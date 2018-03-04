«Тосно» добирался до Хабаровска 27 часов. Но победил

Источник: Спорт-Экспресс

СКА-ХАБАРОВСК — ТОСНО — 0:1 (0:0)

Гол: Мирзов, 69.

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Богаев, Тубич, Баляйкин (Калинский, 67), Карпов, Никифоров, Карасев, Самсонов, Федотов (Савичев, 46), Кабутов, Секульский (Маркович, 75).

«Тосно»: Опарин, Маргасов, Буйволов, Дугалич, Чернов, Галиулин (Труич, 76), Жигулев, Нуну Роша (Карницкий, 88), Полетанович, Мирзов (Макаров, 80), Погребняк.

Предупреждения: Мирзов, 24. Богаев, 30. Тубич, 39. Чернов, 41. Жигулев, 66. Самсонов, 72. Опарин, 90+2.

Судьи: ГАЛИМОВ (Улан-Удэ). Глот (Ярославль), Богданов (Верея).

4 марта. Хабаровск. Стадион им. Ленина.

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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Хабаровск продолжает знакомиться с фактически новой командой. Воскресную игру в составе дальневосточников начали шестеро новичков, половина из которых дебютировала в премьер-лиге. Один из них — пришедший из «Волгаря» Кабутов — должен был открывать счет после симпатичной многоходовки, однако не сумел пробить Опарина, получившего шанс провести первый матч в элитном дивизионе из-за дисквалификации Юрченко. Опытный Добня ответил молодому коллеге спасением после атаки Жигуева, и этим запас острых моментов в первом тайме исчерпался. Хотя, если бы не подставленная в последний момент нога защитника, накрутивший нескольких соперников около угла вратарской Мирзов вполне мог открыть счет.

С началом второго тайма хозяевам удалось взвинтить темп, и Дугалич под прессингом соперника коснулся мяча рукой в собственной штрафной. Арбитр игру не остановил, и постепенно «Тосно» сумел ее выровнять. А потом и открыл счет, когда Мирзов подхватил мяч на фланге в центре поля, умчался от Карасева и, войдя в штрафную, из-под купившегося на ложное движение Богаева пробил в угол. Команда из Ленинградской области отодвинулась от зоны вылета, тогда как положение разучившегося забивать Хабаровска все ближе к безнадежному.

ЦИФРЫ

2-й гол в премьер-лиге забил Мирзов, в прошлый раз отличившийся 8 декабря 2014 года в составе «Торпедо».

7 поражений подряд потерпел «СКА-Хабаровск». Это худший результат в нынешнем чемпионате.

ЦИТАТЫ

Дмитрий ПАРФЕНОВ, главный тренер «Тосно»:

— Непростое начало: дорога сюда заняла 27 часов. Мы молчали об этом, никому не говорили. Как добирались? Это уже другой вопрос. Поблагодарил ребят за терпение.