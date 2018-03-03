Два гола Смолова помогли «Краснодару» победить «Ростов» в матче чемпионата России

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В составе победителей голы забили Федор Смолов (28-я и 60-я с пенальти минуты) и Павел Мамаев (89). У проигравших отличился Алексей Ионов (45, с пенальти).

В активе Смолова 12 забитых мячей в нынешнем сезоне первенства страны, он возглавляет список бомбардиров чемпионата.

Этот матч стал для «Ростова» первой официальной игрой под руководством Валерия Карпина, который возглавил команду в декабре. В составе «Краснодара» дебютировал полузащитник Олег Шатов, перешедший из санкт-петербургского «Зенита» на правах аренды.

В турнирной таблице «Краснодар» занимает второе место, набрав 39 очков и уступая лидеру чемпионата, московскому «Локомотиву», шесть очков. «Ростов» с 25 очками идет 10-м.