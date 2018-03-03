Карпин: Оценка неудовлетворительная. Как можно быть довольным, если проиграли?

«Как можно быть довольным, если мы проиграли — 1:3? Были моменты, которые можно занести в актив, было и то, что мне не понравилось. В целом, оценка неудовлетворительная.



Нам нужно было предусмотреть быстрые атаки “Краснодара”. Сопернику нельзя было давать пространства. Я не удовлетворён игрой с мячом. Одно дело — на сборах играть, но в чемпионате ответственность другая. Не получался выход из обороны до первого гола. Мяч “обжигал” ноги чуть-чуть. Но это можно списать на первый матч на выезде. Резерв прежде всего стоит искать в игре с мячом.



Первый гол “Краснодара”? Ребята сказали, что мяч изменил направление после удара Смолова. Винить только Песьякова я бы не стал.



Удивил ли “Краснодар”? Все было ожидаемо. Неважно было, куда Смолов смещался. Были крайние защитники. Имена игроков роли не играют. Мамаев и Классон уходили в середину, там же и Перейра с Шатовым. Это визитная карточка “Краснодара”. Третий гол — уже исключение. Мы сами раскрылись и получили мяч в свои ворота. Третий гол не будем разбирать. Была контратака во втором пропущенном голе — с этим будем разбираться», — цитирует Карпина сайт «Ростова».