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Матч «Локомотив» — «Спартак» может быть отменён из-за снегопада
Футбольный комментатор Константин Генич сообщил, что матч 21-го тура РФПЛ «Локомотив» — «Спартак» может быть перенесён.
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Футбольный комментатор Константин Генич сообщил, что матч 21-го тура РФПЛ «Локомотив» — «Спартак» может быть перенесён.
«Говорят, что в
Начало поединка между «Локомотивом» и «Спартаком» запланировано на 16:30 мск.