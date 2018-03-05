«Геркус прав по-человечески, а красных мячей у спонсора нет». Премьер-лига отвечает

Источник: Спорт-Экспресс

РФПЛ возобновила практику пресс-конференций по итогам тура.

Коммерческий директор РФПЛ Павел Суворов объяснил, почему в матче «Локомотив» — «Спартак» мяч был не красным, а желтым:

— У нас договор с эксклюзивным поставщиком мячей для чемпионата России (соглашение действует с этого сезона и рассчитано на три года. — Прим «СЭ»). В контракте прописана в том числе поставка контрастных мячей для игры в плохих погодных условиях, при затрудненной видимости. Поставщик еще на стадии переговоров сообщил, что мячи яркого желто-оранжевого цвета неоднократно тестировались в разных погодных условиях и используются уже на протяжении десяти лет. Исключений в поставках не делается ни для Англии, ни для Испании, ни для Италии. Мы понимаем обеспокоенность болельщиков: на общих планах с камер видимость траектории мяча была затруднена. И приносим извинения тем, кто не получил полноценного удовольствия от игры. Но мы послали дополнительный запрос и получили официальный ответ от технического спонсора: мячей профессионального уровня другой контрастной расцветки у него нет. Направили обращение с вопросом, что можно сделать, чтобы улучшить контрастные свойства мяча.

Директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин разъяснил ситуацию с запрещенным баннером фанатов «Спартака» на матче с «Локомотивом»:

— Президент «Локомотива» Илья Геркус де-факто запретил этот баннер, но де-юре делать так было нельзя. Есть правила, в которых сказано: если баннер согласован с организатором соревнований (а я лично его согласовал), то никто отменить это решение не может. Но сделано это было в ответ на события в первом круге, когда «Спартак» не допустил согласованный нами баннер фанатов «Локомотива». Там был шарж на бывших игроков «Локомотива», которые перешли в «Спартак» и надпись «Рать взбунтовалась, чемпион ненастоящий».

Геркус все это объяснил. С точки зрения права он совершил нарушение. Баннер у спартаковцев был абсолютно нейтральный. Думаю, мы это обсудим на собрании лиги. Но по-человечески Геркус, на мой взгляд, поступил правильно. Получилась ничья 1:1. Начнем с чистого листа. Надеюсь, такое больше не повторится.

Также Мейтин рассказал, что бросивший файер в голкипера «Амкара» Нигматуллина во время матча в Санкт-Петербурге уже наказан:

— Болельщик «Зенита», бросивший стробоскоп во вратаря «Амкара», задержан. Надо отдать должное службе безопасности «Зенита», потому что сделать это непросто. Ведь файер был брошен из-за спины, исподтишка. Он оштрафован на 15 тысяч рублей и лишен права посещения спортивных соревнований (по данным «СЭ», речь идет о сроке на один год).

А спортивный директор лиги Виктор Пышкин сообщил, что проведение московского дерби не было под вопросом:

— Мы находились на связи с делегатом матча, и такой вопрос вообще не поднимался. Да, погодные условия были плохие, шел снегопад, но все службы «Локомотива» ситуацию контролировали и все требования судьи по разметке поля выполнили. Безопасности участников матча ничто не угрожало, поэтому судья, делегат и инспектор были за то, чтобы игра состоялась.

И в заключение Пышкин пояснил ситуацию со странной отзаявкой «Рубином» Максима Канунникова. Вернее сообщил, что премьер-лига тут не при делах:

— «Рубин» расторг контракт, игрок отзаявлен. Клуб вправе сделать это в любое время. В прессе было написано про 21 февраля, но это все неправда. В регистрационный период никаких документов нам не поступало, футболист числился в «Рубине». А куда Канунников пойдет дальше — мы не знаем, у нас такой информации нет. Его новый клуб должен будет обратиться в соответствующий комитет РФС. Если РФС разрешит — мы его заявим.