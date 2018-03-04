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4 марта, источник: ТАСС

РФС: Судья Сельдяков отработал матч «Зенит» — «Амкар» принципиально и последовательно

МОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Главный арбитр матча «Зенит» — «Амкар» Владимир Сельдяков отработал встречу принципиально и последовательно. Такое мнение ТАСС высказал руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский.

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10
фотографий
10
фотографий

Матч 21-го тура чемпионата России прошел в Санкт- Петербурге в субботу и завершился со счетом 0:0. На 67-й, 94-й и 97-й минутах с поля были удалены футболисты Александр Ерохин, Доменико Кришито и Николай Зайцев. После игры арбитр подвергся критике со стороны главного тренера «Зенита» Роберто Манчини.

Надо понимать, что матч был очень трудный, а судья был принципиален и последователен. Количество красных карточек не имеет никакого значения: есть футбол и правила игры, которыми руководствуется арбитр. Качество судейства определяется по другим параметрам, в том числе и по обоснованности вынесения карточек. У инспектора есть 48 часов на то, чтобы все пересмотреть и высказать свое мнение.
Андрей Будогосский

Он отметил, что эпизоды матча будут рассмотрены контрольно-квалификационной комиссией РФС. «Этот матч будет рассматривать контрольно-квалификационная комиссия, но пока не знаю, когда», — рассказал глава департамента РФС.

Сельдяков ошибся только при последней красной карточке

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По словам Будогосского, на седьмой компенсированной к матчу минуте Сельдяков ошибся, забыв после двух желтых карточек показать защитнику «Амкара» Николаю Зайцеву красную карточку. «Эта ошибка носит методический характер, она не грубая, не ключевая и не является основанием для каких-либо писем, заявлений и протестов. Это ошибка, которая касается только судейства, о чем с арбитром будет проведен разговор. Он должен был после второй желтой карточки показать сразу красную, чего не сделал, но от этого удаление не отменяется», — отметил глава департамента судейства.

«Решение судьи — это указание игроку, которое он исполняет, будь это предупреждение или удаление с поля. Бывают ситуации, когда судья может забыть показать красную карточку, но от этого суть не меняется. Мало того, в протокол внесена запись об удалении за вторую желтую карточку в процессе игры», — добавил он.

После 21-го тура чемпионата России «Зенит» опустился на четвертое место в турнирной таблице, набрав 38 очков. «Амкар» располагается на 14-й строчке с 22 баллами.

Зенит 0:0
Первый тайм: 0:0
Амкар
3.03.2018, 16:30 Зрители: 41543 основной раунд: 21-й тур Санкт-Петербург
Главные тренеры
Роберто Манчини Вадим Евсеев
Составы
Андрей Лунев 99
Игорь Смольников 19
78′ 90+4′ Доменико Кришито (к) 4
Эмануэль Маммана 30
Бранислав Иванович 60
7′ 67′ Александр Ерохин 21
Далер Кузяев 14
90+3′ Леандро Паредес 5
Александр Кокорин 9
53′ Магомед Оздоев 27
90′ Эмилиано Ариэль Ригони 10
Миха Мевля 23
65′ Себастьян Дриусси 11
72′ Антон Заболотный 29
1 Артур Нигматуллин 90+2′
2 Александр Милькович
3 Петар Занев (к)
4 Николай Зайцев 22′ 90+6′
18 Михаил Сиваков
41 Дмитрий Белоруков
17 Михаил Гащенков 26′
66 Саид Эззатоллахи 83′
91 Александр Рязанцев 65′
19 Брайн Оладапо Идову
26 Браун Фелисио Форбс 75′
8 Фегор Огуде
80 Аарон Самуэль Оланаре 77′
9 Дарко Бодул
Статистика
6 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 0
12 Удары (всего) 4
5 Удары в створ 2
5 Угловые 4
10 Фолы 16
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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