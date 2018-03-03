«Зачем кидать монеты? Чтобы мне по больницам кататься?»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Американцев в Сети рассмешило новейшее российское оружие Путина
Прибавка к зарплате улучшает здоровье
Эммануил Виторган стал отцом в третий раз
Уютный интерьер дома, который вам понравится
Виктория Боня переборщила с фотошопом
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
11:00
СКА-Хабаровск
Тосно
Футбол. Первый дивизион
11:30
Волгарь
Химки
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь
Луч-Энергия
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Авангард К
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Динамо М
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Томь
Футбол. Первый дивизион
14:00
Тюмень
Олимпиец
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург
Кубань
Футбол. Зарубежный
14:00
Леванте
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
14:30
Дженоа
Кальяри
Футбол. Зарубежный
3.03
Реал3
Хетафе1
Футбол. Зарубежный
3.03
Наполи2
Рома4
Футбол. Первый дивизион
15:00
Ротор-Волгоград
Тамбов
Футбол. Первый дивизион
15:00
Динамо СПб
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
15:00
Мариуполь
Олимпик Д
Футбол. Зарубежный
15:00
Сталь Д
Верес
Футбол. Зарубежный
3.03
Анже3
Генгам0
Футбол. Зарубежный
3.03
Амьен0
Ренн2
Футбол. Зарубежный
3.03
Метц1
Тулуза1
Футбол. Зарубежный
3.03
Сент-Этьен2
Дижон2
Футбол. Первый дивизион
16:00
Балтика
Зенит-2
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив М
Спартак М
Футбол. Зарубежный
16:30
Брайтон & Хоув
Арсенал
Футбол. Зарубежный
17:00
Кан
Страсбур
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Кротоне
Футбол. Зарубежный
17:00
Беневенто
Верона
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта
Сампдория
Футбол. Зарубежный
17:00
Кьево
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
3.03
Ливерпуль2
Ньюкасл Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
3.03
РБ Лейпциг1
Боруссия Д1
Футбол. Зарубежный
3.03
Депортиво1
Эйбар1
Футбол. Зарубежный
3.03
Леганес2
Малага0
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
3.03
Лацио0
Ювентус1
Футбол. Зарубежный
18:00
Динамо К
Заря Лг
Футбол. Зарубежный
18:15
Барселона
Атлетико
Футбол. Премьер-лига
3.03
Краснодар3
Ростов1
Футбол. Зарубежный
3.03
Труа0
ПСЖ2
Футбол. Зарубежный
3.03
Севилья2
Атлетик0
Футбол. Зарубежный
3.03
Ворскла2
Черноморец Од1
Футбол. Зарубежный
3.03
Лестер1
Борнмут1
Футбол. Зарубежный
3.03
Тоттенхэм Хотспур2
Хаддерсфилд0
Футбол. Зарубежный
3.03
Суонси4
Вест Хэм Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
3.03
Саутгемптон0
Стоук Сити0
Футбол. Зарубежный
3.03
Уотфорд1
Вест Бромвич Альбион0
Футбол. Зарубежный
3.03
Шальке-041
Герта0
Футбол. Зарубежный
3.03
Гамбург0
Майнц0
Футбол. Зарубежный
3.03
Аугсбург0
Хоффенхайм2
Футбол. Зарубежный
3.03
Айнтрахт Ф1
Ганновер-960
Футбол. Зарубежный
3.03
Вольфсбург1
Байер2
Футбол. Зарубежный
3.03
СПАЛ1
Болонья0
Все события
Эксперт: создание ракеты из послания Путина невозможно
Медведева не сядет за руль «олимпийской» BMW
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Скандал в ЧР: файер у вратаря «Амкара» и два удаления «Зенита»
Россиянка завоевала серебро чемпионата мира в прыжках с шестом
Дженнифер Лопез блистала на шоу в розовом мини-платье за $3300
Лолита прогулялась босиком по снегу
Диабет второго типа оказался пятью разными заболеваниями
У красного вина и шоколада нашли новые полезные свойства
Путин призвал сделать налог на имущество справедливым
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей
Фоторепортажи
20«Спартак» не пустил «Динамо» в плей-офф КХЛ
9Матч «Зенит» — «Амкар» завершился судейским скандалом
3 марта, источник: Спорт-Экспресс

«Зачем кидать монеты? Чтобы мне по больницам кататься?»

