локомотива» Илья Геркус
Геркус все это объяснил. С точки зрения права он совершил нарушение. Баннер у спартаковцев был абсолютно нейтральный. Думаю, мы это обсудим на собрании лиги. Но
Также Мейтин рассказал, что бросивший файер в голкипера «Амкара» Нигматуллина во время матча в
— Болельщик «Зенита», бросивший стробоскоп во вратаря «Амкара», задержан. Надо отдать должное службе безопасности «Зенита», потому что сделать это непросто. Ведь файер был брошен
А спортивный директор лиги Виктор Пышкин сообщил, что проведение московского дерби не было под вопросом:
— Мы находились на связи с делегатом матча, и такой вопрос вообще не поднимался. Да, погодные условия были плохие, шел снегопад, но все службы «Локомотива» ситуацию контролировали и все требования судьи по разметке поля выполнили. Безопасности участников матча ничто не угрожало, поэтому судья, делегат и инспектор были за то, чтобы игра состоялась.
И в заключение Пышкин пояснил ситуацию со странной отзаявкой «Рубином» Максима Канунникова. Вернее сообщил, что
— «Рубин» расторг контракт, игрок отзаявлен. Клуб вправе сделать это в любое время. В прессе было написано про 21 февраля, но это все неправда. В регистрационный период никаких документов нам не поступало, футболист числился в «Рубине». А куда Канунников пойдет дальше — мы не знаем, у нас такой информации нет. Его новый клуб должен будет обратиться в соответствующий комитет РФС. Если РФС разрешит — мы его заявим.
Филипп ПАПЕНКОВ
с Трубной улицы