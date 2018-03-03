«Зачем кидать монеты? Чтобы мне по больницам кататься?»

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«КРИЧАЛКИ — НОРМАЛЬНО, НО НЕ НАДО КИДАТЬСЯ»

В концовке матча в Санкт-Петербурге было мало футбола. Судья Владимир Сельдяков постоянно останавливал игру свистками и удалил двух игроков сине-бело-голубых Александра Ерохина и Доменико Кришито. Это вызвало недовольство тренера «Зенита» Роберто Манчини, который на пресс-конференции раскритиковал работу арбитра.

Но еще до этого по ходу игры негодовали фанаты питерской команды. Сначала исполнили известную песню группы «Запрещенные барабанщики», когда форвард «Амкара» Аарон Оланаре столкнулся с вратарем Андреем Луневым. Потом бросили файер в его визави Артура Нигматуллина, а в компенсированное время закидали его монетами и зажигалками.

После матча Нигматуллин заявил журналистам, что такое поведение фанатов недопустимо.

— Чем вас закидывали болельщики «Зенита»?

— Мне кажется, что там монетами по пять рублей тысяч десять можно собрать, — заявил Нигматуллин. — Когда болеют хорошо, поддерживают свою команду, могут нелицеприятные вещи кричать — это нормально. Но когда стоишь в воротах, а тебе монеты острые в голову летят — это ненормальная ситуация. Зачем это? Чтобы мне по больницам потом кататься?

— Фанаты «Зенита» обзывали вас?

— Да это нормально! Пускай, нет вопросов. Кричалки, еще что-то… Это непринципиально. Но не надо кидаться. Сначала я на это не обращал внимания, но потом монеты полетели над плечами и ушами. Это ненормально!

…Досталось от питерского «Виража» и Николаю Зайцеву. Защитник «Амкара» получил неприятное повреждение рядом с фанатским сектором, к футболисту прибежали врачи. Но это не остановило болельщиков «Зенита» — монеты долетели и до лежащего на газоне амкаровца.

— Какие-то монеты, зажигалки прилетели. Но я не замечал этого — у меня колено так хрустнуло, что я думал только о нем, — сообщил Зайцев. Кстати, Сельдяков показал ему две желтые карточки, но до красной дело не дошло.

— Там единоборство было. Я чуть травму не получил. Колено вылетело, очень сильно щелкнуло. Испугался за ногу, не до желтой было, — признался Зайцев.

Отметим, что поведение болельщиков «Зенита» может быть рассмотрено на ближайшем заседании КДК РФС, которое состоится 7 марта.

«СЛОВО “СУДЬЯ” ЗВУЧАЛО

В РАЗДЕВАЛКЕ НЕЧАСТО»

— Накал был хорошим — удаления, малое количество голевых моментов, что только подчеркивает страсти в центре поля, — заявил хавбек «Амкара» Александр Рязанцев. — А так все отлично, это тот результат, который устраивает «Амкар».

— Переживали за Нигматуллина, когда в него летели разные предметы?

— Да, конечно. Это не красит болельщиков, но что поделать. Само собой, и игроки «Зенита» недовольны результатом. Они пытались сделать все, чтобы забить гол, нервничали и поэтому нарушали правила. Не думаю, что карточки показаны не по делу.

В «Зените» по поводу судейства кроме главного тренера никто не высказывался. Форвард питерцев Антон Заболотный сказал, что оправдывать результат работой арбитра не стоит.

— Сложно комментировать судейские решения, — сказал Заболотный. — Мое дело — выходить и играть.

— В эпизоде с желтой карточкой вам не показалось, что ее больше заслуживал Нигматуллин — за затяжку времени?

— Это на усмотрение судьи. Я вроде ничего не делал.

— Слово «судья» в раздевалке часто звучало?

— Нет, нечасто. Нужно отталкиваться от своей игры. Будем исправлять ошибки и двигаться дальше.

— Манчини на пресс-конференции ругал судью. Тренер объяснил что-то команде?

— Мы просто будем исправлять ошибки и двигаться дальше.