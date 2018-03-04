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4 марта, источник: ТАСС

Игру «Локомотив» — «Спартак» на цифровых ресурсах «Матч ТВ» посмотрели 500 тыс. человек

МОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Матч Российской футбольной премьер-лиги между московскими «Локомотивом» и «Спартаком» на цифровых ресурсах «Матч ТВ» посмотрели более полумиллиона человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе канала.

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34
фотографии

Встреча 21-го тура чемпионата страны прошла в воскресенье на стадионе «РЖД-Арена» и завершилась со счетом 0:0. Матч не транслировался на федеральном канале «Матч ТВ».

В пресс-службе напомнили, что холдинг «ГПМ Матч» организовал бесплатную трансляцию игры на своих ресурсах matchtv.ru и sportbox.ru. «За матчем московских клубов на цифровых ресурсах следило более 500 тысяч человек. Кроме того, более 200 тысяч подписчиков телеканала “Наш Футбол” смотрели матч в HD-качестве», — сообщили там.

«ГПМ Матч» сделал все возможное, чтобы болельщики смогли насладиться игрой команд на легальных ресурсах и получить доступ к спортивной трансляции в высоком качестве и дополнительной информацией о матче и командах, — подчеркнули в пресс-службе.

«Локомотив» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 46 очков. «Спартак» располагается на третьем месте, отставая от железнодорожников на восемь очков.

Локомотив М 0:0
Первый тайм: 0:0
Спартак М
4.03.2018, 16:30 Зрители: 21750 основной раунд: 21-й тур РЖД Арена
Главные тренеры
Юрий Семин Массимо Каррера
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
Владислав Игнатьев 20
Мачей Рыбус 31
Неманья Пейчинович 5
Соломон Кверквелия 33
Антон Миранчук 60
40′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Алексей Миранчук 59
Александр Коломейцев 18
Игорь Денисов 27
90′ Эдер 24
Дмитрий Тарасов 23
57 Александр Селихов
38 Андрей Ещенко 22′
23 Дмитрий Комбаров 76′
29 Илья Кутепов 81′
33 Никола Максимович 25′
10 Квинси Промес
47 Роман Зобнин 70′
12 де Соуза Луиз Адриану
8 Денис Глушаков (к)
19 Александр Самедов 65′
25 Лоренсо Мельгарехо
11 Фернанду 78′
7 Джано Ананидзе
Статистика
1 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
11 Удары (всего) 8
4 Удары в створ 3
2 Угловые 5
13 Фолы 18
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Николай Еремин (Москва, Россия)
Боковой судья Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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