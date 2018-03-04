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16:04 (мск), источник: Р-Спорт

Селихов выйдет в основе «Спартака» в матче РФПЛ с «Локомотивом»

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Голкипер Александр Селихов выйдет в основном составе московского «Спартака» в матче 21-го тура чемпионата России по футболу со столичным «Локомотивом», сообщается в официальном микроблоге РФПЛ в Twitter.

Источник: AP 2018

Встреча команд пройдет в воскресенье на стадионе «Локомотив» в Москве и начнется в 16:30 мск.

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В первом матче после зимнего перерыва в рамках 1/16 финала Лиги Европы против испанского «Атлетика» ворота «Спартака» защищал Артем Ребров. В ответной встрече с «Атлетиком» за «красно-белых» играл Селихов.

Полностью состав «Спартака» выглядит следующим образом: Александр Селихов (вратарь), Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Никола Максимович, Андрей Ещенко, Куинси Промес, Денис Глушаков (капитан), Роман Зобнин, Фернандо, Александр Самедов, Луис Адриано.

Состав «Локомотива»: Гилерме (вратарь), Соломон Кверквелия, Неманья Пейчинович, Игорь Денисов (капитан), Александр Коломейцев, Владислав Игнатьев, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Мацей Рыбус, Мануэл Фернандеш, Эдер.

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