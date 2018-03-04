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18:43 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» сыграл вничью со «Спартаком» в матче чемпионата России

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. «Локомотив» со счетом 0:0 сыграл вничью со «Спартаком» в матче 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча прошла на «РЖД- Арене», на стадионе присутствовало 21750 зрителей.

Источник: РИА "Новости"

Сербский защитник Никола Максимович провел первую игру в составе «Спартака» после перехода из итальянского «Наполи» и получил желтую карточку. На 78-й минуте грузинский полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе заменил Фернандо и впервые с 23 сентября 2017 года вышел на поле.

Ранее «Локомотив» и «Спартак» встречались между собой 140 раз, 80 матчей прошли в рамках чемпионатов СССР, 60 — России. На счету «Локомотива» 32 победы, 31 игра завершилась вничью, 77 матчей выиграли красно-белые.

«Локомотив» лидирует в турнирной таблице, набрав 46 очков. «Спартак» идет третьим (38).

В следующем матче «Локомотив» на выезде сыграет 12 марта с «Уралом», «Спартак» 11 марта на своем поле встретится со «СКА-Хабаровском».

Локомотив М 0:0
Первый тайм: 0:0
Спартак М
4.03.2018, 16:30 Зрители: 21750 основной раунд: 21-й тур РЖД Арена
Главные тренеры
Юрий Семин Массимо Каррера
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
Владислав Игнатьев 20
Мачей Рыбус 31
Неманья Пейчинович 5
Соломон Кверквелия 33
Антон Миранчук 60
40′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Алексей Миранчук 59
Александр Коломейцев 18
Игорь Денисов 27
90′ Эдер 24
Дмитрий Тарасов 23
57 Александр Селихов
38 Андрей Ещенко 22′
23 Дмитрий Комбаров 76′
29 Илья Кутепов 81′
33 Никола Максимович 25′
10 Квинси Промес
47 Роман Зобнин 70′
12 де Соуза Луиз Адриану
8 Денис Глушаков (к)
19 Александр Самедов 65′
25 Лоренсо Мельгарехо
11 Фернанду 78′
7 Джано Ананидзе
Статистика
1 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
11 Удары (всего) 8
4 Удары в створ 3
2 Угловые 5
13 Фолы 18
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Николай Еремин (Москва, Россия)
Боковой судья Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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