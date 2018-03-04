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00:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Кажется, в РФПЛ есть вторая команда, игру которой интересно обсуждать

Первой такой, «Краснодару», эти парни пока проиграли.

Источник: Чемпионат.com

Российский футбол слишком стандартен. Во многом из-за недостатка свежих тренерских идей (ситуация со скрипом начала меняться в последние пару лет), и это, в свою очередь, одна из причин, почему большинство команд не могут меняться. Кому-то не хватает коллективной выдумки, кому-то индивидуальных навыков, кому-то просто годами не покупают футболистов, но итог один: игра более-менее предсказуема, на третий раз её становится скучно обсуждать.

А футбольный парадокс заключается в том, что интереснее всего обсуждать команды, которые намеренно не хотят ничего менять, уверенно стараясь в каждом матче взять одним и тем же. Одна такая в РФПЛ играет давно — это «Краснодар», где генеральная линия не меняется в зависимости от соперника, и ярко выраженные сильные стороны идут в столкновение с ярко выраженными слабостями. В первом весеннем туре «Краснодару» противостояла вторая команда, которую будет интересно обсуждать — и не только из-за медийной фигуры главного тренера. «Краснодар» и «Ростов» показали, что весенний футбол — это штамп, обе команды 90 минут бодро бодались, и выиграла та, что опытнее в нежелании что-то менять.

Сергей Титов и болельщики «Ростова», которые следили за зимними тестовыми матчами команды, не дадут соврать: все её потенциальные плюсы и минусы были видны уже тогда, все они были реализованы на шикарном поле в Краснодаре. Проблема с переходом из обороны в атаку, которая чётко прослеживалась почти весь первый тайм, преследовала «Ростов» и в «товарняках»: через пас в центральную зону команда Карпина выдвигалась вперёд хуже, чем семилетние дети из академии «Барселоны». Но при этом билд-ап был принесён в жертву интересной идее: нелинейное использование латералей на чужой половине поля должно обеспечить команде больше выигранных отскоков и больше острых передач. В контрольных играх получалось, в Краснодаре отрезками — тоже, и этот вариант игры нетипичен для довольно скучного с точки зрения тактики и стратегии чемпионата России.

Посмотрим теперь со стороны плюсов. Карпин дал крайним защитникам и центральным полузащитникам больше свободы, и сделал подвижнее оборону, не теряя в её качестве. Если один латераль глубоко на чужой половине поля, центральный защитник, играющий рядом с ним, уходит ближе к позиции крайнего, растягивая оборону до четырёх футболистов, что терпимо при потере, которая отрежет от мяча далеко ушедшего латераля. Но этот плюс сопряжён и с минусом: команда становится слишком зависимой от фланговой и полуфланговой активности, а значит эффективность игры снижается, если латералей заставляют играть навесами. Тот же Скопинцев в Краснодаоре был вынужден больше думать о подачах, чем о смещениях, а успешных навесов и прострелов из восьми попыток у него ноль.

Очень спорная ставка, но два раза по два лишних сантиметра свободного поля, и Скопинцев с его отличным рывком докажет, что она оправдана — так этой весной ещё точно будет.

Феномен команд (их действительно стоит называть авторскими), которые не хотят ничего менять, состоит в том, что все их плюсы не просто видны, но и сочетаются с такими же отчётливо заметными минусами, и тренер без конца ставит на то, что сильные стороны всё равно возьмут верх над слабыми. Именно поэтому о них интересно говорить: уже после первой официальной игры «Ростова» есть сразу несколько явных «а что, если бы?». Например: а что, если бы у Карпина был Артур Юсупов, через которого можно прогонять мячи в билд-апе? Или: а что, если бы Макеев не терроризировал Ингасона своими мини-неточностями, требующими исправлений, а активнее включался на чужую половину, ведь играть с мячом он умеет? Или ещё: а что, если бы у этой команды был футболист, уверенно подставляющий корпус под продолжение движения мяча, как Ари, что позволило бы латералям ещё радикальнее сужаться к штрафной?

«Ростов» Карпина начинает резво, амбициозно и действительно интересно для нейтрального болельщика. Если команда Бердыева была машиной по поеданию вопросительных знаков, то теперь в Ростове-на-Дону их будут расставлять вперемешку с восклицательными. Отбрасывая «Краснодар», в РФПЛ нет команд, об игре которых можно спорить. «Ростов», кажется, станет такой командой.

Что бы ни говорили, а экспериментатор в тренере, который видел Артёма Дзюбу десяткой, действительно жив.

Антон Михашенок

Краснодар 3:1
Первый тайм: 1:1
Ростов
3.03.2018, 19:00 Зрители: 31388 основной раунд: 21-й тур Арена Краснодар
Главные тренеры
Игорь Шалимов Валерий Карпин
Голы
28′ Федор Смолов 10
60′ Федор Смолов 10
89′ Павел Мамаев (А. Гранквист, Ф. Смолов) 17
12 Алексей Ионов 45′
Составы
Андрей Синицын 88
Роман Шишкин 30
Сергей Петров 98
Андреас Гранквист (к) 6
Алексей Грицаенко 26
Шарль Каборе 77
Федор Смолов 10
Виктор Классон 16
90′ Олег Шатов 18
Рикардо Лаборде 21
76′ Маурисио Перейра 33
Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
90′ Павел Мамаев 17
Андрей Иван 9
30 Сергей Песьяков
4 Сергей Паршивлюк
3 Мацей Вилюш
15 Сверрир Ингасон
16 Евгений Макеев
84 Александр Гацкан (к)
12 Алексей Ионов
9 Бьорн Бергманн Сигурдарсон
77 Дмитрий Скопинцев 80′
22 Владимир Дядюн
8 Аяз Гулиев 73′
10 Александр Зуев 90+1′
14 Элдор Шомуродов 65′
20 Жан Маер
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
9 Удары (всего) 8
3 Удары в створ 3
1 Угловые 6
11 Фолы 8
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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