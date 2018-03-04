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4 марта, источник: Спорт-Экспресс

«Арсенал» победил «Ахмат» благодаря скандальному голу

После гола туляков на поле началась драка.

Источник: ПФК "Арсенал"

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

В Туле, как и в столице, в этот уик-энд выпало немало снега, но непосредственно в день матча осадки практически прекратились. Поле выглядело вполне прилично, а за рекламными щитами громоздились сугробы. В таких погодных условиях и состоялся дебют за «Арсенал» Артема Дзюбы, который вполне в эти дни мог сидеть на теплой скамейке запасных стадиона «Санкт-Петербург» под крышей, а не носиться по тульскому газону в снежном антураже.

В первом тайме инициативой уверенно владели туляки, причем лучшими в их составе были новички: Дзюба и Маига. Впрочем, по острым моментам счет получился равным, грозненцы сумели организовать две опасным контратаки. После перерыва пошел мелкий снег, но характер игры не изменился. Команды обменялись несколькими острыми выпадами, но цифры на табло все основное время игры оставались неизменными. А на второй добавленной минуте Горан Чаушич дальним ударом добыл «Арсеналу» победу.

В том моменте рядом со штрафной площадью гостей их игрок Олег Иванов перестал играть в мяч, получив повреждение в столкновении с партнером по команде. Футболист «Арсенала» Кирилл Комбаров забрал мяч, сделал передачу в штрафную, атака продолжилась — и Чаушич забил гол. Игроки «Терека» стали в резкой форме выражать недовольство, видимо, полагая, что тульская команда должна была в знак солидарности с Ивановым прервать атаку и остановиться.

ЦИФРЫ

6 — «Ахмат» не может победить на выезде шестой матч подряд, с 27 августа прошлого года.

0 — в «Арсенале» не осталось ни одного футболиста, который бы принял участие во всех матчах нынешнего чемпионата. До встречи с грозненцами таковых было двое: Габулов и Бурчану, но первый зимой отправился в Брюгге, а второй получил травму в последнем матче прошлого года.

ЦИТАТЫ

Миодраг БОЖОВИЧ, главный тренер «Арсенала:

Во втором тайме поле стало скользким, и моменты стали возникать только после ошибок.

Михаил ГАЛАКТИОНОВ, главный тренер «Ахмата»:

Первый тайм мы играли с преимуществом, во втором было то же самое. «Арсенал» всего два раза дошел до наших ворот.
Арсенал Т 1:0
Первый тайм: 0:0
Ахмат
4.03.2018, 19:00 Зрители: 7080 основной раунд: 21-й тур Арсенал
Главные тренеры
Миодраг Божович Михаил Галактионов
Голы
90+2′ Горан Чаушич (А. Дзюба, К. Комбаров) 20
Составы
Михаил Левашов 36
Кирилл Комбаров (к) 9
Виктор Альварес 21
Максим Беляев 6
90+4′ Гиа Григалава 8
Эванс Кангва 10
90+6′ Горан Чаушич 20
Игорь Горбатенко 23
90+5′ Артем Дзюба 24
72′ Сергей Ткачев 11
80′ Анри Хагуш 14
45′ Хабиб Майга 15
Лука Джорджевич 18
33 Виталий Гудиев
40 Ризван Уциев (к)
13 Милад Мохаммади
15 Андрей Семенов 90+5′
21 Одисе Роши
23 Антон Швец
11 Силва Лима Исмаэл
19 Олег Иванов
4 Вилькер Анхель 36′
2 Родолфу 90+5′
18 Беким Балай 83′
70 Аюб Бацуев
95 Магомед Митришев 71′
8 Лео Жаба
Статистика
4 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 1
2 Голевые моменты 0
5 Удары (всего) 3
2 Удары в створ 1
6 Угловые 4
14 Фолы 13
2 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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