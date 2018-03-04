«Локомотив» сыграл вничью со «Спартаком» в матче чемпионата России

Источник: РИА "Новости"

Сербский защитник Никола Максимович провел первую игру в составе «Спартака» после перехода из итальянского «Наполи» и получил желтую карточку. На 78-й минуте грузинский полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе заменил Фернандо и впервые с 23 сентября 2017 года вышел на поле.

Ранее «Локомотив» и «Спартак» встречались между собой 140 раз, 80 матчей прошли в рамках чемпионатов СССР, 60 — России. На счету «Локомотива» 32 победы, 31 игра завершилась вничью, 77 матчей выиграли красно-белые.

«Локомотив» лидирует в турнирной таблице, набрав 46 очков. «Спартак» идет третьим (38).