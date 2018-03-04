Запрет баннера фанатов «Спартака» — ответный шаг руководства «Локомотива»

В матче первого круга РФПЛ между этими командами руководству красно-белых не понравился баннер фанатов «железнодорожников»: «Войско взбунтовалось — чемпион ненастоящий». Поэтому болельщики «Локо» не смогли пронести его на трибуну.



Руководство «железнодорожников» решило ответить аналогичным образом: на сей раз уже баннер фанатов «Спартака» не прошёл проверку по соображениям безопасности и был запрещён для демонстрации. При этом между клубами по-прежнему налажен нормальный диалог.