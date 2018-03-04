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01:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Игорь Шалимов: Шатов усилил игру «Краснодара» и добавил уверенности

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выделил основные ошибки, не позволившие донской команде добиться положительного результата, а его коллега из «Краснодара» Игорь Шалимов похвалил арендованного у «Зенита» Олега Шатова Валера, это было достойно.

Источник: РИА "Новости"

— Проиграли 1:3 — довольными быть сложно, — сказал Карпин. — Были моменты как в актив, так и в пассив. Оценка неудовлетворительная.

— «Ростов» играл очень нетипично для себя прежнего, была сделана ставка на атаку. Тактика себя не оправдала, согласны?

— Естественно, атаковать надо, предусматривая, чтобы не было контратак. С этим не справились. «Краснодару» нельзя давать пространства.

— Первый пропущенный гол — ошибка Песьякова. Как оцените игру голкипера?

— Вратари — отдельная каста. Оценивать их неправильно. Как сказали ребята, два рикошета было. Потому винить одного Песьякова нельзя.

— Что вас не удовлетворило в организации игры? Где видите резервы?

— Работа с мячом. Одно дело на сборах играть, другое дело — в чемпионате. Тут ответственность другая. Также не понравилось, что до первого гола не получался выход из обороны. Мяч, наверное, обжигал ноги чуть-чуть. Но это можно списать на первый матч на выезде.

А резерв стоит искать, прежде всего, в игре с мячом.

— Какие задачи перед вами поставило руководство клуба? Какими вы видите перспективы команды?

— Задача — набрать как можно больше очков и спокойно закончить сезон.

— У некоторых тренеров есть понятие «не угадал с составом». Вы попали с составом?

— Возможно, не попал. По одной позиции — да, наверное, не угадал. Фамилию называть не буду. Но от одного игрока зависит не все.

— С Шалимовым вас многое связывает. Насколько сильно он изменился как тренер по сравнению с собой же в бытность игроком?

— (Улыбается.) Волос стало меньше, погрузнел. Характер? Нет, не изменился.

— Насколько вам близок игровой стиль Шалимова?

— Такой стиль у «Краснодара» был и до Шалимова. Он внес свои изменения, но как команда пыталась играть в атакующей манере, так и пытается.

— Можно ли сказать, что Шалимов вас тактически переиграл?

— Ну, раз выиграл, значит, да.

— Калачева не оказалось на поле. Почему?

— На поле только 11 футболистов могут находиться. Со здоровьем у него все хорошо.

— Как оцените назначенные пенальти?

— Смысл мне их оценивать? Судьи пусть это делают.

Главный тренер «Краснодара» отметил, что его команда показала качественный футбол.

— Игра была тяжелой, «Ростов» позиционно оборонялся, выглядел организованно, — сказал Шалимов. — У нас было много позиционных атак, получалось создавать моменты. Первый тайм был неплохой, потому что мы отобрали много мячей при потерях у соперника. Мы тормозили атаки «Ростова», что для нас очень важно. Стандартных положений было много — угловых, штрафных. Мы знали, что «Ростов» делает при угловых, потому проблем у нас не было. Пропустили с пенальти. Во втором тайме достаточно быстро забили, провели много времени в позиционной обороне. Ребята справились.

— Команда была раскрепощенной. Что сделали на сборе в этом плане?

— Шатов добавил нам уверенности — как он разворачивается, не теряет мячи. Он хорошо вписался, усилил нашу игру. Хотя ничего особенного не делает.

— Когда ожидается возвращение Страндберга?

— Он очень много пропустил. Может, до конца сезона не выйдет.

— Почему первый тайм был нервным?

— Мне так не показалось. Было много угловых и штрафных. Я знаю, что Карпин работает над этим очень серьезно, но мы справились. Нам могли забить второй гол, но было достаточно спокойно. Мы справились.

— Из-за дисквалификации Мартыновича играли Гранквист и Грицаенко. Как оцените эту пару? И кого считаете основным — Мартыновича или Грицаенко?

— Игру центральных защитников оцениваю хорошо. Мартынович провел много матчей на сборах, он является одним из основных футболистов нашей команды, наверное, он будет играть и в дальнейшем. Но Грицаенко набрался опыта, и если что-то случится, мы на него рассчитываем.

Екатерина ПОТАПОВА
из Краснодара.

Краснодар 3:1
Первый тайм: 1:1
Ростов
3.03.2018, 19:00 Зрители: 31388 основной раунд: 21-й тур Арена Краснодар
Главные тренеры
Игорь Шалимов Валерий Карпин
Голы
28′ Федор Смолов 10
60′ Федор Смолов 10
89′ Павел Мамаев (А. Гранквист, Ф. Смолов) 17
12 Алексей Ионов 45′
Составы
Андрей Синицын 88
Роман Шишкин 30
Сергей Петров 98
Андреас Гранквист (к) 6
Алексей Грицаенко 26
Шарль Каборе 77
Федор Смолов 10
Виктор Классон 16
90′ Олег Шатов 18
Рикардо Лаборде 21
76′ Маурисио Перейра 33
Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
90′ Павел Мамаев 17
Андрей Иван 9
30 Сергей Песьяков
4 Сергей Паршивлюк
3 Мацей Вилюш
15 Сверрир Ингасон
16 Евгений Макеев
84 Александр Гацкан (к)
12 Алексей Ионов
9 Бьорн Бергманн Сигурдарсон
77 Дмитрий Скопинцев 80′
22 Владимир Дядюн
8 Аяз Гулиев 73′
10 Александр Зуев 90+1′
14 Элдор Шомуродов 65′
20 Жан Маер
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
9 Удары (всего) 8
3 Удары в створ 3
1 Угловые 6
11 Фолы 8
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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