Селихов выйдет в основе «Спартака» в матче РФПЛ с «Локомотивом»

Встреча команд пройдет в воскресенье на стадионе «Локомотив» в Москве и начнется в 16:30 мск.
В первом матче после зимнего перерыва в рамках 1/16 финала Лиги Европы против испанского «Атлетика» ворота «Спартака» защищал Артем Ребров. В ответной встрече с «Атлетиком» за «красно-белых» играл Селихов.
Полностью состав «Спартака» выглядит следующим образом: Александр Селихов (вратарь), Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Никола Максимович, Андрей Ещенко, Куинси Промес, Денис Глушаков (капитан), Роман Зобнин, Фернандо, Александр Самедов, Луис Адриано.
Состав «Локомотива»: Гилерме (вратарь), Соломон Кверквелия, Неманья Пейчинович, Игорь Денисов (капитан), Александр Коломейцев, Владислав Игнатьев, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Мацей Рыбус, Мануэл Фернандеш, Эдер.