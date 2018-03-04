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00:00 (мск), источник: ТАСС

Тренер «Ахмата» Галактионов считает, что футболисты «Арсенала» нарушили принципы fair play

ТАСС, 4 марта. Главный тренер грозненского «Ахмата» Михаил Галактионов заявил, что футболисты тульского «Арсенала» не соблюли принципы честной игры (fair play) в эпизоде с забитым голом в матче 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Слова Галактионова приводит пресс-служба «Ахмата».

Источник: РИА "Новости"

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов в компенсированное ко второму тайму время получил повреждение после столкновения с партнером, однако футболисты тульского «Арсенала» не выбили мяч за пределы поля, а продолжили атаку, в ходе которой был забит победный гол. Футболисты «Ахмата» попытались оспорить решение главного арбитра матча Владислава Безбородова засчитать гол Горана Чаушича, в результате на поле вспыхнула потасовка, бразильский защитник грозненцев Родолфо был удален с поля.

«Наш игрок получил повреждение, все остановились в надежде на то, что есть некое уважение друг к другу, уважение к партнерам, которые делают одно дело. Но, к сожалению, принципы fair play не у всех работают. Мы считаем, что такое отношение недопустимо», — сказал Галактионов.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Арсенала».

Арсенал Т 1:0
Первый тайм: 0:0
Ахмат
4.03.2018, 19:00 Зрители: 7080 основной раунд: 21-й тур Арсенал
Главные тренеры
Миодраг Божович Михаил Галактионов
Голы
90+2′ Горан Чаушич (А. Дзюба, К. Комбаров) 20
Составы
Михаил Левашов 36
Кирилл Комбаров (к) 9
Виктор Альварес 21
Максим Беляев 6
90+4′ Гиа Григалава 8
Эванс Кангва 10
90+6′ Горан Чаушич 20
Игорь Горбатенко 23
90+5′ Артем Дзюба 24
72′ Сергей Ткачев 11
80′ Анри Хагуш 14
45′ Хабиб Майга 15
Лука Джорджевич 18
33 Виталий Гудиев
40 Ризван Уциев (к)
13 Милад Мохаммади
15 Андрей Семенов 90+5′
21 Одисе Роши
23 Антон Швец
11 Силва Лима Исмаэл
19 Олег Иванов
4 Вилькер Анхель 36′
2 Родолфу 90+5′
18 Беким Балай 83′
70 Аюб Бацуев
95 Магомед Митришев 71′
8 Лео Жаба
Статистика
4 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 1
2 Голевые моменты 0
5 Удары (всего) 3
2 Удары в створ 1
6 Угловые 4
14 Фолы 13
2 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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