«Зенит» и «Амкар» объявили стартовые составы

В составе «Зенита» с первых минут на поле выйдет новичок команды полузащитник Магомед Оздоев, который перешёл в клуб из «Рубина» зимой. Другие новички команды из Санкт-Петербурга защитник Эльмир Набиуллин и форвард Антон Заболотный остались в запасе. За «Амкар» в официальных матчах дебютирует новый форвард команды Аарон Оланаре, который зимой перешёл в стан пермяков на правах аренды из ЦСКА.