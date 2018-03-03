Валера, это было достойно: «Краснодар» сломил «Ростов»
В дуэли Шалимова и Карпина верх взял тренер «быков».
В дуэли Шалимова и Карпина верх взял тренер «быков».
Господи, до чего же в футболе важна атмосфера!
Ультрасовременная арена вместо старого среднестатистического «центрального стадиона», доставшегося в наследство от советской эпохи.
Заполненные трибуны вместо пустых, а местами выломанных кресел.
Зеленое поле и теплая погода, позволяющая игрокам бегать с короткими рукавами, а болельщикам — наслаждаться зрелищем, вместо стонов о запредельном морозе.
Добавилось все это по сравнению с грустными в плане антуража матчами четвертьфинала Кубка России — и сразу расцвели всеми возможными красками интриги южного противостояния.
Кто из них «Столица Юга» — Краснодар или Ростов? Кто круче? «Быки», вот уже несколько лет метящие в самый зенит российского футбола, грезящие Лигой чемпионов и регулярно побеждающие
А чего стоит тренерская дуэль! Рассудительный Шалимов против импульсивного Карпина. Дерби подписавших «письмо 14». Битва одного из лучших россиян в истории чемпионата Италии с российской звездой испанской лиги.
До чего интересно было наблюдать за Шатовым, которому идеально подходила подобная атмосфера, чтобы реанимировать свою карьеру после простоя в хмуром Петербурге.
Кубанские шведы Гранквист и Классон и донские исландцы Игнасон и Сигурдссон — разве не шикарная заруба?
И, конечно, Смолов. Как же здорово закалился этот форвард за годы критики в свой адрес, порой незаслуженной! И теперь даже статус «невыездного» не мешает ему держать марку — ведь очевидно, что он спит и видит себя в Европе, а все никак не получается. Но еще не вечер. Зато впереди — чемпионат мира. Смолов не киснет и продолжает забивать.
Победный дубль в ворота «Ростова» — и он снова единоличный лидер бомбардирской гонки. Если так пойдет и дальше, то он выиграет этот спор третий раз подряд. Никому подобное не удавалось. Даже Веретенникову.
И все это под аккомпанемент самого бодрого арбитра российской
Или вот еще сюжет:
В концовке и без того яркая обоюдоострая игра раскочегарилась по максимуму. «Краснодар» исторически не играет от обороны, даже когда ведет. От «Ростова» Карпина тоже явно не стоит ждать засушливого футбола — эмоции для этого тренера и раньше часто были превыше рациональности.
Если бы гости сравняли, это было бы не совсем логично, но все бы признали, что они этого своей смелостью и драйвом заслужили. Но в итоге забил «Краснодар». Смолов добавил к двум голам участие в результативной атаке — классно отдал на ход Гранквисту, а тот прострелил на Мамаева.
|Игорь Шалимов
|Валерий Карпин
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|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|9
|Удары (всего)
|8
|3
|Удары в створ
|3
|1
|Угловые
|6
|11
|Фолы
|8
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Тихон Калугин (Москва, Россия)