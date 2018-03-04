Кажется, в РФПЛ есть вторая команда, игру которой интересно обсуждать

Источник: Чемпионат.com

Российский футбол слишком стандартен. Во многом из-за недостатка свежих тренерских идей (ситуация со скрипом начала меняться в последние пару лет), и это, в свою очередь, одна из причин, почему большинство команд не могут меняться. Кому-то не хватает коллективной выдумки, кому-то индивидуальных навыков, кому-то просто годами не покупают футболистов, но итог один: игра более-менее предсказуема, на третий раз её становится скучно обсуждать.

А футбольный парадокс заключается в том, что интереснее всего обсуждать команды, которые намеренно не хотят ничего менять, уверенно стараясь в каждом матче взять одним и тем же. Одна такая в РФПЛ играет давно — это «Краснодар», где генеральная линия не меняется в зависимости от соперника, и ярко выраженные сильные стороны идут в столкновение с ярко выраженными слабостями. В первом весеннем туре «Краснодару» противостояла вторая команда, которую будет интересно обсуждать — и не только из-за медийной фигуры главного тренера. «Краснодар» и «Ростов» показали, что весенний футбол — это штамп, обе команды 90 минут бодро бодались, и выиграла та, что опытнее в нежелании что-то менять.

Сергей Титов и болельщики «Ростова», которые следили за зимними тестовыми матчами команды, не дадут соврать: все её потенциальные плюсы и минусы были видны уже тогда, все они были реализованы на шикарном поле в Краснодаре. Проблема с переходом из обороны в атаку, которая чётко прослеживалась почти весь первый тайм, преследовала «Ростов» и в «товарняках»: через пас в центральную зону команда Карпина выдвигалась вперёд хуже, чем семилетние дети из академии «Барселоны». Но при этом билд-ап был принесён в жертву интересной идее: нелинейное использование латералей на чужой половине поля должно обеспечить команде больше выигранных отскоков и больше острых передач. В контрольных играх получалось, в Краснодаре отрезками — тоже, и этот вариант игры нетипичен для довольно скучного с точки зрения тактики и стратегии чемпионата России.

Посмотрим теперь со стороны плюсов. Карпин дал крайним защитникам и центральным полузащитникам больше свободы, и сделал подвижнее оборону, не теряя в её качестве. Если один латераль глубоко на чужой половине поля, центральный защитник, играющий рядом с ним, уходит ближе к позиции крайнего, растягивая оборону до четырёх футболистов, что терпимо при потере, которая отрежет от мяча далеко ушедшего латераля. Но этот плюс сопряжён и с минусом: команда становится слишком зависимой от фланговой и полуфланговой активности, а значит эффективность игры снижается, если латералей заставляют играть навесами. Тот же Скопинцев в Краснодаоре был вынужден больше думать о подачах, чем о смещениях, а успешных навесов и прострелов из восьми попыток у него ноль.

Очень спорная ставка, но два раза по два лишних сантиметра свободного поля, и Скопинцев с его отличным рывком докажет, что она оправдана — так этой весной ещё точно будет.

Феномен команд (их действительно стоит называть авторскими), которые не хотят ничего менять, состоит в том, что все их плюсы не просто видны, но и сочетаются с такими же отчётливо заметными минусами, и тренер без конца ставит на то, что сильные стороны всё равно возьмут верх над слабыми. Именно поэтому о них интересно говорить: уже после первой официальной игры «Ростова» есть сразу несколько явных «а что, если бы?». Например: а что, если бы у Карпина был Артур Юсупов, через которого можно прогонять мячи в билд-апе? Или: а что, если бы Макеев не терроризировал Ингасона своими мини-неточностями, требующими исправлений, а активнее включался на чужую половину, ведь играть с мячом он умеет? Или ещё: а что, если бы у этой команды был футболист, уверенно подставляющий корпус под продолжение движения мяча, как Ари, что позволило бы латералям ещё радикальнее сужаться к штрафной?



«Ростов» Карпина начинает резво, амбициозно и действительно интересно для нейтрального болельщика. Если команда Бердыева была машиной по поеданию вопросительных знаков, то теперь в Ростове-на-Дону их будут расставлять вперемешку с восклицательными. Отбрасывая «Краснодар», в РФПЛ нет команд, об игре которых можно спорить. «Ростов», кажется, станет такой командой.



Что бы ни говорили, а экспериментатор в тренере, который видел Артёма Дзюбу десяткой, действительно жив.