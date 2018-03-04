РФС: Судья Сельдяков отработал матч «Зенит» — «Амкар» принципиально и последовательно

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Матч 21-го тура чемпионата России прошел в Санкт- Петербурге в субботу и завершился со счетом 0:0. На 67-й, 94-й и 97-й минутах с поля были удалены футболисты Александр Ерохин, Доменико Кришито и Николай Зайцев. После игры арбитр подвергся критике со стороны главного тренера «Зенита» Роберто Манчини.

Надо понимать, что матч был очень трудный, а судья был принципиален и последователен. Количество красных карточек не имеет никакого значения: есть футбол и правила игры, которыми руководствуется арбитр. Качество судейства определяется по другим параметрам, в том числе и по обоснованности вынесения карточек. У инспектора есть 48 часов на то, чтобы все пересмотреть и высказать свое мнение. Андрей Будогосский

Он отметил, что эпизоды матча будут рассмотрены контрольно-квалификационной комиссией РФС. «Этот матч будет рассматривать контрольно-квалификационная комиссия, но пока не знаю, когда», — рассказал глава департамента РФС.

Сельдяков ошибся только при последней красной карточке

По словам Будогосского, на седьмой компенсированной к матчу минуте Сельдяков ошибся, забыв после двух желтых карточек показать защитнику «Амкара» Николаю Зайцеву красную карточку. «Эта ошибка носит методический характер, она не грубая, не ключевая и не является основанием для каких-либо писем, заявлений и протестов. Это ошибка, которая касается только судейства, о чем с арбитром будет проведен разговор. Он должен был после второй желтой карточки показать сразу красную, чего не сделал, но от этого удаление не отменяется», — отметил глава департамента судейства.

«Решение судьи — это указание игроку, которое он исполняет, будь это предупреждение или удаление с поля. Бывают ситуации, когда судья может забыть показать красную карточку, но от этого суть не меняется. Мало того, в протокол внесена запись об удалении за вторую желтую карточку в процессе игры», — добавил он.