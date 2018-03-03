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18:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Роман Бабаев: Васин выбыл на полгода. Скорее всего, он пропустит ЧМ

Генеральный директор ЦСКА — о победе над «Уралом» (1:0) в матче 21-го тура РФПЛ, травмах защитников армейцев и продлении контрактов с Вернблумом и Натхо.

Источник: Спорт-Экспресс

Павел ГУРЕВИЧ
с «ВЭБ Арены»

— Очень важно, что взяли три очка, — начал Бабаев. — Может, получился не самый зрелищный матч, но погодные условия тоже сыграли свою роль. Такой вот ранний весенний футбол. Поэтому самое главное, что добились результата. Но очень расстроила травма Мариу Фернандеса. Защитники вылетают один за другим. К сожалению, это тоже неотъемлемая часть футбола. Очевидно, что к матчу с «Лионом» он уже не успеет восстановиться. Проведем еще дополнительное обследование для определения точных сроков восстановления, но уже понятно, что у него повреждение задней поверхности мышцы бедра.

— Сколько в итоге пропустит Васин, получивший травму крестообразной связки?

— До шести месяцев.

— Получается, Виктор пролетит мимо чемпионата мира?

— К сожалению, скорее да, чем нет.

— После повреждения Васина не было мысли попробовать вернуть Никиту Чернова из «Урала»? Еще оставалось немного времени до закрытия трансферного окна.

— Возникала подобная мысль. Но мы разговаривали с Никитой еще до этой ситуации и пока решили не прерывать аренду. Он надеялся, что в «Урале» будет получать больше игровой практики. К сожалению, сегодня не появился на поле. Но тем не менее, просьба от футболиста поступила. Кроме того, опция возврата действовала до определенного срока. Поэтому было не совсем корректно по отношению к другой команде так поступать. «Урал» имел все основания, чтобы отказать нам.

Виктор ГОНЧАРЕНКО, главный тренер ЦСКА:
— Травмы Васина и Мариу разные, но, может, и холод сказался. Фернандес один из самых хорошо подготовленных игроков, а травму получил на ровном месте. Когда ждать его возвращения? Думаю, только в апреле.

— У Натхо летом заканчивается контракт. Обсуждали возможность продления?

— Конечно. Сейчас пока новостей никаких нет, договорились немного позже возобновить переговоры. Есть обоюдное желание о продлении, но существует и ряд обстоятельств, которые следует учитывать.

— Ходит много разговоров, что Вернблум покинет команду по окончании сезона.

— Возможно да, а возможно нет. Мы бы очень хотели, чтобы Понтус остался. Но многое будет зависеть от его позиции. Он попросил пока тайм-аут.

— Как отнеслись к решению «Спартака» отказаться провести матч Кубка России с «Крыльями Советов» из-за погодных условий? При этом ЦСКА и «Локомотив» сыграли в Хабаровске при более сильных морозах.

— Это право клуба. Мы тогда решили не отказываться. Тем более, долететь до Хабаровска и отказаться — это одна история, а до Самары — совсем другая. Я не вижу причин, чтобы искать черную кошку в черной комнате.

ЦСКА 1:0
Первый тайм: 0:0
Урал
3.03.2018, 14:00 Зрители: 8050 основной раунд: 21-й тур ВЭБ Арена
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Александр Тарханов
Голы
59′ Алан Дзагоев (К. Кучаев) 10
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Константин Кучаев 89
Понтус Вернблум 3
Сергей Игнашевич 4
Василий Березуцкий 24
Алан Дзагоев 10
Александр Головин 17
Бибрас Натхо 66
79′ Мариу Фернандес 2
Кирилл Набабкин 14
90′ Ахмед Муса 7
Астемир Гордюшенко 72
75′ Виктор Винисиус Витинью 11
Георгий Миланов 8
31 Ярослав Годзюр
15 Денис Кулаков
7 Александр Данцев
4 Грегор Балажиц
92 Роман Емельянов
17 Николай Димитров
58 Отман Эль-Кабир
44 Андрей Егорычев
18 Владимир Ильин 49′
13 Петрюс Бумаль
57 Артем Фидлер (к) 66′
9 Георгий Чантурия
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
12 Удары (всего) 5
7 Удары в створ 1
4 Угловые 2
25 Фолы 17
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Артем Чистяков (Азов, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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