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3 марта, источник: Спорт-Экспресс

Валера, это было достойно: «Краснодар» сломил «Ростов»

В дуэли Шалимова и Карпина верх взял тренер «быков».

Источник: Спорт-Экспресс

Господи, до чего же в футболе важна атмосфера!

Ультрасовременная арена вместо старого среднестатистического «центрального стадиона», доставшегося в наследство от советской эпохи.

Заполненные трибуны вместо пустых, а местами выломанных кресел.

Зеленое поле и теплая погода, позволяющая игрокам бегать с короткими рукавами, а болельщикам — наслаждаться зрелищем, вместо стонов о запредельном морозе.

Добавилось все это по сравнению с грустными в плане антуража матчами четвертьфинала Кубка России — и сразу расцвели всеми возможными красками интриги южного противостояния.

Кто из них «Столица Юга» — Краснодар или Ростов? Кто круче? «Быки», вот уже несколько лет метящие в самый зенит российского футбола, грезящие Лигой чемпионов и регулярно побеждающие желто-синих в премьер-лиге? Или мужики-сельмашевцы, не так уж давно обыгравшие «выскочек» Галицкого в финале Кубка России?

А чего стоит тренерская дуэль! Рассудительный Шалимов против импульсивного Карпина. Дерби подписавших «письмо 14». Битва одного из лучших россиян в истории чемпионата Италии с российской звездой испанской лиги.

До чего интересно было наблюдать за Шатовым, которому идеально подходила подобная атмосфера, чтобы реанимировать свою карьеру после простоя в хмуром Петербурге.

Кубанские шведы Гранквист и Классон и донские исландцы Игнасон и Сигурдссон — разве не шикарная заруба?

И, конечно, Смолов. Как же здорово закалился этот форвард за годы критики в свой адрес, порой незаслуженной! И теперь даже статус «невыездного» не мешает ему держать марку — ведь очевидно, что он спит и видит себя в Европе, а все никак не получается. Но еще не вечер. Зато впереди — чемпионат мира. Смолов не киснет и продолжает забивать.

Победный дубль в ворота «Ростова» — и он снова единоличный лидер бомбардирской гонки. Если так пойдет и дальше, то он выиграет этот спор третий раз подряд. Никому подобное не удавалось. Даже Веретенникову.

И все это под аккомпанемент самого бодрого арбитра российской премьер-лиги Карасева. С двумя пенальти (причем оба можно осторожно назвать странными).

Или вот еще сюжет: красно-белое дежавю Карпина. Не он приглашал в «Ростов» старых друзей, игравших у него за «Спартак». Но когда Смолов издевательски оставил не у дел Макеева, а через мгновение Песьяков не сумел удачно подставить руки под летевший в него мяч, показалось, что где-то мы все это уже точно видели…

В концовке и без того яркая обоюдоострая игра раскочегарилась по максимуму. «Краснодар» исторически не играет от обороны, даже когда ведет. От «Ростова» Карпина тоже явно не стоит ждать засушливого футбола — эмоции для этого тренера и раньше часто были превыше рациональности.

Если бы гости сравняли, это было бы не совсем логично, но все бы признали, что они этого своей смелостью и драйвом заслужили. Но в итоге забил «Краснодар». Смолов добавил к двум голам участие в результативной атаке — классно отдал на ход Гранквисту, а тот прострелил на Мамаева.

Куча-мала «быков» стала органичным финалом этого шоу. Классный матч. Побольше бы таких!

Краснодар 3:1
Первый тайм: 1:1
Ростов
3.03.2018, 19:00 Зрители: 31388 основной раунд: 21-й тур Арена Краснодар
Главные тренеры
Игорь Шалимов Валерий Карпин
Голы
28′ Федор Смолов 10
60′ Федор Смолов 10
89′ Павел Мамаев (А. Гранквист, Ф. Смолов) 17
12 Алексей Ионов 45′
Составы
Андрей Синицын 88
Роман Шишкин 30
Сергей Петров 98
Андреас Гранквист (к) 6
Алексей Грицаенко 26
Шарль Каборе 77
Федор Смолов 10
Виктор Классон 16
90′ Олег Шатов 18
Рикардо Лаборде 21
76′ Маурисио Перейра 33
Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
90′ Павел Мамаев 17
Андрей Иван 9
30 Сергей Песьяков
4 Сергей Паршивлюк
3 Мацей Вилюш
15 Сверрир Ингасон
16 Евгений Макеев
84 Александр Гацкан (к)
12 Алексей Ионов
9 Бьорн Бергманн Сигурдарсон
77 Дмитрий Скопинцев 80′
22 Владимир Дядюн
8 Аяз Гулиев 73′
10 Александр Зуев 90+1′
14 Элдор Шомуродов 65′
20 Жан Маер
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
9 Удары (всего) 8
3 Удары в створ 3
1 Угловые 6
11 Фолы 8
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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