Рассказываем, как после матча «Зенит» — «Амкар» (0:0) футболисты обсуждали судейство и действия фанатов сине-бело-голубых.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

«КРИЧАЛКИ — НОРМАЛЬНО, НО НЕ НАДО КИДАТЬСЯ»

В концовке матча в Санкт-Петербурге было мало футбола. Судья Владимир Сельдяков постоянно останавливал игру свистками и удалил двух игроков сине-бело-голубых Александра Ерохина и Доменико Кришито. Это вызвало недовольство тренера «Зенита» Роберто Манчини, который на пресс-конференции раскритиковал работу арбитра.

Но еще до этого по ходу игры негодовали фанаты питерской команды. Сначала исполнили известную песню группы «Запрещенные барабанщики», когда форвард «Амкара» Аарон Оланаре столкнулся с вратарем Андреем Луневым. Потом бросили файер в его визави Артура Нигматуллина, а в компенсированное время закидали его монетами и зажигалками.

Во время загрузки произошла ошибка.

После матча Нигматуллин заявил журналистам, что такое поведение фанатов недопустимо.

— Чем вас закидывали болельщики «Зенита»?

— Мне кажется, что там монетами по пять рублей тысяч десять можно собрать, — заявил Нигматуллин. — Когда болеют хорошо, поддерживают свою команду, могут нелицеприятные вещи кричать — это нормально. Но когда стоишь в воротах, а тебе монеты острые в голову летят — это ненормальная ситуация. Зачем это? Чтобы мне по больницам потом кататься?

— Фанаты «Зенита» обзывали вас?

— Да это нормально! Пускай, нет вопросов. Кричалки, еще что-то… Это непринципиально. Но не надо кидаться. Сначала я на это не обращал внимания, но потом монеты полетели над плечами и ушами. Это ненормально!

Во время загрузки произошла ошибка.

…Досталось от питерского «Виража» и Николаю Зайцеву. Защитник «Амкара» получил неприятное повреждение рядом с фанатским сектором, к футболисту прибежали врачи. Но это не остановило болельщиков «Зенита» — монеты долетели и до лежащего на газоне амкаровца.

— Какие-то монеты, зажигалки прилетели. Но я не замечал этого — у меня колено так хрустнуло, что я думал только о нем, — сообщил Зайцев. Кстати, Сельдяков показал ему две желтые карточки, но до красной дело не дошло.

— Там единоборство было. Я чуть травму не получил. Колено вылетело, очень сильно щелкнуло. Испугался за ногу, не до желтой было, — признался Зайцев.

Отметим, что поведение болельщиков «Зенита» может быть рассмотрено на ближайшем заседании КДК РФС, которое состоится 7 марта.

Во время загрузки произошла ошибка.

«СЛОВО “СУДЬЯ” ЗВУЧАЛО
В РАЗДЕВАЛКЕ НЕЧАСТО»

— Накал был хорошим — удаления, малое количество голевых моментов, что только подчеркивает страсти в центре поля, — заявил хавбек «Амкара» Александр Рязанцев. — А так все отлично, это тот результат, который устраивает «Амкар».

— Переживали за Нигматуллина, когда в него летели разные предметы?

— Да, конечно. Это не красит болельщиков, но что поделать. Само собой, и игроки «Зенита» недовольны результатом. Они пытались сделать все, чтобы забить гол, нервничали и поэтому нарушали правила. Не думаю, что карточки показаны не по делу.

Во время загрузки произошла ошибка.

