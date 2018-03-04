Капитан "Фиорентины" умер во сне в 31 год.
Запрет баннера фанатов «Спартака» — ответный шаг руководства «Локомотива»
«Чемпионат» выяснил причины, по которым «Локомотив» запретил перформанс болельщиков «Спартака» на сегодняшнем дерби.
«Чемпионат» выяснил причины, по которым «Локомотив» запретил перформанс болельщиков «Спартака» на сегодняшнем дерби.
В матче первого круга РФПЛ между этими командами руководству
Руководство «железнодорожников» решило ответить аналогичным образом: на сей раз уже баннер фанатов «Спартака» не прошёл проверку по соображениям безопасности и был запрещён для демонстрации. При этом между клубами
Матч 21-го тура РФПЛ «Локомотив» — «Спартак» начнётся в 16:30 мск.