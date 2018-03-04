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4 марта, источник: Р-Спорт

«Арсенал» обыграл «Ахмат» в матче РФПЛ благодаря голу в добавленное время

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Тульский «Арсенал» обыграл грозненский «Ахмат» в матче 21-го тура чемпионата России по футболу.

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Встреча, состоявшаяся в Туле, завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник «Арсенала» Горан Чаушич (90+1).

В составе хозяев все 90 минут на поле провел нападающий Артем Дзюба, перешедший в «Арсенал» из санкт-петербургского «Зенита» на правах аренды. Форвард впервые сыграл за тульский клуб в официальном матче, заработал предупреждение на пятой добавленной минуте, а также поучаствовал в голевой атаке.

В концовке игры произошла стычка с участием футболистов обеих команд, после которой с поля был удален игрок грозненской команды Родолфо, желтые карточки получили Чаушич, Дзюба, Гиа Григалава («Арсенал») и Андрей Семенов («Ахмат»).

«Арсенал» набрал 28 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице премьер-лиги, «Ахмат» (26) идет восьмым.

Арсенал Т 1:0
Первый тайм: 0:0
Ахмат
4.03.2018, 19:00 Зрители: 7080 основной раунд: 21-й тур Арсенал
Главные тренеры
Миодраг Божович Михаил Галактионов
Голы
90+2′ Горан Чаушич (А. Дзюба, К. Комбаров) 20
Составы
Михаил Левашов 36
Кирилл Комбаров (к) 9
Виктор Альварес 21
Максим Беляев 6
90+4′ Гиа Григалава 8
Эванс Кангва 10
90+6′ Горан Чаушич 20
Игорь Горбатенко 23
90+5′ Артем Дзюба 24
72′ Сергей Ткачев 11
80′ Анри Хагуш 14
45′ Хабиб Майга 15
Лука Джорджевич 18
33 Виталий Гудиев
40 Ризван Уциев (к)
13 Милад Мохаммади
15 Андрей Семенов 90+5′
21 Одисе Роши
23 Антон Швец
11 Силва Лима Исмаэл
19 Олег Иванов
4 Вилькер Анхель 36′
2 Родолфу 90+5′
18 Беким Балай 83′
70 Аюб Бацуев
95 Магомед Митришев 71′
8 Лео Жаба
Статистика
4 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 1
2 Голевые моменты 0
5 Удары (всего) 3
2 Удары в створ 1
6 Угловые 4
14 Фолы 13
2 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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