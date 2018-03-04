«Тосно» добирался до Хабаровска 27 часов. Но победил
«СКА-Хабаровск» под руководством Рината Билялетдинова пока проигрывает — сначала команда покинула розыгрыш Кубка России, а в воскресенье уступила в чемпионате клубу из Ленинградской области.
«СКА-Хабаровск» под руководством Рината Билялетдинова пока проигрывает — сначала команда покинула розыгрыш Кубка России, а в воскресенье уступила в чемпионате клубу из Ленинградской области.
Гол: Мирзов, 69.
«СКА-Хабаровск»: Довбня, Богаев, Тубич, Баляйкин (Калинский, 67), Карпов, Никифоров, Карасев, Самсонов, Федотов (Савичев, 46), Кабутов, Секульский (Маркович, 75).
«Тосно»: Опарин, Маргасов, Буйволов, Дугалич, Чернов, Галиулин (Труич, 76), Жигулев, Нуну Роша (Карницкий, 88), Полетанович, Мирзов (Макаров, 80), Погребняк.
Предупреждения: Мирзов, 24. Богаев, 30. Тубич, 39. Чернов, 41. Жигулев, 66. Самсонов, 72. Опарин, 90+2.
Судьи: ГАЛИМОВ (Улан-Удэ). Глот (Ярославль), Богданов (Верея).
4 марта. Хабаровск. Стадион им. Ленина.
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
Хабаровск продолжает знакомиться с фактически новой командой. Воскресную игру в составе дальневосточников начали шестеро новичков, половина из которых дебютировала в
С началом второго тайма хозяевам удалось взвинтить темп, и Дугалич под прессингом соперника коснулся мяча рукой в собственной штрафной. Арбитр игру не остановил, и постепенно «Тосно» сумел ее выровнять. А потом и открыл счет, когда Мирзов подхватил мяч на фланге в центре поля, умчался от Карасева и, войдя в штрафную,
ЦИФРЫ
2-й гол в
7 поражений подряд потерпел «СКА-Хабаровск». Это худший результат в нынешнем чемпионате.
ЦИТАТЫ
Дмитрий ПАРФЕНОВ, главный тренер «Тосно»:
— Непростое начало: дорога сюда заняла 27 часов. Мы молчали об этом, никому не говорили. Как добирались? Это уже другой вопрос. Поблагодарил ребят за терпение.
У нас есть команда и настоящий коллектив. На поле же старались выполнять все, что требовалось, и почти весь матч контролировали игру.