Валера, это было достойно: «Краснодар» сломил «Ростов»

Источник: Спорт-Экспресс

Господи, до чего же в футболе важна атмосфера!

Ультрасовременная арена вместо старого среднестатистического «центрального стадиона», доставшегося в наследство от советской эпохи.

Заполненные трибуны вместо пустых, а местами выломанных кресел.

Зеленое поле и теплая погода, позволяющая игрокам бегать с короткими рукавами, а болельщикам — наслаждаться зрелищем, вместо стонов о запредельном морозе.

Добавилось все это по сравнению с грустными в плане антуража матчами четвертьфинала Кубка России — и сразу расцвели всеми возможными красками интриги южного противостояния.

Кто из них «Столица Юга» — Краснодар или Ростов? Кто круче? «Быки», вот уже несколько лет метящие в самый зенит российского футбола, грезящие Лигой чемпионов и регулярно побеждающие желто-синих в премьер-лиге? Или мужики-сельмашевцы, не так уж давно обыгравшие «выскочек» Галицкого в финале Кубка России?

А чего стоит тренерская дуэль! Рассудительный Шалимов против импульсивного Карпина. Дерби подписавших «письмо 14». Битва одного из лучших россиян в истории чемпионата Италии с российской звездой испанской лиги.

До чего интересно было наблюдать за Шатовым, которому идеально подходила подобная атмосфера, чтобы реанимировать свою карьеру после простоя в хмуром Петербурге.

Кубанские шведы Гранквист и Классон и донские исландцы Игнасон и Сигурдссон — разве не шикарная заруба?

И, конечно, Смолов. Как же здорово закалился этот форвард за годы критики в свой адрес, порой незаслуженной! И теперь даже статус «невыездного» не мешает ему держать марку — ведь очевидно, что он спит и видит себя в Европе, а все никак не получается. Но еще не вечер. Зато впереди — чемпионат мира. Смолов не киснет и продолжает забивать.

Победный дубль в ворота «Ростова» — и он снова единоличный лидер бомбардирской гонки. Если так пойдет и дальше, то он выиграет этот спор третий раз подряд. Никому подобное не удавалось. Даже Веретенникову.

И все это под аккомпанемент самого бодрого арбитра российской премьер-лиги Карасева. С двумя пенальти (причем оба можно осторожно назвать странными).

Или вот еще сюжет: красно-белое дежавю Карпина. Не он приглашал в «Ростов» старых друзей, игравших у него за «Спартак». Но когда Смолов издевательски оставил не у дел Макеева, а через мгновение Песьяков не сумел удачно подставить руки под летевший в него мяч, показалось, что где-то мы все это уже точно видели…

В концовке и без того яркая обоюдоострая игра раскочегарилась по максимуму. «Краснодар» исторически не играет от обороны, даже когда ведет. От «Ростова» Карпина тоже явно не стоит ждать засушливого футбола — эмоции для этого тренера и раньше часто были превыше рациональности.

Если бы гости сравняли, это было бы не совсем логично, но все бы признали, что они этого своей смелостью и драйвом заслужили. Но в итоге забил «Краснодар». Смолов добавил к двум голам участие в результативной атаке — классно отдал на ход Гранквисту, а тот прострелил на Мамаева.