Матч «Локомотив» — «Спартак» может быть отменён из-за снегопада

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«И летает, и танцует»: Горбачев с критикой отозвался о Путине
Поедание сердец оказалось эффективным средством от атеросклероза
Многодетная семья в Воронежской области назвала шестого ребенка Россией
Что можно купить в Барселоне по цене московской «двушки»
Виктория Боня переборщила с фотошопом
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Арсенал Т0
Ахмат0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Сити0
Челси0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монпелье0
Лион0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Барселона1
Атлетико0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Динамо К0
Заря Лг0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кельн1
Штутгарт3
Футбол. Зарубежный
20:00
Фрайбург
Бавария
Футбол. Зарубежный
20:30
Карпаты
Шахтер Д
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Алавес
Футбол. Зарубежный
17:00
Кан2
Страсбур0
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Кротоне
Футбол. Зарубежный
17:00
Беневенто
Верона
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта
Сампдория
Футбол. Зарубежный
17:00
Кьево
Сассуоло
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив М0
Спартак М0
Футбол. Зарубежный
16:30
Брайтон & Хоув2
Арсенал1
Футбол. Первый дивизион
16:00
Балтика0
Зенит-21
Футбол. Зарубежный
22:45
Валенсия
Бетис
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Интер
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Нант
Футбол. Первый дивизион
15:00
Ротор-Волгоград1
Тамбов0
Футбол. Первый дивизион
15:00
Динамо СПб1
Крылья Советов3
Футбол. Зарубежный
15:00
Мариуполь1
Олимпик Д0
Футбол. Зарубежный
15:00
Сталь Д0
Верес1
Футбол. Зарубежный
14:30
Дженоа
Кальяри
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа1
Динамо М1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник3
Томь3
Футбол. Первый дивизион
14:00
Тюмень0
Олимпиец0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург1
Кубань0
Футбол. Зарубежный
14:00
Леванте1
Эспаньол1
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь2
Луч-Энергия0
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей3
Авангард К0
Футбол. Первый дивизион
11:30
Волгарь0
Химки2
Футбол. Премьер-лига
11:00
СКА-Хабаровск0
Тосно1
Все события
При остановке транзита газа через Украину сложится ЧС – Додон
Минфин ввел налог на бани, сараи и теплицы
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
«Тосно» добирался до Хабаровска 27 часов. Но победил
«Арсенал» потерпел третье поражение подряд в чемпионате Англии
Виктория Боня переборщила с фотошопом
Ольга Бузова публично оскорбила Анастасию Костенко
Диабет второго типа оказался пятью разными заболеваниями
У красного вина и шоколада нашли новые полезные свойства
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Кандидат в президенты хочет перенести столицу
Фоторепортажи
22Российским спортсменам-призерам Олимпиады вручили госнаграды
9Матч «Зенит» — «Амкар» завершился судейским скандалом
15:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Матч «Локомотив» — «Спартак» может быть отменён из-за снегопада

Футбольный комментатор Константин Генич сообщил, что матч 21-го тура РФПЛ «Локомотив» — «Спартак» может быть перенесён.

«Говорят, что в 15:00—15:30 будут решать, играть или нет. Типа снегопад усиливается», — написал Генич в «Твиттере».

Начало поединка между «Локомотивом» и «Спартаком» запланировано на 16:30 мск.

Во время загрузки произошла ошибка.
Локомотив М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Финал Россия – Германия – этим всё сказано. Безобразие, а не Олимпиада»
"Поздравляю ее, но..." Фигуристка из США оправдалась за критику Загитовой
Четвертая замена и видеоповторы: футбол уже не тот
Капитан «Фиорентины» найден мертвым в отеле. Подробности
«Тосно» добирался до Хабаровска 27 часов. Но победил
«Арсенал» потерпел третье поражение подряд в чемпионате Англии
Ура-идиотизм. Олимпийское похмелье не пощадило канадцев
«Манчестер Сити» — «Челси»: стартовые составы команд
«Салават» победил «Авангард» в стартовой игре серии плей-офф
Новости
Авто
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру Придя утром на работу, хоккейный тренер Андрей Лучанский увидел посреди корта кроссовер Hyundai Creta
Hi-Tech
Киберслизень с искусственным интеллектом не уступает настоящему хищнику Ученые создали виртуального хищника, который имеет зачатки самосознания
Кино
7 российских исторических сериалов, которые не стыдно смотреть Кто сказал, что исторические сериалы скучны и предсказуемы? «Кино Mail.Ru» предлагает вашему вниманию семь увлекательных костюмированных драм, снятых в России и притом очень качественно
Недвижимость
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Кандидат в президенты хочет перенести столицу
Названы сроки переезда Минкомсвязи в «Москва-Сити»
В Москве появился первый собственник жилья по реновации
Леди
Делаем ставки: какие платья выберут главные звезды на «Оскар» Как звезды расставят акценты в своих образах?
Дети
Эммануил Виторган стал отцом в третий раз Супруга актера подтвердила информацию журналистам.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь