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01:09 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» попробует сократить отставание от «Локомотива» в чемпионской гонке РФПЛ

ТАСС, 4 марта. Московские «Локомотив» и «Спартак» проведут очный матч в рамках 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча станет первой для команд в национальном чемпионате после зимней паузы.

Источник: ИТАР-ТАСС

Игра носит принципиальный характер. «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России с 45 очками, «Спартак» отстает от лидера на восемь баллов. В случае победы красно-белым удастся выйти на чистое второе место, если же выиграет «Локомотив», он увеличит отрыв, а «Спартак» останется на пятой строчке.

Матч в воскресенье будет решающим в чемпионской гонке для соперника, но не для нас. Мы находимся в разных ситуациях, но, безусловно, хотим сыграть качественно.
Президент «Локомотива» Илья Геркус

На пресс-конференции в субботу ему ответил главный тренер красно-белых Массимо Каррера. Он заявил, что, исходя из турнирной ситуации, железнодорожники сейчас сильнее «Спартака», но все-таки команды находятся «в одной весовой категории». «На данный момент это команда, которую нужно побеждать, и завтрашний матч очень важен для нас», — сказал тренер.

Текущая форма

«Спартак» до встречи с «Локомотивом» должен был провести матч Кубка России против самарских «Крыльев Советов», но встреча, запланированная на 28 февраля, была перенесена — красно-белые отказались играть из-за слишком низкой температуры в Самаре.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 21, 4.03.2018, 16:30
Локомотив М
-Спартак М-

После этого в СМИ и соцсетях появилось множество комментариев о несправедливости данного решения, ведь в текущем сезоне и ЦСКА, и «Локомотив» уже проводили игру на морозе — в ноябре прошлого года в Хабаровске против местного СКА. «Я поздравляю руководителей “Спартака”, которые смогли защитить и отстоять интересы своих футболистов», — написал по этому поводу Семин в своем Instagram, некоторые болельщики усмотрели в этой фразе шпильку в адрес руководства железнодорожников.

Заслуживает внимания результативность нападающего железнодорожников Ари в матчах против «Спартака», ранее выступавший за красно-белых бразильский форвард забил своему бывшему клубу семь голов в семи играх. Под вопросом участие в матче одного из лидеров «Локомотива» — Джефферсона Фарфана, который растянул заднюю поверхность бедра 22 февраля в ответной встрече Лиги Европы против «Ниццы». Точно в дерби не сыграют футболисты «Спартака» Зе Луиш, Георгий Джикия, Сальваторе Боккетти и Сердар Таски. Дебютировать за красно-белых может защитник Никола Максимович.

Оба клуба уже провели по две игры в 2018 году. «Локомотив» в 1/16 финала Лиги Европы встречался с французской «Ниццей», дважды победив с общим счетом 4:2. В гостевом матче полузащитник железнодорожников Мануэл Фернандеш оформил свой второй хет-трик в текущем розыгрыше турнира.

«Спартак» по результатам двух игр Лиги Европы против испанского «Атлетика» не смог пробиться в 1/8 финала турнира. Проиграв первую встречу на своем поле (1:3), красно-белые попытались реабилитироваться на выезде, но смогли победить лишь со счетом 2:1. Таким образом, в следующий раунд прошел испанский клуб.

История и статистика

В текущем сезоне железнодорожники уверенно играют против конкурентов: в пяти матчах против ЦСКА, «Спартака», «Зенита» и «Краснодара» красно-зеленые четыре раза выиграли и один раз сыграли вничью — 5 ноября против армейцев.

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Ранее «Локомотив» и «Спартак» встречались между собой 140 раз: 80 матчей прошли в рамках чемпионатов СССР, 60 — России. На счету «Локомотива» 32 победы, 31 игра завершалась вничью, 77 матчей выиграли красно-белые.

Львиную долю побед — 51 — «Спартак» одержал в советский период. В истории чемпионата России у красно-белых нет существенного перевеса: 26 побед «Спартака» против 21 — «Локомотива». Семь раз команды встречались в марте, в этих встречах железнодорожники победили один раз, трижды сыграли вничью и трижды проиграли.

Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет в воскресенье на «РЖД-Арене» в Москве, начало — 16:30 мск. 4 марта состоятся еще три встречи национального первенства — «СКА-Хабаровск» примет «Тосно» из Ленинградской области, московское «Динамо» в гостях сыграет против «Уфы», тульский «Арсенал» на своем поле встретится с грозненским «Ахматом».

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