«Локомотив» сыграл вничью со «Спартаком» в матче чемпионата России
МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. «Локомотив» со счетом 0:0 сыграл вничью со «Спартаком» в матче 21-го тура Российской футбольной
МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. «Локомотив» со счетом 0:0 сыграл вничью со «Спартаком» в матче 21-го тура Российской футбольной
Сербский защитник Никола Максимович провел первую игру в составе «Спартака» после перехода из итальянского «Наполи» и получил желтую карточку. На 78-й минуте грузинский полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе заменил Фернандо и впервые с 23 сентября 2017 года вышел на поле.
Ранее «Локомотив» и «Спартак» встречались между собой 140 раз, 80 матчей прошли в рамках чемпионатов СССР, 60 — России. На счету «Локомотива» 32 победы, 31 игра завершилась вничью, 77 матчей выиграли
«Локомотив» лидирует в турнирной таблице, набрав 46 очков. «Спартак» идет третьим (38).
В следующем матче «Локомотив» на выезде сыграет 12 марта с «Уралом», «Спартак» 11 марта на своем поле встретится со «СКА-Хабаровском».
|Локомотив М
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0:0
Первый тайм: 0:0
|Спартак М
|Юрий Семин
|Массимо Каррера
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|1
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|2
|11
|Удары (всего)
|8
|4
|Удары в створ
|3
|2
|Угловые
|5
|13
|Фолы
|18
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Николай Еремин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)