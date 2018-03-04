Илья Геркус: Решение запретить баннер «Спартака» — ответ за первый круг
Эксклюзивное интервью президента «Локомотива», которое он дал «СЭ» после окончания ключевой встречи весеннего этапа чемпионата России.
Эксклюзивное интервью президента «Локомотива», которое он дал «СЭ» после окончания ключевой встречи весеннего этапа чемпионата России.
— Ваши впечатления от матча — насколько на его ход повлияли снегопад и мороз?
— Они нивелировали качества игроков обеих команд, техничным пришлось непросто — было видно, что поле скользкое. В плане зрелища встреча немного потеряла. С другой стороны, погода бросила вызов футболистам, дала возможность побороться. Мы видели жажду этой борьбы.
— Кто был ближе к победе?
— На мой взгляд, матч равный, весы могли качнуться в обе стороны. И у нас, и у «Спартака» возникали моменты.
— До игры вы говорили, что она решающая не для «Локо», а для «Спартака». Согласны, что результат отцепил
— Нет, мы остались при своих, а соперник — на шаг дальше от титула. Между нами было 8 очков разницы, а сейчас фактически стало 9 — то есть «Спартак» должен набрать на очко больше «Локомотива». Но вся интрига еще впереди. Другое дело, что в случае победы наша команда стала бы намного ближе к титулу.
— Как считаете, стоит ли такие матчи назначать не на март, а на более комфортные сроки?
— Безусловно. Но, с другой стороны, кто знал до начала чемпионата, что именно эта встреча станет ключевой? Ведь на момент составления календаря «Спартак» был чемпионом, а мы — клубом, который финишировал в прошлом сезоне восьмым. Так что несправедливо упрекать тех, кто делал расписание.
— Еще до дерби стало известно, что
— Несерьезная, но играть он не мог.
— Ключевой фактор — чемпионат мира, и форвард не хотел рисковать?
— Нет, рисковал не Фарфан. Юрий Павлович (Семин. — Прим. С. Е.) принял решение, и стоит признать, что оно оправданное и справедливое. Эдер, на мой взгляд, справился со своей задачей блестяще.
— Решение о запрете проноса на трибуны баннера фанатов «Спартака» — ваше?
— Да. Это симметричный ответ на действия руководства «Спартака» в матче первого круга. Соперник решил, что нашим болельщикам на «Открытие Арене» будет лучше обойтись без перфоманса (в первом круге фанаты «Локо» не смогли разместить полотно, на котором были изображены плачущие бывшие футболисты
— Теперь ситуация обнулилась?
— Безусловно. Рады видеть на своей арене болельщиков гостей, не испытываем неприязни, но условия должны быть равными для всех.
— Как оцените работу арбитров?
— Очень им доволен. В такую погоду и на таком поле очень тяжело судить. Мне кажется, рефери Вилков справился более, чем уверенно.
— Перед матчем говорили, что он принесет самую большую кассу по билетам. Назовете цифры?
— Все данные приведем чуть позже. Но число прилично больше предыдущего рекорда.
|Локомотив М
|
0:0
Первый тайм: 0:0
|Спартак М
|Юрий Семин
|Массимо Каррера
|
|
|1
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|2
|11
|Удары (всего)
|8
|4
|Удары в створ
|3
|2
|Угловые
|5
|13
|Фолы
|18
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Николай Еремин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)