Что опять с заменами у Карреры?

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УТОНУВШИЕ В СУГРОБАХ ПЛАНЫ

Стоило на себе прочувствовать суровую погоду, взглянуть с близкого расстояния на промерзшее заснеженное поле с минимумом травы и осознать, что метель с каждой минутой усиливается, как стало предельно ясно, что прежние расклады, рассуждения о составах, да и изначальные планы команд утонули в черкизовских сугробах.

Ведь какая, на самом деле, разница, вышли ли на поле Ари с Фарфаном, если они, полубольные, все равно вряд ли смогли бы принести пользу на этом льду без лыж и коньков? И тот же Эдер с его силовой манерой оказался даже больше в тему. Стоило ли продолжать вспоминать о потерях красно-белых в центре обороны, если было понятно, что вся нагрузка, которая выпадет на Максимовича и Кутепова, — это отражение статичных атак «Локомотива» без скорости, где не требуется особенная сыгранность?

Возможно, Каррера и хотел чем-либо удивить Семина (или наоборот), расчерчивал всю неделю на тактической доске разные интересные фигурки и комбинации, однако в день матча он наверняка выкинул их из головы. Зимний футбол — совершенно другой вид спорта, подготовиться к нему невозможно. Разве что если ежедневно бегать в такой же метели.

ФЕРНАНДЕШ НАШЕЛ СПОСОБ СЕБЯ ПОКАЗАТЬ.

ПРОМЕС — ОПЯТЬ ПРОПАЛ

Вопрос был только в том, кто быстрее приспособится к условиям и поймет, что главное — соблюдать несколько простых правил:

— максимально упростить игру, не придумывать короткие перепасовки вблизи своих ворот и исключить риск.

— как можно меньше фолить, ведь любой штрафной — это чуть ли не единственный способ беспрепятственной доставки мяча к воротам;.

— чаще задействовать фланги и грузить мяч в штрафную. Если в нормальном футболе фланговые навесы — малоэффективное оружие, то в этом экстремальном виде спорта всё ровно наоборот;.

— усердно работать на подборах, вгрызаться в каждый отскок и отправлять мяч обратно в штрафную.

Ко второму тайму обе команды все эти принципы поняли. А для начала «Спартак» попробовал играть в комбинационный футбол, допустил несколько грубых потерь, «привез» два штрафных, которые чудом не реализовал Фернандеш.

Редкая острота действительно приходила либо после «стандартов», либо с бровок. Особенно старались два левых защитника, Комбаров и Рыбус. Один постоянно простреливал и навешивал, другой прорывался на скорости и смещался в центр. Самый же опасный момент матча — удар Самедова с выносом мяча Игнатьева из пустых ворот — едва ли не единственная атака через центр за 90 минут.

Общий характер футбола можно подчеркнуть несколькими цифрами. Например, на двоих «Локомотив» и «Спартак», согласно WhoScored, совершили лишь семь удачных обводок (три против четырех). В дерби красно-белых с ЦСКА эти показатели составили 14 против 11, в три с половиной раза больше.

Точность передач — 69 процентов на 73. Удары в створ — 3 на 2. О точности острых пасов скромно помолчим, потому что этих пасов мы увидели всего три на обе команды.

Хотя теоретически можно было рассчитывать и на большее количество опасных моментов. К примеру, большая загадка, почему Фернандеш (четыре удара, 86 процентов точных передач, два ключевых паса, два заработанных фола) даже в условиях апокалипсиса смог себя проявить и почти каждую атаку доводил до чего-то интересного, а Промес (2 хлипких заблокированных удара, 63 процента точных передач, ни одного ключевого паса) на поле снова периодически растворялся.

РУГАТЬ МАКСИМОВИЧА ПОКА РАНО

Не совсем понятны были и замены, которые провел Каррера. Семин выполнил только одну, да и ту — в самой концовке, когда надо было потянуть время. Итальянец же вдруг попытался усилить футбол выходом Мельгарехо и Джано вместо Самедова и Фернанду. Причем в момент, когда игра и без этого проходила под знаком доминирования его команды. В результате парагваец первые минут 10−15 привыкал к газону, скользил и паниковал.

Грузинский хавбек же долго лечился от повреждения, а тут его, хрупкого и едва готового, бросили в бой. Какую-то логику попытаться найти можно — Ананидзе умеет нанести хлесткий дальний удар, которых в исполнении «Спартака» в этом матче было мало. Но получилось так, что после перестановок гости всякий раз теряли инициативу. А без ушедшего бразильца вовсе перестал выходить из обороны. У красно-белых не получилось даже организовать финальный навал.

Впрочем, все это придирки, потому что футбола в воскресенье, повторим, не могло быть изначально. Поэтому нельзя строго спрашивать ни с команд, ни с тренеров, ни с отдельных игроков. И того же Максимовича ругать за ляпы и привозы пока рано.