В «Зените» по поводу судейства кроме главного тренера никто не высказывался. Форвард питерцев Антон Заболотный сказал, что оправдывать результат работой арбитра не стоит.

— Сложно комментировать судейские решения, — сказал Заболотный. — Мое дело — выходить и играть.

— В эпизоде с желтой карточкой вам не показалось, что ее больше заслуживал Нигматуллин — за затяжку времени?

— Это на усмотрение судьи. Я вроде ничего не делал.

— Слово «судья» в раздевалке часто звучало?

— Нет, нечасто. Нужно отталкиваться от своей игры. Будем исправлять ошибки и двигаться дальше.

— Манчини на пресс-конференции ругал судью. Тренер объяснил что-то команде?

— Мы просто будем исправлять ошибки и двигаться дальше.

Игорь НОВИКОВ
из Санкт-Петербурга.

Зенит 0:0
Первый тайм: 0:0
Амкар
3.03.2018, 16:30 Зрители: 41543 основной раунд: 21-й тур Санкт-Петербург
Главные тренеры
Роберто Манчини Вадим Евсеев
Составы
Андрей Лунев 99
Игорь Смольников 19
78′ 90+4′ Доменико Кришито (к) 4
Эмануэль Маммана 30
Бранислав Иванович 60
7′ 67′ Александр Ерохин 21
Далер Кузяев 14
90+3′ Леандро Паредес 5
Александр Кокорин 9
53′ Магомед Оздоев 27
90′ Эмилиано Ариэль Ригони 10
Миха Мевля 23
65′ Себастьян Дриусси 11
72′ Антон Заболотный 29
1 Артур Нигматуллин 90+2′
2 Александр Милькович
3 Петар Занев (к)
4 Николай Зайцев 22′ 90+6′
18 Михаил Сиваков
41 Дмитрий Белоруков
17 Михаил Гащенков 26′
66 Саид Эззатоллахи 83′
91 Александр Рязанцев 65′
19 Брайн Оладапо Идову
26 Браун Фелисио Форбс 75′
8 Фегор Огуде
80 Аарон Самуэль Оланаре 77′
9 Дарко Бодул
Статистика
6 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 0
12 Удары (всего) 4
5 Удары в створ 2
5 Угловые 3
10 Фолы 16
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Амкар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Дичь дня. Загитовой сорвали тренировку
Скандал в ЧР: файер у вратаря «Амкара» и два удаления «Зенита»
Россиянка завоевала серебро чемпионата мира в прыжках с шестом
Два гола Смолова помогли «Краснодару» победить «Ростов» в ЧР
Дубль Роналду помог «Реалу» переиграть «Хетафе»
«Локомотив» обыграл «Торпедо» в первом матче Кубка Гагарина
«Ливерпуль» поднялся на второе место в чемпионате Англии
Комиссар НХЛ предложил проводить хоккейный турнир на летних ОИ
Спорт-Экспресс
Авто
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру Придя утром на работу, хоккейный тренер Андрей Лучанский увидел посреди корта кроссовер Hyundai Creta
Hi-Tech
Киберслизень с искусственным интеллектом не уступает настоящему хищнику Ученые создали виртуального хищника, который имеет зачатки самосознания
Кино
7 российских исторических сериалов, которые не стыдно смотреть Кто сказал, что исторические сериалы скучны и предсказуемы? «Кино Mail.Ru» предлагает вашему вниманию семь увлекательных костюмированных драм, снятых в России и притом очень качественно
Недвижимость
Как выглядит реновация в других странах
Кремль хотят освободить для прогулок
Во имя защитника: что строили женщины для своих мужчин
Россияне взяли очень много ипотек
Леди
Делаем ставки: какие платья выберут главные звезды на «Оскар» Как звезды расставят акценты в своих образах?
Дети
Эммануил Виторган стал отцом в третий раз Супруга актера подтвердила информацию журналистам.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь