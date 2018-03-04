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«Уфа» и «Динамо» сыграли вничью
«Уфа» и «Динамо» сыграли вничью в матче 21-го тура российской
«Уфа» и «Динамо» сыграли вничью в матче 21-го тура российской
Встреча прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счётом 1:1.
На 17-й минуте Евгений Марков вывел «Динамо» вперёд, реализовав пенальти сильным ударом по центру ворот.
В начале второго тайма Константин Рауш ошибся на своей половине поля, Дмитрий Стоцкий сделал навес на дальнюю штангу, откуда Дмитрий Сысуев сбросил мяч на свободного перед вратарской Пауревича, а Иван расстрелял пустые ворота.
«Уфа» (28 очков) занимает шестое место в таблице РФПЛ, «Динамо» (23) — 13-е.
|Сергей Семак
|Дмитрий Хохлов
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|2
|9
|Удары (всего)
|4
|1
|Удары в створ
|4
|4
|Угловые
|0
|14
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)