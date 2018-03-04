Прядкин: «Спартак» и «Локомотив» не предлагали РФПЛ отменить очный матч

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В воскресенье «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью со счетом 0:0. На протяжении всех 90 минут шел снег, который засыпал поле. При этом ранее из-за мороза был перенесен матч Кубка России между «Спартаком» и самарскими «Крыльями Советов». Главный тренер красно-зеленых Юрий Семин заявил на послематчевой пресс-конференции, что игру стоило отменить.

«Сегодня не было пожеланий отменить матч ни от одной из команд. Я благодарен работникам “Локомотива”, с самого утра мне обо всем докладывали сотрудники. У нас схожая ситуация с тульским “Арсеналом” и в Хабаровске, там прошел циклон и все было засыпано снегом. Мы очень благодарны работникам стадиона, что они справились и матч прошел, все находились в равных условиях, поэтому не стоит ни на кого обижаться», — заявил Прядкин.

«Мяч, который сегодня использовался, предназначен именно для зимы, он желтого цвета и также бывает оранжевый. Я смотрел моменты по телевизору, в принципе, он различимый и все ясно. У нас была предварительная договоренность с инспектором матча Сергеем Зуевым, что если поле заметет, то мы делаем техническую остановку для его расчистки, но мы справились и все было видно», — рассказал Прядкин.

«Этот матч подвел черту этапу в чемпионской гонке, все остались на тех же позициях, что и были. Единственное, можно отметить, что “Краснодар” сейчас имеет 39 очков и обогнал “Спартак”, “Зенит” и ЦСКА, но интрига остается. Более того, не в обиду “Спартаку”, но в этой игре “Локомотив” потерял два очка. Если бы железнодорожники получили сегодня три очка — их было бы достать очень сложно, но хорошо, что матч для “Локомотива” завершился вничью, очко им идет в плюс», — добавил глава РФПЛ.