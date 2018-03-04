Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Западные СМИ: Путин не блефовал — Москва готова к реваншу
Добавленный сахар: 4 беды
Жена Эммануила Виторгана рассказала, на кого похожа их новорожденная дочь
Что можно купить в Барселоне по цене московской «двушки»
Валерия, Лопырева и другие звезды стали гостями шоу Ани Лорак
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-2
Факел
Футбол. Зарубежный
4.03
Марсель1
Нант1
Футбол. Зарубежный
4.03
Валенсия2
Бетис0
Футбол. Зарубежный
4.03
Милан
Интер
Футбол. Зарубежный
4.03
Карпаты0
Шахтер Д3
Футбол. Зарубежный
4.03
Реал Сосьедад2
Алавес1
Футбол. Зарубежный
4.03
Фрайбург0
Бавария4
Футбол. Премьер-лига
4.03
Арсенал Т1
Ахмат0
Футбол. Зарубежный
4.03
Манчестер Сити1
Челси0
Футбол. Зарубежный
4.03
Монпелье1
Лион1
Футбол. Зарубежный
4.03
Барселона1
Атлетико0
Футбол. Зарубежный
4.03
Динамо К3
Заря Лг2
Футбол. Зарубежный
4.03
Кельн2
Штутгарт3
Все события
«И летает, и танцует»: Горбачев с критикой отозвался о Путине
Американцев в Сети рассмешило новое оружие Путина
«Русские, освободите нас еще»: немцы обратились к РФ из-за США
Почему «Газпром» не даст Киеву 4,6 млрд - Пикин
«Челси» потерпел 4-е поражение в пяти последних матчах АПЛ
600-й гол Месси в карьере помог «Барселоне» победить «Атлетико»
«Оскар-2018»: лучшие платья церемонии
Екатерина Стриженова показала яркий берет и необычные очки
Поедание сердец оказалось эффективным средством от атеросклероза
Добавленный сахар: 4 беды
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Кандидат в президенты хочет перенести столицу
Фоторепортажи
24Олимпийцы зажгли на льду в Москве
40Церемония закрытия Олимпиады: как это было
4 марта, источник: Спорт-Экспресс

Илья Геркус: Решение запретить баннер «Спартака» — ответ за первый круг

Эксклюзивное интервью президента «Локомотива», которое он дал «СЭ» после окончания ключевой встречи весеннего этапа чемпионата России.

34
фотографии
34
фотографии
34
фотографии

— Ваши впечатления от матча — насколько на его ход повлияли снегопад и мороз?

— Они нивелировали качества игроков обеих команд, техничным пришлось непросто — было видно, что поле скользкое. В плане зрелища встреча немного потеряла. С другой стороны, погода бросила вызов футболистам, дала возможность побороться. Мы видели жажду этой борьбы.

— Кто был ближе к победе?

— На мой взгляд, матч равный, весы могли качнуться в обе стороны. И у нас, и у «Спартака» возникали моменты.

Читайте также
Прядкин: «Спартак» и «Локомотив» не предлагали РФПЛ отменить очный матч

— До игры вы говорили, что она решающая не для «Локо», а для «Спартака». Согласны, что результат отцепил красно-белых от золотой гонки?

— Нет, мы остались при своих, а соперник — на шаг дальше от титула. Между нами было 8 очков разницы, а сейчас фактически стало 9 — то есть «Спартак» должен набрать на очко больше «Локомотива». Но вся интрига еще впереди. Другое дело, что в случае победы наша команда стала бы намного ближе к титулу.

— Как считаете, стоит ли такие матчи назначать не на март, а на более комфортные сроки?

— Безусловно. Но, с другой стороны, кто знал до начала чемпионата, что именно эта встреча станет ключевой? Ведь на момент составления календаря «Спартак» был чемпионом, а мы — клубом, который финишировал в прошлом сезоне восьмым. Так что несправедливо упрекать тех, кто делал расписание.

— Еще до дерби стало известно, что из-за микроповреждений на поле не смогут выйти Фарфан и Ари. Насколько серьезна травма перуанца?

— Несерьезная, но играть он не мог.

— Ключевой фактор — чемпионат мира, и форвард не хотел рисковать?

