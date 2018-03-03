«Зенит» и «Амкар» объявили стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Амкара» на матч 21-го тура российской
Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Амкара» на матч 21-го тура российской
В составе «Зенита» с первых минут на поле выйдет новичок команды полузащитник Магомед Оздоев, который перешёл в клуб из «Рубина» зимой. Другие новички команды из
«Зенит»: Лунёв, Иванович, Маммана, Смольников, Кришито, Оздоев, Ерохин, Кузяев, Паредес, Кокорин, Дриусси.
Запасные: Бабурин, Лодыгин, Терентьев, Набиуллин, Мевля, Жирков, Плетнёв, Краневиттер, Ригони, Заболотный, Полоз.
«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Занев, Милькович, Рязанцев, Гащенков, Форбс, Эззатоллахи, Оланаре.
Запасные: Хомич, Вамбольт, Идову, Мельников, Конде, Шаваев, Гол, Огуде, Прокофьев, Гасилин, Гооге, Бодул.