«Спартак» попробует сократить отставание от «Локомотива» в чемпионской гонке РФПЛ
ТАСС, 4 марта. Московские «Локомотив» и «Спартак» проведут очный матч в рамках 21-го тура Российской футбольной
ТАСС, 4 марта. Московские «Локомотив» и «Спартак» проведут очный матч в рамках 21-го тура Российской футбольной
Игра носит принципиальный характер. «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России с 45 очками, «Спартак» отстает от лидера на восемь баллов. В случае победы
Матч в воскресенье будет решающим в чемпионской гонке для соперника, но не для нас. Мы находимся в разных ситуациях, но, безусловно, хотим сыграть качественно.
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Текущая форма
«Спартак» до встречи с «Локомотивом» должен был провести матч Кубка России против самарских «Крыльев Советов», но встреча, запланированная на 28 февраля, была перенесена —
После этого в СМИ и соцсетях появилось множество комментариев о несправедливости данного решения, ведь в текущем сезоне и ЦСКА, и «Локомотив» уже проводили игру на морозе — в ноябре прошлого года в Хабаровске против местного СКА. «Я поздравляю руководителей “Спартака”, которые смогли защитить и отстоять интересы своих футболистов», — написал по этому поводу Семин в своем Instagram, некоторые болельщики усмотрели в этой фразе шпильку в адрес руководства железнодорожников.
Заслуживает внимания результативность нападающего железнодорожников Ари в матчах против «Спартака», ранее выступавший за
«Спартак» по результатам двух игр Лиги Европы против испанского «Атлетика» не смог пробиться в 1/8 финала турнира. Проиграв первую встречу на своем поле (1:3),
История и статистика
В текущем сезоне железнодорожники уверенно играют против конкурентов: в пяти матчах против ЦСКА, «Спартака», «Зенита» и «Краснодара»
Ранее «Локомотив» и «Спартак» встречались между собой 140 раз: 80 матчей прошли в рамках чемпионатов СССР, 60 — России. На счету «Локомотива» 32 победы, 31 игра завершалась вничью, 77 матчей выиграли
Львиную долю побед — 51 — «Спартак» одержал в советский период. В истории чемпионата России у
Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет в воскресенье на «РЖД-Арене» в Москве, начало — 16:30 мск. 4 марта состоятся еще три встречи национального первенства — «СКА-Хабаровск» примет «Тосно» из Ленинградской области, московское «Динамо» в гостях сыграет против «Уфы», тульский «Арсенал» на своем поле встретится с грозненским «Ахматом».