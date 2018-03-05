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00:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Что опять с заменами у Карреры?

Мы ждали большой и красивой игры лидеров нашего чемпионата, тактической битвы двух классных тренеров — а получили зрелище, которое к футболу имело весьма отдаленное отношение.

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фотографии
34
фотографии
34
фотографии

УТОНУВШИЕ В СУГРОБАХ ПЛАНЫ

Стоило на себе прочувствовать суровую погоду, взглянуть с близкого расстояния на промерзшее заснеженное поле с минимумом травы и осознать, что метель с каждой минутой усиливается, как стало предельно ясно, что прежние расклады, рассуждения о составах, да и изначальные планы команд утонули в черкизовских сугробах.

Ведь какая, на самом деле, разница, вышли ли на поле Ари с Фарфаном, если они, полубольные, все равно вряд ли смогли бы принести пользу на этом льду без лыж и коньков? И тот же Эдер с его силовой манерой оказался даже больше в тему. Стоило ли продолжать вспоминать о потерях красно-белых в центре обороны, если было понятно, что вся нагрузка, которая выпадет на Максимовича и Кутепова, — это отражение статичных атак «Локомотива» без скорости, где не требуется особенная сыгранность?

Возможно, Каррера и хотел чем-либо удивить Семина (или наоборот), расчерчивал всю неделю на тактической доске разные интересные фигурки и комбинации, однако в день матча он наверняка выкинул их из головы. Зимний футбол — совершенно другой вид спорта, подготовиться к нему невозможно. Разве что если ежедневно бегать в такой же метели.

ФЕРНАНДЕШ НАШЕЛ СПОСОБ СЕБЯ ПОКАЗАТЬ.
ПРОМЕС — ОПЯТЬ ПРОПАЛ

Вопрос был только в том, кто быстрее приспособится к условиям и поймет, что главное — соблюдать несколько простых правил:

— максимально упростить игру, не придумывать короткие перепасовки вблизи своих ворот и исключить риск.

— как можно меньше фолить, ведь любой штрафной — это чуть ли не единственный способ беспрепятственной доставки мяча к воротам;.

— чаще задействовать фланги и грузить мяч в штрафную. Если в нормальном футболе фланговые навесы — малоэффективное оружие, то в этом экстремальном виде спорта всё ровно наоборот;.

— усердно работать на подборах, вгрызаться в каждый отскок и отправлять мяч обратно в штрафную.

Ко второму тайму обе команды все эти принципы поняли. А для начала «Спартак» попробовал играть в комбинационный футбол, допустил несколько грубых потерь, «привез» два штрафных, которые чудом не реализовал Фернандеш.

Редкая острота действительно приходила либо после «стандартов», либо с бровок. Особенно старались два левых защитника, Комбаров и Рыбус. Один постоянно простреливал и навешивал, другой прорывался на скорости и смещался в центр. Самый же опасный момент матча — удар Самедова с выносом мяча Игнатьева из пустых ворот — едва ли не единственная атака через центр за 90 минут.

Общий характер футбола можно подчеркнуть несколькими цифрами. Например, на двоих «Локомотив» и «Спартак», согласно WhoScored, совершили лишь семь удачных обводок (три против четырех). В дерби красно-белых с ЦСКА эти показатели составили 14 против 11, в три с половиной раза больше.

Точность передач — 69 процентов на 73. Удары в створ — 3 на 2. О точности острых пасов скромно помолчим, потому что этих пасов мы увидели всего три на обе команды.

Хотя теоретически можно было рассчитывать и на большее количество опасных моментов. К примеру, большая загадка, почему Фернандеш (четыре удара, 86 процентов точных передач, два ключевых паса, два заработанных фола) даже в условиях апокалипсиса смог себя проявить и почти каждую атаку доводил до чего-то интересного, а Промес (2 хлипких заблокированных удара, 63 процента точных передач, ни одного ключевого паса) на поле снова периодически растворялся.

РУГАТЬ МАКСИМОВИЧА ПОКА РАНО

Не совсем понятны были и замены, которые провел Каррера. Семин выполнил только одну, да и ту — в самой концовке, когда надо было потянуть время. Итальянец же вдруг попытался усилить футбол выходом Мельгарехо и Джано вместо Самедова и Фернанду. Причем в момент, когда игра и без этого проходила под знаком доминирования его команды. В результате парагваец первые минут 10−15 привыкал к газону, скользил и паниковал.

Грузинский хавбек же долго лечился от повреждения, а тут его, хрупкого и едва готового, бросили в бой. Какую-то логику попытаться найти можно — Ананидзе умеет нанести хлесткий дальний удар, которых в исполнении «Спартака» в этом матче было мало. Но получилось так, что после перестановок гости всякий раз теряли инициативу. А без ушедшего бразильца вовсе перестал выходить из обороны. У красно-белых не получилось даже организовать финальный навал.

Впрочем, все это придирки, потому что футбола в воскресенье, повторим, не могло быть изначально. Поэтому нельзя строго спрашивать ни с команд, ни с тренеров, ни с отдельных игроков. И того же Максимовича ругать за ляпы и привозы пока рано.

Два нуля стали очень предсказуемым и прогнозируемым счетом. «Спартак» не смог сократить отставание от железнодорожников, и стоит признать, что в этот день небеса оказались на стороне «Локомотива». Команде Юрия Семина не требовалось непременно играть в футбол, ее устраивала эта ничья, что она и показала в начале второго тайма, когда спокойно оттянулась назад. Защищаться и сидеть на своей половине по такой погоде было в сто раз проще, чем пытаться что-то изобретать и придумывать.

Локомотив М 0:0
Первый тайм: 0:0
Спартак М
4.03.2018, 16:30 Зрители: 21750 основной раунд: 21-й тур РЖД Арена
Главные тренеры
Юрий Семин Массимо Каррера
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
Владислав Игнатьев 20
Мачей Рыбус 31
Неманья Пейчинович 5
Соломон Кверквелия 33
Антон Миранчук 60
40′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Алексей Миранчук 59
Александр Коломейцев 18
Игорь Денисов 27
90′ Эдер 24
Дмитрий Тарасов 23
57 Александр Селихов
38 Андрей Ещенко 22′
23 Дмитрий Комбаров 76′
29 Илья Кутепов 81′
33 Никола Максимович 25′
10 Квинси Промес
47 Роман Зобнин 70′
12 де Соуза Луиз Адриану
8 Денис Глушаков (к)
19 Александр Самедов 65′
25 Лоренсо Мельгарехо
11 Фернанду 78′
7 Джано Ананидзе
Статистика
1 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
11 Удары (всего) 8
4 Удары в створ 3
2 Угловые 5
13 Фолы 18
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Николай Еремин (Москва, Россия)
Боковой судья Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак М
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Локомотив М
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Премьер-лига
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