РФС отказал «СКА-Хабаровску» в регистрации ивуарийского футболиста Конате

«СКА-Хабаровск» выступает в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). Второй регистрационный период в текущем сезоне РФПЛ начался 23 января 2018 года и завершился в полночь 22 февраля.

Конате перешел в екатеринбургский «Урал» летом 2016 года. За «Урал» ивуариец провел четыре матча в чемпионате России, не сумев отметиться результативными действиями. В феврале 2017 года клуб и игрок расторгли контракт по обоюдному согласию. Первым профессиональным клубом Конате был ивуарийский «Денгеле», также он играл в казахстанском «Кайрате» после ухода из «Урала».