— Нет, рисковал не Фарфан. Юрий Павлович (Семин. — Прим. С. Е.) принял решение, и стоит признать, что оно оправданное и справедливое. Эдер, на мой взгляд, справился со своей задачей блестяще.

— Решение о запрете проноса на трибуны баннера фанатов «Спартака» — ваше?

— Да. Это симметричный ответ на действия руководства «Спартака» в матче первого круга. Соперник решил, что нашим болельщикам на «Открытие Арене» будет лучше обойтись без перфоманса (в первом круге фанаты «Локо» не смогли разместить полотно, на котором были изображены плачущие бывшие футболисты красно-зеленых Глушаков, Самедов и Ещенко с подписью «Войско взбунтовалось — чемпион не настоящий». — Прим. С. Е.), мы, к сожалению, вынуждены повторить подобные действия. Хотя я всегда выступаю за шоу. Но имей место другое решение в первом круге, иначе поступили бы и сейчас.

Читайте также
Неманья Пейчинович: Для меня чемпионат даже важнее Лиги Европы

— Теперь ситуация обнулилась?

— Безусловно. Рады видеть на своей арене болельщиков гостей, не испытываем неприязни, но условия должны быть равными для всех.

— Как оцените работу арбитров?

— Очень им доволен. В такую погоду и на таком поле очень тяжело судить. Мне кажется, рефери Вилков справился более, чем уверенно.

— Перед матчем говорили, что он принесет самую большую кассу по билетам. Назовете цифры?

— Все данные приведем чуть позже. Но число прилично больше предыдущего рекорда.

Локомотив М 0:0
Первый тайм: 0:0
Спартак М
4.03.2018, 16:30 Зрители: 21750 основной раунд: 21-й тур РЖД Арена
Главные тренеры
Юрий Семин Массимо Каррера
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
Владислав Игнатьев 20
Мачей Рыбус 31
Неманья Пейчинович 5
Соломон Кверквелия 33
Антон Миранчук 60
40′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Алексей Миранчук 59
Александр Коломейцев 18
Игорь Денисов 27
90′ Эдер 24
Дмитрий Тарасов 23
57 Александр Селихов
38 Андрей Ещенко 22′
23 Дмитрий Комбаров 76′
29 Илья Кутепов 81′
33 Никола Максимович 25′
10 Квинси Промес
47 Роман Зобнин 70′
12 де Соуза Луиз Адриану
8 Денис Глушаков (к)
19 Александр Самедов 65′
25 Лоренсо Мельгарехо
11 Фернанду 78′
7 Джано Ананидзе
Статистика
1 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
11 Удары (всего) 8
4 Удары в створ 3
2 Угловые 5
13 Фолы 18
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Николай Еремин (Москва, Россия)
Боковой судья Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Дичь дня. Загитовой сорвали тренировку
Норвежцы отдыхают: Клебо и Бьорген не выдерживают темпа россиян
«Челси» потерпел 4-е поражение в пяти последних матчах АПЛ
600-й гол Месси в карьере помог «Барселоне» победить «Атлетико»
Александр Емельяненко нокаутировал поляка Байора за три минуты
Игроки СКА не получили ни одного удаления в матче Кубка Гагарина
Российские паралимпийцы прибыли в Корею для участия в Играх-2018
Новости
Авто
Внедорожник Lamborghini: видео с презентации В конце февраля Lamborghini представила в России свой внедорожник под названием Urus. У нас он будет стоить от 15,2 млн рублей. Смотрите видео об этом автомобиле!
Hi-Tech
Киберслизень с искусственным интеллектом не уступает настоящему хищнику Ученые создали виртуального хищника, который имеет зачатки самосознания
Кино
7 российских исторических сериалов, которые не стыдно смотреть Кто сказал, что исторические сериалы скучны и предсказуемы? «Кино Mail.Ru» предлагает вашему вниманию семь увлекательных костюмированных драм, снятых в России и притом очень качественно
Недвижимость
Во имя защитника: что строили женщины для своих мужчин
В Москве обокрали квартиру безработной на 16 млн рублей
Мусульман возмутила мечеть в форме еврейской кипы
Россияне взяли очень много ипотек
Леди
«Оскар-2018»: лучшие платья церемонии Вручение наград американской киноакадемии прошло в 90-й раз
Дети
Светлана Лобода ждет второго ребенка По данным журналистов, певица забеременела от популярного немецкого музыканта
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь