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01:10 (мск), источник: ТАСС

Московское «Динамо» сыграет с «Уфой» в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 4 марта. Матчи в Хабаровске, Уфе и Туле пройдут в воскресенье в 21-м туре чемпионата России по футболу. Первые встречи весенней части турнира проведут обновленное «Динамо», пополнившийся Артемом Дзюбой «Арсенал», а также аутсайдеры — «СКА-Хабаровск» и «Тосно».

Источник: ИТАР-ТАСС

Армейцы сыграют с «Тосно» в 11:00 мск, и поражение во встрече с конкурентом в борьбе за выживание сделает задачу СКА остаться в элите фактически невыполнимой. За 10 туров до конца чемпионата «СКА-Хабаровск» отстает от «Тосно» на восемь очков, и именно команда из Ленинградской области занимает 14-е место, которое предоставит шанс сохранить место в элите в переходных матчах. В последние дни февраля обе команды уже провели кубковые матчи, которые показали, что «Тосно» готов к весенней части турнира лучше.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 21, 4.03.2018, 11:00
СКА-Хабаровск
-Тосно-

Команда Дмитрия Парфенова сумела победить «Луч-Энергию» (2:1) и выйти в полуфинал Кубка России, тогда как хабаровчане, также на своем поле, в серии пенальти уступили другому клубу Футбольной национальной лиги (ФНЛ) — ярославскому «Шиннику», не сумев забить за 120 минут игры.

Эти результаты в целом закономерны, учитывая, какие изменения в составе произошли в СКА, где сменился главный тренер — команду возглавил Ринат Билялетдинов. 60-летний специалист наигрывает новый состав из молодых игроков, многие из которых ранее выступали в ФНЛ, тогда как «Тосно» сумел, видимо, найти замену ушедшим из команды форвардам Антону Заболотному и Евгению Маркову. В матче с «Лучом» отлично сыграл 34-летний нападающий Павел Погребняк, который забил победный гол.

Хабаровский клуб в чемпионате не выигрывал уже восемь матчей, проиграв шесть встреч подряд. «Тосно» же два предыдущих матча в гостях проиграл с общим счетом 0:11, однако играла команда против фаворитов — «Зенита» и ЦСКА. При этом из пяти побед в чемпионате три «Тосно» одержал в гостях.

Матч аутсайдеров пройдет на стадионе имени Ленина, главный арбитр — Роман Галимов из Улан-Удэ. В воскресенье в Хабаровске ожидается не более 12 градусов мороза.

«Динамо» сыграет в Уфе

В 14:00 мск на стадионе «Нефтяник» в Уфе местный клуб сыграет против «Динамо», которое зимой рассталось с целой группой высокооплачиваемых футболистов. Приобрели бело- голубые четверых новичков, среди которых выделяется защитник сборной России Константин Рауш, ранее выступавший в чемпионате Германии, и форвард «Тосно» Марков, который забил в чемпионате восемь голов.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 21, 4.03.2018, 14:00
Уфа
-Динамо М-

В числе новичков «Динамо» также полузащитник из Ганы Абдул Азиз Тетте и Федор Черных — уроженец Москвы и воспитанник литовского футбола, который был признан лучшим футболистом Литвы двух последних лет. Черных, как и восстанавливающийся после тяжелой травмы Кирилл Панченко, может играть как в полузащите, так и центре нападения. Он много забивал за свои прошлые клубы — польские «Гурник» и «Ягеллонию».

«Динамо» лишь одно очко отделяет от зоны переходных матчей, которую команда покинула благодаря успешной концовке прошлого года, когда были обыграны «Ростов» и «Анжи». «Уфа» же перезимовала на шестом месте, которое может позволить сыграть в Лиге Европы — если «Спартак» выиграет Кубок России и попадет в число призеров. «Уфа» — один из самых стабильных клубов страны, зимой команда Сергея Семака точечно укрепила состав румынским защитником Йонуцем Неделчару и казахстанским форвардом Еркебуланом Сейдахметом.

Матч в Уфе обслужит судейская бригада во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Синоптики обещают в столице Башкирии к вечеру воскресенья около 10 градусов мороза.

Дзюба ждет «Ахмат»

Завершится тур матчем в Туле, где «Арсенал» сыграет против грозненского «Ахмата». Туляки ударно провели концовку прошлого года, завершив год на восьмом месте, хотя еще рано говорить о решении задачи-минимум — сохранения места в элите. До зоны переходных матчей всего четыре очка, но в Туле рассчитывают в концовке турнира подняться выше. Команду Миодрага Божовича усилили арендованные в «Зените» Артем Дзюба и Иван Новосельцев, немалые надежды черногорский тренер возлагает и на ивуарийского хавбека Хабиба Майга.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 21, 4.03.2018, 19:00
Арсенал Т
-Ахмат-

При этом «Арсенал» потерял голкипера Владимира Габулова, который без замен провел 20 матчей чемпионата, — 34-летний вратарь отправился в бельгийский «Брюгге». Его заменит либо 26-летний Михаил Левашов, который сыграл 12 матчей в прошлом сезоне, либо арендованный у «Зенита» Игорь Обухов, ранее выступавший в ФНЛ за «Тюмень».

«Ахмат» Михаила Галактионова имеет в активе на одно очко больше, чем «Арсенал», и также рассчитывает на Лигу Европы, хотя не может не оглядываться на зону вылета. Грозненцы в зимний трансферный период себя почти не проявили, лишь вернув из аренды в «Анжи» полузащитника Адлана Кацаева, а из клуба второй лиги ЦРФСО (Смоленск) пригласив молодого голкипера Александра Шеплякова.

Матч пройдет на стадионе «Арсенал», начало — 19:00 мск. Главным арбитром назначен Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. В Туле в воскресенье ожидается около 10 градусов мороза, не исключен снегопад.

Динамо М
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