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4 марта, источник: ТАСС

Прядкин: «Спартак» и «Локомотив» не предлагали РФПЛ отменить очный матч

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Футбольные клубы «Спартак» и «Локомотив» не высказывали пожеланий об отмене игры 21-го тура чемпионата России по футболу, при этом работники «Локомотива» справились с подготовкой поля к игре. Об этом журналистам заявил президент Российской футбольной премьер- лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.

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фотографии
34
фотографии
34
фотографии

В воскресенье «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью со счетом 0:0. На протяжении всех 90 минут шел снег, который засыпал поле. При этом ранее из-за мороза был перенесен матч Кубка России между «Спартаком» и самарскими «Крыльями Советов». Главный тренер красно-зеленых Юрий Семин заявил на послематчевой пресс-конференции, что игру стоило отменить.

«Сегодня не было пожеланий отменить матч ни от одной из команд. Я благодарен работникам “Локомотива”, с самого утра мне обо всем докладывали сотрудники. У нас схожая ситуация с тульским “Арсеналом” и в Хабаровске, там прошел циклон и все было засыпано снегом. Мы очень благодарны работникам стадиона, что они справились и матч прошел, все находились в равных условиях, поэтому не стоит ни на кого обижаться», — заявил Прядкин.

«Мяч, который сегодня использовался, предназначен именно для зимы, он желтого цвета и также бывает оранжевый. Я смотрел моменты по телевизору, в принципе, он различимый и все ясно. У нас была предварительная договоренность с инспектором матча Сергеем Зуевым, что если поле заметет, то мы делаем техническую остановку для его расчистки, но мы справились и все было видно», — рассказал Прядкин.

«Этот матч подвел черту этапу в чемпионской гонке, все остались на тех же позициях, что и были. Единственное, можно отметить, что “Краснодар” сейчас имеет 39 очков и обогнал “Спартак”, “Зенит” и ЦСКА, но интрига остается. Более того, не в обиду “Спартаку”, но в этой игре “Локомотив” потерял два очка. Если бы железнодорожники получили сегодня три очка — их было бы достать очень сложно, но хорошо, что матч для “Локомотива” завершился вничью, очко им идет в плюс», — добавил глава РФПЛ.

После 21 туров чемпионата страны «Локомотив» лидирует в турнирной таблице, набрав 46 очков. «Спартак» располагается на третьем месте, отставая от железнодорожников на восемь очков.

Локомотив М 0:0
Первый тайм: 0:0
Спартак М
4.03.2018, 16:30 Зрители: 21750 основной раунд: 21-й тур РЖД Арена
Главные тренеры
Юрий Семин Массимо Каррера
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
Владислав Игнатьев 20
Мачей Рыбус 31
Неманья Пейчинович 5
Соломон Кверквелия 33
Антон Миранчук 60
40′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Алексей Миранчук 59
Александр Коломейцев 18
Игорь Денисов 27
90′ Эдер 24
Дмитрий Тарасов 23
57 Александр Селихов
38 Андрей Ещенко 22′
23 Дмитрий Комбаров 76′
29 Илья Кутепов 81′
33 Никола Максимович 25′
10 Квинси Промес
47 Роман Зобнин 70′
12 де Соуза Луиз Адриану
8 Денис Глушаков (к)
19 Александр Самедов 65′
25 Лоренсо Мельгарехо
11 Фернанду 78′
7 Джано Ананидзе
Статистика
1 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
11 Удары (всего) 8
4 Удары в створ 3
2 Угловые 5
13 Фолы 18
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Николай Еремин (Москва, Россия)
Боковой судья Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак М
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Локомотив М
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Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
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