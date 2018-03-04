Кажется, в РФПЛ есть вторая команда, игру которой интересно обсуждать
Первой такой, «Краснодару», эти парни пока проиграли.
Первой такой, «Краснодару», эти парни пока проиграли.
Российский футбол слишком стандартен. Во многом
А футбольный парадокс заключается в том, что интереснее всего обсуждать команды, которые намеренно не хотят ничего менять, уверенно стараясь в каждом матче взять одним и тем же. Одна такая в РФПЛ играет давно — это «Краснодар», где генеральная линия не меняется в зависимости от соперника, и ярко выраженные сильные стороны идут в столкновение с ярко выраженными слабостями. В первом весеннем туре «Краснодару» противостояла вторая команда, которую будет интересно обсуждать — и не только
Сергей Титов и болельщики «Ростова», которые следили за зимними тестовыми матчами команды, не дадут соврать: все её потенциальные плюсы и минусы были видны уже тогда, все они были реализованы на шикарном поле в Краснодаре. Проблема с переходом из обороны в атаку, которая чётко прослеживалась почти весь первый тайм, преследовала «Ростов» и в «товарняках»: через пас в центральную зону команда Карпина выдвигалась вперёд хуже, чем семилетние дети из академии «Барселоны». Но при этом
Посмотрим теперь со стороны плюсов. Карпин дал крайним защитникам и центральным полузащитникам больше свободы, и сделал подвижнее оборону, не теряя в её качестве. Если один латераль глубоко на чужой половине поля, центральный защитник, играющий рядом с ним, уходит ближе к позиции крайнего, растягивая оборону до четырёх футболистов, что терпимо при потере, которая отрежет от мяча далеко ушедшего латераля. Но этот плюс сопряжён и с минусом: команда становится слишком зависимой от фланговой и полуфланговой активности, а значит эффективность игры снижается, если латералей заставляют играть навесами. Тот же Скопинцев в Краснодаоре был вынужден больше думать о подачах, чем о смещениях, а успешных навесов и прострелов из восьми попыток у него ноль.
Очень спорная ставка, но два раза по два лишних сантиметра свободного поля, и Скопинцев с его отличным рывком докажет, что она оправдана — так этой весной ещё точно будет.
Феномен команд (их действительно стоит называть авторскими), которые не хотят ничего менять, состоит в том, что все их плюсы не просто видны, но и сочетаются с такими же отчётливо заметными минусами, и тренер без конца ставит на то, что сильные стороны всё равно возьмут верх над слабыми. Именно поэтому о них интересно говорить: уже после первой официальной игры «Ростова» есть сразу несколько явных «а что, если бы?». Например: а что, если бы у Карпина был Артур Юсупов, через которого можно прогонять мячи в
«Ростов» Карпина начинает резво, амбициозно и действительно интересно для нейтрального болельщика. Если команда Бердыева была машиной по поеданию вопросительных знаков, то теперь в
Что бы ни говорили, а экспериментатор в тренере, который видел Артёма Дзюбу десяткой, действительно жив.
Антон Михашенок
|Игорь Шалимов
|Валерий Карпин
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|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|9
|Удары (всего)
|8
|3
|Удары в створ
|3
|1
|Угловые
|6
|11
|Фолы
|8
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Тихон Калугин (Москва, Россия)