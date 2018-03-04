Игру «Локомотив» — «Спартак» на цифровых ресурсах «Матч ТВ» посмотрели 500 тыс. человек

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Встреча 21-го тура чемпионата страны прошла в воскресенье на стадионе «РЖД-Арена» и завершилась со счетом 0:0. Матч не транслировался на федеральном канале «Матч ТВ».

В пресс-службе напомнили, что холдинг «ГПМ Матч» организовал бесплатную трансляцию игры на своих ресурсах matchtv.ru и sportbox.ru. «За матчем московских клубов на цифровых ресурсах следило более 500 тысяч человек. Кроме того, более 200 тысяч подписчиков телеканала “Наш Футбол” смотрели матч в HD-качестве», — сообщили там.

«ГПМ Матч» сделал все возможное, чтобы болельщики смогли насладиться игрой команд на легальных ресурсах и получить доступ к спортивной трансляции в высоком качестве и дополнительной информацией о матче и командах, — подчеркнули в пресс-службе.