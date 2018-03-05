Что опять с заменами у Карреры?
Мы ждали большой и красивой игры лидеров нашего чемпионата, тактической битвы двух классных тренеров — а получили зрелище, которое к футболу имело весьма отдаленное отношение.
Мы ждали большой и красивой игры лидеров нашего чемпионата, тактической битвы двух классных тренеров — а получили зрелище, которое к футболу имело весьма отдаленное отношение.
УТОНУВШИЕ В СУГРОБАХ ПЛАНЫ
Стоило на себе прочувствовать суровую погоду, взглянуть с близкого расстояния на промерзшее заснеженное поле с минимумом травы и осознать, что метель с каждой минутой усиливается, как стало предельно ясно, что прежние расклады, рассуждения о составах, да и изначальные планы команд утонули в черкизовских сугробах.
Ведь какая, на самом деле, разница, вышли ли на поле Ари с Фарфаном, если они, полубольные, все равно вряд ли смогли бы принести пользу на этом льду без лыж и коньков? И тот же Эдер с его силовой манерой оказался даже больше в тему. Стоило ли продолжать вспоминать о потерях
Возможно, Каррера и хотел
ФЕРНАНДЕШ НАШЕЛ СПОСОБ СЕБЯ ПОКАЗАТЬ.
ПРОМЕС — ОПЯТЬ ПРОПАЛ
Вопрос был только в том, кто быстрее приспособится к условиям и поймет, что главное — соблюдать несколько простых правил:
— максимально упростить игру, не придумывать короткие перепасовки вблизи своих ворот и исключить риск.
— как можно меньше фолить, ведь любой штрафной — это чуть ли не единственный способ беспрепятственной доставки мяча к воротам;.
— чаще задействовать фланги и грузить мяч в штрафную. Если в нормальном футболе фланговые навесы — малоэффективное оружие, то в этом экстремальном виде спорта всё ровно наоборот;.
— усердно работать на подборах, вгрызаться в каждый отскок и отправлять мяч обратно в штрафную.
Ко второму тайму обе команды все эти принципы поняли. А для начала «Спартак» попробовал играть в комбинационный футбол, допустил несколько грубых потерь, «привез» два штрафных, которые чудом не реализовал Фернандеш.
Редкая острота действительно приходила либо после «стандартов», либо с бровок. Особенно старались два левых защитника, Комбаров и Рыбус. Один постоянно простреливал и навешивал, другой прорывался на скорости и смещался в центр. Самый же опасный момент матча — удар Самедова с выносом мяча Игнатьева из пустых ворот — едва ли не единственная атака через центр за 90 минут.
Общий характер футбола можно подчеркнуть несколькими цифрами. Например, на двоих «Локомотив» и «Спартак», согласно WhoScored, совершили лишь семь удачных обводок (три против четырех). В дерби
Точность передач — 69 процентов на 73. Удары в створ — 3 на 2. О точности острых пасов скромно помолчим, потому что этих пасов мы увидели всего три на обе команды.
Хотя теоретически можно было рассчитывать и на большее количество опасных моментов. К примеру, большая загадка, почему Фернандеш (четыре удара, 86 процентов точных передач, два ключевых паса, два заработанных фола) даже в условиях апокалипсиса смог себя проявить и почти каждую атаку доводил до
РУГАТЬ МАКСИМОВИЧА ПОКА РАНО
Не совсем понятны были и замены, которые провел Каррера. Семин выполнил только одну, да и ту — в самой концовке, когда надо было потянуть время. Итальянец же вдруг попытался усилить футбол выходом Мельгарехо и Джано вместо Самедова и Фернанду. Причем в момент, когда игра и без этого проходила под знаком доминирования его команды. В результате парагваец первые минут 10−15 привыкал к газону, скользил и паниковал.
Грузинский хавбек же долго лечился от повреждения, а тут его, хрупкого и едва готового, бросили в бой.
Впрочем, все это придирки, потому что футбола в воскресенье, повторим, не могло быть изначально. Поэтому нельзя строго спрашивать ни с команд, ни с тренеров, ни с отдельных игроков. И того же Максимовича ругать за ляпы и привозы пока рано.
Два нуля стали очень предсказуемым и прогнозируемым счетом. «Спартак» не смог сократить отставание от железнодорожников, и стоит признать, что в этот день небеса оказались на стороне «Локомотива». Команде Юрия Семина не требовалось непременно играть в футбол, ее устраивала эта ничья, что она и показала в начале второго тайма, когда спокойно оттянулась назад. Защищаться и сидеть на своей половине по такой погоде было в сто раз проще, чем пытаться
|Локомотив М
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0:0
Первый тайм: 0:0
|Спартак М
|Юрий Семин
|Массимо Каррера
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|1
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|2
|11
|Удары (всего)
|8
|4
|Удары в створ
|3
|2
|Угловые
|5
|13
|Фолы
|18
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Николай Еремин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)