«Арсенал» обыграл «Ахмат» в матче РФПЛ благодаря голу в добавленное время

Встреча, состоявшаяся в Туле, завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник «Арсенала» Горан Чаушич (90+1).

В составе хозяев все 90 минут на поле провел нападающий Артем Дзюба, перешедший в «Арсенал» из санкт-петербургского «Зенита» на правах аренды. Форвард впервые сыграл за тульский клуб в официальном матче, заработал предупреждение на пятой добавленной минуте, а также поучаствовал в голевой атаке.

В концовке игры произошла стычка с участием футболистов обеих команд, после которой с поля был удален игрок грозненской команды Родолфо, желтые карточки получили Чаушич, Дзюба, Гиа Григалава («Арсенал») и Андрей Семенов («Ахмат»).