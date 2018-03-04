Илья Геркус: Решение запретить баннер «Спартака» — ответ за первый круг

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— Ваши впечатления от матча — насколько на его ход повлияли снегопад и мороз?

— Они нивелировали качества игроков обеих команд, техничным пришлось непросто — было видно, что поле скользкое. В плане зрелища встреча немного потеряла. С другой стороны, погода бросила вызов футболистам, дала возможность побороться. Мы видели жажду этой борьбы.

— Кто был ближе к победе?

— На мой взгляд, матч равный, весы могли качнуться в обе стороны. И у нас, и у «Спартака» возникали моменты.

— До игры вы говорили, что она решающая не для «Локо», а для «Спартака». Согласны, что результат отцепил красно-белых от золотой гонки?

— Нет, мы остались при своих, а соперник — на шаг дальше от титула. Между нами было 8 очков разницы, а сейчас фактически стало 9 — то есть «Спартак» должен набрать на очко больше «Локомотива». Но вся интрига еще впереди. Другое дело, что в случае победы наша команда стала бы намного ближе к титулу.

— Как считаете, стоит ли такие матчи назначать не на март, а на более комфортные сроки?

— Безусловно. Но, с другой стороны, кто знал до начала чемпионата, что именно эта встреча станет ключевой? Ведь на момент составления календаря «Спартак» был чемпионом, а мы — клубом, который финишировал в прошлом сезоне восьмым. Так что несправедливо упрекать тех, кто делал расписание.

— Еще до дерби стало известно, что из-за микроповреждений на поле не смогут выйти Фарфан и Ари. Насколько серьезна травма перуанца?

— Несерьезная, но играть он не мог.

— Ключевой фактор — чемпионат мира, и форвард не хотел рисковать?

— Нет, рисковал не Фарфан. Юрий Павлович (Семин. — Прим. С. Е.) принял решение, и стоит признать, что оно оправданное и справедливое. Эдер, на мой взгляд, справился со своей задачей блестяще.

— Решение о запрете проноса на трибуны баннера фанатов «Спартака» — ваше?

— Да. Это симметричный ответ на действия руководства «Спартака» в матче первого круга. Соперник решил, что нашим болельщикам на «Открытие Арене» будет лучше обойтись без перфоманса (в первом круге фанаты «Локо» не смогли разместить полотно, на котором были изображены плачущие бывшие футболисты красно-зеленых Глушаков, Самедов и Ещенко с подписью «Войско взбунтовалось — чемпион не настоящий». — Прим. С. Е.), мы, к сожалению, вынуждены повторить подобные действия. Хотя я всегда выступаю за шоу. Но имей место другое решение в первом круге, иначе поступили бы и сейчас.

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— Теперь ситуация обнулилась?

— Безусловно. Рады видеть на своей арене болельщиков гостей, не испытываем неприязни, но условия должны быть равными для всех.

— Как оцените работу арбитров?

— Очень им доволен. В такую погоду и на таком поле очень тяжело судить. Мне кажется, рефери Вилков справился более, чем уверенно.

— Перед матчем говорили, что он принесет самую большую кассу по билетам. Назовете цифры?