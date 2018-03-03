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3 марта, источник: ТАСС

Два гола Смолова помогли «Краснодару» победить «Ростов» в матче чемпионата России

ТАСС, 3 марта. «Краснодар» одержал победу над «Ростовом» со счетом 3:1 в домашнем матче 21-го тура чемпионата России по футболу.

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей голы забили Федор Смолов (28-я и 60-я с пенальти минуты) и Павел Мамаев (89). У проигравших отличился Алексей Ионов (45, с пенальти).

В активе Смолова 12 забитых мячей в нынешнем сезоне первенства страны, он возглавляет список бомбардиров чемпионата.

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Этот матч стал для «Ростова» первой официальной игрой под руководством Валерия Карпина, который возглавил команду в декабре. В составе «Краснодара» дебютировал полузащитник Олег Шатов, перешедший из санкт-петербургского «Зенита» на правах аренды.

В турнирной таблице «Краснодар» занимает второе место, набрав 39 очков и уступая лидеру чемпионата, московскому «Локомотиву», шесть очков. «Ростов» с 25 очками идет 10-м.

В следующем туре «Краснодар» 10 марта в гостях сыграет с московским «Динамо», «Ростов» на следующий день примет «Зенит».

Краснодар 3:1
Первый тайм: 1:1
Ростов
3.03.2018, 19:00 Зрители: 31388 основной раунд: 21-й тур Арена Краснодар
Главные тренеры
Игорь Шалимов Валерий Карпин
Голы
28′ Федор Смолов 10
60′ Федор Смолов 10
89′ Павел Мамаев (А. Гранквист, Ф. Смолов) 17
12 Алексей Ионов 45′
Составы
Андрей Синицын 88
Роман Шишкин 30
Сергей Петров 98
Андреас Гранквист (к) 6
Алексей Грицаенко 26
Шарль Каборе 77
Федор Смолов 10
Виктор Классон 16
90′ Олег Шатов 18
Рикардо Лаборде 21
76′ Маурисио Перейра 33
Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
90′ Павел Мамаев 17
Андрей Иван 9
30 Сергей Песьяков
4 Сергей Паршивлюк
3 Мацей Вилюш
15 Сверрир Ингасон
16 Евгений Макеев
84 Александр Гацкан (к)
12 Алексей Ионов
9 Бьорн Бергманн Сигурдарсон
77 Дмитрий Скопинцев 80′
22 Владимир Дядюн
8 Аяз Гулиев 73′
10 Александр Зуев 90+1′
14 Элдор Шомуродов 65′
20 Жан Маер
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
9 Удары (всего) 8
3 Удары в створ 3
1 Угловые 6
11 Фолы 8
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
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Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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