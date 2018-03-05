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14:26 (мск), источник: Vesti.kz

Гендиректор «Уфы» раскрыл подробности трансфера Сейдахмета и назвал приблизительные сроки его дебюта за клуб

Генеральный директор российской «Уфы» Шамиль Газизов в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал о трансфере казахстанца Еркебулана Сейдахмета и назвал примерные сроки дебюта форварда в составе основной команды.

«Сейдахмета мы подписали как свободного игрока, так как он не принадлежал никакому клубу. Никаких затрат не было. Хочу сказать большое спасибо Георгию Хутиди (основатель клуба «Монтажник», который воспитал Сейдахмета — прим. Vesti.kz). Он помог Сейдахмету развиться, и благодаря его поддержке состоялся переход Еркебулана в «Уфу».

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Сейдахмет может дебютировать уже в ближайших матчах. Все будет зависеть от того, в какой он будет физической форме. На последнем сборе он получил небольшую травму, однако сейчас чувствует себя хорошо. Теперь ему нужно постараться и пробиться в состав. Это будет очень сложно, — отметил Газизов.

Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что Сейдахмет достался «Уфе» бесплатно. Официально о трансфере футболиста было объявлено 12 февраля. Российский клуб подписал с казахстанцем, которого за искусную работу с мячом прозвали «казахским Месси», долгосрочный контракт и заявил его в РФПЛ под под десятым номером — на его игровой футболке красуется псевдоним «Еркош».

Напомним, что Сейдахмет попал в заявку «Уфы» на матч чемпионата России против «Динамо» — 1:1, но на поле так и не вышел. По словам главного тренера уфимцев Сергея Семака, существовала вероятность участия казахстанца в игре, но этому помешал в том числе и лимит на легионеров.

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