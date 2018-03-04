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15:52 (мск), источник: Чемпионат.com

«Уфа» и «Динамо» сыграли вничью

«Уфа» и «Динамо» сыграли вничью в матче 21-го тура российской Премьер-Лиги.

Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счётом 1:1.

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На 17-й минуте Евгений Марков вывел «Динамо» вперёд, реализовав пенальти сильным ударом по центру ворот.

В начале второго тайма Константин Рауш ошибся на своей половине поля, Дмитрий Стоцкий сделал навес на дальнюю штангу, откуда Дмитрий Сысуев сбросил мяч на свободного перед вратарской Пауревича, а Иван расстрелял пустые ворота.

«Уфа» (28 очков) занимает шестое место в таблице РФПЛ, «Динамо» (23) — 13-е.

Уфа 1:1
Первый тайм: 0:1
Динамо М
4.03.2018, 14:00 Зрители: 6178 основной раунд: 21-й тур Нефтяник
Главные тренеры
Сергей Семак Дмитрий Хохлов
Голы
51′ Иван Пауревич (Д. Сысуев) 19
7 Евгений Марков 17′
Составы
Александр Беленов 31
Дмитрий Живоглядов 17
Боян Йокич (к) 5
Денис Тумасян 20
46′ Йонуц Неделчару 27
Джемал Табидзе 55
Веролюб Салатич 6
Иван Пауревич 19
Кехинде Фатаи 21
82′ Дмитрий Стоцкий 39
Азамат Засеев 13
74′ Дмитрий Сысуев 7
Иван Обляков 98
1 Антон Шунин (к)
25 Алексей Козлов
34 Константин Рауш
4 Владимир Рыков
44 Тони Шуньич
88 Александр Ташаев
15 Ибрагим Цаллагов
27 Самба Соу 70′
7 Евгений Марков
48 Евгений Луценко
13 Федор Черных 82′
20 Вячеслав Грулев
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 2
9 Удары (всего) 4
1 Удары в створ 4
4 Угловые 0
14 Фолы 11
3 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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