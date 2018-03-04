Игорь Шалимов: Шатов усилил игру «Краснодара» и добавил уверенности

Источник: РИА "Новости"

— Проиграли 1:3 — довольными быть сложно, — сказал Карпин. — Были моменты как в актив, так и в пассив. Оценка неудовлетворительная.

— «Ростов» играл очень нетипично для себя прежнего, была сделана ставка на атаку. Тактика себя не оправдала, согласны?

— Естественно, атаковать надо, предусматривая, чтобы не было контратак. С этим не справились. «Краснодару» нельзя давать пространства.

— Первый пропущенный гол — ошибка Песьякова. Как оцените игру голкипера?

— Вратари — отдельная каста. Оценивать их неправильно. Как сказали ребята, два рикошета было. Потому винить одного Песьякова нельзя.

— Что вас не удовлетворило в организации игры? Где видите резервы?

— Работа с мячом. Одно дело на сборах играть, другое дело — в чемпионате. Тут ответственность другая. Также не понравилось, что до первого гола не получался выход из обороны. Мяч, наверное, обжигал ноги чуть-чуть. Но это можно списать на первый матч на выезде.

А резерв стоит искать, прежде всего, в игре с мячом.

— Какие задачи перед вами поставило руководство клуба? Какими вы видите перспективы команды?

— Задача — набрать как можно больше очков и спокойно закончить сезон.

— У некоторых тренеров есть понятие «не угадал с составом». Вы попали с составом?

— Возможно, не попал. По одной позиции — да, наверное, не угадал. Фамилию называть не буду. Но от одного игрока зависит не все.

— С Шалимовым вас многое связывает. Насколько сильно он изменился как тренер по сравнению с собой же в бытность игроком?

— (Улыбается.) Волос стало меньше, погрузнел. Характер? Нет, не изменился.

— Насколько вам близок игровой стиль Шалимова?

— Такой стиль у «Краснодара» был и до Шалимова. Он внес свои изменения, но как команда пыталась играть в атакующей манере, так и пытается.

— Можно ли сказать, что Шалимов вас тактически переиграл?

— Ну, раз выиграл, значит, да.

— Калачева не оказалось на поле. Почему?

— На поле только 11 футболистов могут находиться. Со здоровьем у него все хорошо.

— Как оцените назначенные пенальти?

— Смысл мне их оценивать? Судьи пусть это делают.

Главный тренер «Краснодара» отметил, что его команда показала качественный футбол.

— Игра была тяжелой, «Ростов» позиционно оборонялся, выглядел организованно, — сказал Шалимов. — У нас было много позиционных атак, получалось создавать моменты. Первый тайм был неплохой, потому что мы отобрали много мячей при потерях у соперника. Мы тормозили атаки «Ростова», что для нас очень важно. Стандартных положений было много — угловых, штрафных. Мы знали, что «Ростов» делает при угловых, потому проблем у нас не было. Пропустили с пенальти. Во втором тайме достаточно быстро забили, провели много времени в позиционной обороне. Ребята справились.

— Команда была раскрепощенной. Что сделали на сборе в этом плане?

— Шатов добавил нам уверенности — как он разворачивается, не теряет мячи. Он хорошо вписался, усилил нашу игру. Хотя ничего особенного не делает.

— Когда ожидается возвращение Страндберга?

— Он очень много пропустил. Может, до конца сезона не выйдет.

— Почему первый тайм был нервным?

— Мне так не показалось. Было много угловых и штрафных. Я знаю, что Карпин работает над этим очень серьезно, но мы справились. Нам могли забить второй гол, но было достаточно спокойно. Мы справились.

— Из-за дисквалификации Мартыновича играли Гранквист и Грицаенко. Как оцените эту пару? И кого считаете основным — Мартыновича или Грицаенко?

— Игру центральных защитников оцениваю хорошо. Мартынович провел много матчей на сборах, он является одним из основных футболистов нашей команды, наверное, он будет играть и в дальнейшем. Но Грицаенко набрался опыта, и если что-то случится, мы на него рассчитываем.