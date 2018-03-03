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3 марта, источник: Чемпионат.com

Карпин: Оценка неудовлетворительная. Как можно быть довольным, если проиграли?

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:3) в матче 21-го тура РФПЛ.

Источник: РИА "Новости"

«Как можно быть довольным, если мы проиграли — 1:3? Были моменты, которые можно занести в актив, было и то, что мне не понравилось. В целом, оценка неудовлетворительная.

Нам нужно было предусмотреть быстрые атаки “Краснодара”. Сопернику нельзя было давать пространства. Я не удовлетворён игрой с мячом. Одно дело — на сборах играть, но в чемпионате ответственность другая. Не получался выход из обороны до первого гола. Мяч “обжигал” ноги чуть-чуть. Но это можно списать на первый матч на выезде. Резерв прежде всего стоит искать в игре с мячом.

Первый гол “Краснодара”? Ребята сказали, что мяч изменил направление после удара Смолова. Винить только Песьякова я бы не стал.

Удивил ли “Краснодар”? Все было ожидаемо. Неважно было, куда Смолов смещался. Были крайние защитники. Имена игроков роли не играют. Мамаев и Классон уходили в середину, там же и Перейра с Шатовым. Это визитная карточка “Краснодара”. Третий гол — уже исключение. Мы сами раскрылись и получили мяч в свои ворота. Третий гол не будем разбирать. Была контратака во втором пропущенном голе — с этим будем разбираться», — цитирует Карпина сайт «Ростова».

Краснодар 3:1
Первый тайм: 1:1
Ростов
3.03.2018, 19:00 Зрители: 31388 основной раунд: 21-й тур Арена Краснодар
Главные тренеры
Игорь Шалимов Валерий Карпин
Голы
28′ Федор Смолов 10
60′ Федор Смолов 10
89′ Павел Мамаев (А. Гранквист, Ф. Смолов) 17
12 Алексей Ионов 45′
Составы
Андрей Синицын 88
Роман Шишкин 30
Сергей Петров 98
Андреас Гранквист (к) 6
Алексей Грицаенко 26
Шарль Каборе 77
Федор Смолов 10
Виктор Классон 16
90′ Олег Шатов 18
Рикардо Лаборде 21
76′ Маурисио Перейра 33
Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
90′ Павел Мамаев 17
Андрей Иван 9
30 Сергей Песьяков
4 Сергей Паршивлюк
3 Мацей Вилюш
15 Сверрир Ингасон
16 Евгений Макеев
84 Александр Гацкан (к)
12 Алексей Ионов
9 Бьорн Бергманн Сигурдарсон
77 Дмитрий Скопинцев 80′
22 Владимир Дядюн
8 Аяз Гулиев 73′
10 Александр Зуев 90+1′
14 Элдор Шомуродов 65′
20 Жан Маер
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
9 Удары (всего) 8
3 Удары в створ 3
1 Угловые 6
11 Фолы 8
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
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Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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