Гендиректор «Уфы» раскрыл подробности трансфера Сейдахмета и назвал приблизительные сроки его дебюта за клуб

«Сейдахмета мы подписали как свободного игрока, так как он не принадлежал никакому клубу. Никаких затрат не было. Хочу сказать большое спасибо Георгию Хутиди (основатель клуба «Монтажник», который воспитал Сейдахмета — прим. Vesti.kz). Он помог Сейдахмету развиться, и благодаря его поддержке состоялся переход Еркебулана в «Уфу».

Сейдахмет может дебютировать уже в ближайших матчах. Все будет зависеть от того, в какой он будет физической форме. На последнем сборе он получил небольшую травму, однако сейчас чувствует себя хорошо. Теперь ему нужно постараться и пробиться в состав. Это будет очень сложно, — отметил Газизов.

Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что Сейдахмет достался «Уфе» бесплатно. Официально о трансфере футболиста было объявлено 12 февраля. Российский клуб подписал с казахстанцем, которого за искусную работу с мячом прозвали «казахским Месси», долгосрочный контракт и заявил его в РФПЛ под под десятым номером — на его игровой футболке красуется псевдоним «Еркош».