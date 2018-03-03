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16:18 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» и «Амкар» объявили стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Амкара» на матч 21-го тура российской Премьер-Лиги, который пройдёт сегодня, 3 марта, на стадионе «Санкт-Петербург».

В составе «Зенита» с первых минут на поле выйдет новичок команды полузащитник Магомед Оздоев, который перешёл в клуб из «Рубина» зимой. Другие новички команды из Санкт-Петербурга защитник Эльмир Набиуллин и форвард Антон Заболотный остались в запасе. За «Амкар» в официальных матчах дебютирует новый форвард команды Аарон Оланаре, который зимой перешёл в стан пермяков на правах аренды из ЦСКА.

«Зенит»: Лунёв, Иванович, Маммана, Смольников, Кришито, Оздоев, Ерохин, Кузяев, Паредес, Кокорин, Дриусси.

Запасные: Бабурин, Лодыгин, Терентьев, Набиуллин, Мевля, Жирков, Плетнёв, Краневиттер, Ригони, Заболотный, Полоз.

«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Занев, Милькович, Рязанцев, Гащенков, Форбс, Эззатоллахи, Оланаре.

Запасные: Хомич, Вамбольт, Идову, Мельников, Конде, Шаваев, Гол, Огуде, Прокофьев, Гасилин, Гооге, Бодул.

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