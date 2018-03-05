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13:56 (мск), источник: ТАСС

РФС отказал «СКА-Хабаровску» в регистрации ивуарийского футболиста Конате

ТАСС, 5 марта. Комитет Российского футбольного союза (РФС) по статусу игроков отказал «СКА- Хабаровску» в регистрации иваурийского нападающего Мохамеда Конате. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Заседание комитета РФС по статусу игроков состоялось 2 марта в Доме футбола. Комитет отказал в удовлетворении заявления ФК «СКА-Хабаровск» о регистрации Конате вне регистрационного периода.

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«СКА-Хабаровск» выступает в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). Второй регистрационный период в текущем сезоне РФПЛ начался 23 января 2018 года и завершился в полночь 22 февраля.

Конате перешел в екатеринбургский «Урал» летом 2016 года. За «Урал» ивуариец провел четыре матча в чемпионате России, не сумев отметиться результативными действиями. В феврале 2017 года клуб и игрок расторгли контракт по обоюдному согласию. Первым профессиональным клубом Конате был ивуарийский «Денгеле», также он играл в казахстанском «Кайрате» после ухода из «Урала».

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