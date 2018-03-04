Игру «Локомотив» — «Спартак» на цифровых ресурсах «Матч ТВ» посмотрели 500 тыс. человек
МОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Матч Российской футбольной
МОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Матч Российской футбольной
Встреча 21-го тура чемпионата страны прошла в воскресенье на стадионе «РЖД-Арена» и завершилась со счетом 0:0. Матч не транслировался на федеральном канале «Матч ТВ».
В
«ГПМ Матч» сделал все возможное, чтобы болельщики смогли насладиться игрой команд на легальных ресурсах и получить доступ к спортивной трансляции в высоком качестве и дополнительной информацией о матче и командах, — подчеркнули в
«Локомотив» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 46 очков. «Спартак» располагается на третьем месте, отставая от железнодорожников на восемь очков.
|Локомотив М
|
0:0
Первый тайм: 0:0
|Спартак М
|Юрий Семин
|Массимо Каррера
|
|
|1
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|2
|11
|Удары (всего)
|8
|4
|Удары в створ
|3
|2
|Угловые
|5
|13
|Фолы
|18
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Николай Еремин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)