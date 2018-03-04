Тренер «Ахмата» Галактионов считает, что футболисты «Арсенала» нарушили принципы fair play

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов в компенсированное ко второму тайму время получил повреждение после столкновения с партнером, однако футболисты тульского «Арсенала» не выбили мяч за пределы поля, а продолжили атаку, в ходе которой был забит победный гол. Футболисты «Ахмата» попытались оспорить решение главного арбитра матча Владислава Безбородова засчитать гол Горана Чаушича, в результате на поле вспыхнула потасовка, бразильский защитник грозненцев Родолфо был удален с поля.

«Наш игрок получил повреждение, все остановились в надежде на то, что есть некое уважение друг к другу, уважение к партнерам, которые делают одно дело. Но, к сожалению, принципы fair play не у всех работают. Мы считаем, что такое отношение недопустимо», — сказал Галактионов.