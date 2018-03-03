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3 марта, источник: Спорт-Экспресс

Судейство в Петербурге — катастрофа? С Манчини можно согласиться

Игра 21-го тура чемпионата России «Зенит» — «Амкар» (0:0) завершилась судейским скандалом. Разбираемся, что произошло.

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НАЗНАЧЕНИЕ

Удивление вызвало само назначение Владимира Сельдякова на игру в Санкт-Петербурге. С апреля прошлого года он уже в седьмой раз судил матч с участием «Зенита»: «Рубин» — «Зенит» (0:2), «Зенит» — «Терек» (0:1), «Зенит» — «Краснодар» (1:0), «Зенит» — «Рубин» (2:1), «Зенит» — «Ростов» (0:0), «Ахмат» — «Зенит» (0:0), «Зенит» — «Амкар» (0:0). Это очень много для такого непродолжительного периода времени.

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ИГРА

Очевидно, что судья с матчем не справился.

1. Во многом из-за него на поле сложилась нервозная обстановка, которая затем перекинулась и на одну из боковых трибун.

2. Он допустил несколько ошибок.

3. Одна из его ошибок могла привести к подаче протеста.

ЕРОХИН

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Конфликты стали возникать во втором тайме, когда зенитовцы начали выражать недовольство действиями соперников и манерой судейства Сельдякова: по мнению, игроков и тренеров хозяев поля, футболисты «Амкара» тянули время, а арбитр этому не противодействовал.

Во многом эту ситуацию обострило удаление Ерохина. На 67-й минуте рефери принял ошибочное решение, наказав зенитовца предупреждением. Для него оно стало вторым — ему пришлось покинуть поле. Видеоповторы убеждают: судье было достаточно ограничиться назначение штрафного удара за фол, совершенный Ерохиным в борьбе с соперником.

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БЕСПОРЯДКИ

Обстановка на поле начала накаляться. Было заметно, что судье не удается успокоить игроков — в первую очередь футболистов «Зенита». Очень нервно вел себя их капитан Кришито, в итоге заработавший два предупреждения и красную карточку.

В какой-то момент нервозность игроков передалась болельщикам. Они начали бросать в направлении поля посторонние предметы, вынудив арбитра в итоге остановить матч.

Затем игра возобновилась, чтобы через некоторое время прерваться вновь. Навсегда? Если верить жесту Сельдякова — да. Он показал двумя руками, что командам следует покинуть поле раньше положенного. Странно, но тут же арбитр свое решение поменял — показал, что нужно продолжать матч.

КРИШИТО

Вскоре зенитовский капитан все-таки нарвался на удаление, к которому шел весь второй тайм. При этом он саркастически поаплодировал Сельдякову (интересно, отразит ли это судья в своем рапорте?) и, уходя с поля, наорал на резервного рефери Кирилла Левникова (этот судья в чем виноват?).

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ЗАЙЦЕВ

СЕЛЬДЯКОВ ПОКАЗАЛ ВТОРУЮ КАРТОЧКУ ЗАЙЦЕВУ, НО НЕ УДАЛИЛ ЕГО

В самом конце матча Сельдяков повел себя странно. Он показал желтую карточку игроку гостей Зайцеву — в эпизоде, когда тот предупреждения не заслуживал. Игрок «Амкара» получил травму, ему стали оказывать помощь, а затем под руки вывели за пределы поля. Как раз в этот момент судья и вынес предупреждение. Второе. Первое Зайцев получил еще на 22-й минуте.

Красной карточки вслед за второй желтой мы не увидели. Обстановка на поле накалилась до предела, зенитовцы торопились разыграть штрафной — все внимание сосредоточилось на их последней атаке.

«ЗЕНИТ» НЕ СМОЖЕТ ПОДАТЬ ПРОТЕСТ

«Зенит» провел ее, мяч оказался у вратаря «Амкара» — и тут рефери дал финальный свисток.

Всю эту последнюю минуту Зайцев находился за полем. В игру он не вернулся.

В противном случае у «Зенита» появились бы основания для подачи протеста и обжалования результата матча. Так, к примеру, много лет назад сделал «Тироль» после еврокубковой встречи с «Локомотивом».

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«АРБИТР — ЛУЧШИЙ В МИРЕ»

Сразу после игры главный тренер «Зенита» Роберто Манчини во флеш-интервью телеканалу «Наш футбол» на все вопросы ответил одинаково: «Судья — лучший». Добавив, что лучший — точно в России и, возможно, в мире. А на пресс-конференции назвал судейство «катастрофой».

Учитывая все вышесказанное, с ним трудно спорить.

Зенит 0:0
Первый тайм: 0:0
Амкар
3.03.2018, 16:30 Зрители: 41543 основной раунд: 21-й тур Санкт-Петербург
Главные тренеры
Роберто Манчини Вадим Евсеев
Составы
Андрей Лунев 99
Игорь Смольников 19
78′ 90+4′ Доменико Кришито (к) 4
Эмануэль Маммана 30
Бранислав Иванович 60
7′ 67′ Александр Ерохин 21
Далер Кузяев 14
90+3′ Леандро Паредес 5
Александр Кокорин 9
53′ Магомед Оздоев 27
90′ Эмилиано Ариэль Ригони 10
Миха Мевля 23
65′ Себастьян Дриусси 11
72′ Антон Заболотный 29
1 Артур Нигматуллин 90+2′
2 Александр Милькович
3 Петар Занев (к)
4 Николай Зайцев 22′ 90+6′
18 Михаил Сиваков
41 Дмитрий Белоруков
17 Михаил Гащенков 26′
66 Саид Эззатоллахи 83′
91 Александр Рязанцев 65′
19 Брайн Оладапо Идову
26 Браун Фелисио Форбс 75′
8 Фегор Огуде
80 Аарон Самуэль Оланаре 77′
9 Дарко Бодул
Статистика
6 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 0
12 Удары (всего) 4
5 Удары в створ 2
5 Угловые 3
10 Фолы 16
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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