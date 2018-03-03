Армейские травмы и возрождение «Зенита»

Источник: РИА "Новости"

ЦСКА — «Урал»

Московский ЦСКА до большого зимнего перерыва потерпел разгромное поражение от «Спартака» и опустился на пятое место в таблице РФПЛ, однако уступает занимающему вторую строчку «Зениту» всего два очка. Если на брать в расчет комфортное лидерство «Локомотива» борьба в чемпионате страны идет очень напряженная и плотная, и пять клубов, идущих в еврозоне с приличным отрывом от остальных, претендуют на три места в Лиге чемпионов.

Армейцы перед возобновлением внутреннего чемпионата успешно преодолели стадию 1/16 финала Лиги Европы, и в следующем раунде сыграют с французским «Лионом».

Так что, к РФПЛ москвичи возвращаются в приподнятом настроении. Но не все так гладко на фронте красно-синих. В матче Лиги Европы с «Црвеной Звездой» травму получил центральный защитник команды Виктор Васин, которому впоследствии диагностировали разрыв крестообразных связок колена, и он уже не сыграет не только до конца сезона РФПЛ, но и на чемпионате мира — 2018.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 21, 3.03.2018, 14:00 ЦСКА 1 Урал 0

Очень важно, примут ли участие в матче с «Уралом» Алексей Березуцкий и Георгий Щенников, получившие травмы еще в декабре прошлого года незадолго до зимнего перерыва. Футболисты уже тренировались в общей группе перед противостоянием с «Црвеной Звездой», однако на поле так и не вышли.

Поэтому худшее развитие событий предполагает отсутствие сразу трех игроков линии обороны, что не может радовать команду, которой необходимо брать три очка в домашнем матче, чтобы продолжить борьбу за место в Лиге чемпионов.

Тем не менее из клуба приходят добрые вести. Тренер армейцев по физподготовке Паулино Гранеро заявил, что команда готова к возобновлению чемпионата России.

«Команда готова на 100%. Немаловажно, что практически все футболисты основной обоймы прошли зимние сборы, что называется, от и до. Не в последнюю очередь потому, что мы грамотно контролировали нагрузки. Реализовать задуманное на сборах удалось вплоть до последнего упражнения. Поверьте, чтобы составить программу работы над функциональной готовностью, нужно очень много времени.

Убежден, что нас ждет успешная весна! Вижу, в каком состоянии находятся футболисты, как они прибавили за время сборов. Мы готовы к грядущим испытаниям и должны пройти их с честью, — приводит слова Гранеро официальный сайт ЦСКА.

Помимо преимущества своего поля у армейцев, в отличие от «Урала», есть за плечами уже два официальных матча после перерыва, и это может сыграть большую роль в матче.

«Зенит» — «Амкар»

Петербургский «Зенит» находится в кризисе. Игру 20-го тура с «Ахматом» сине-бело-голубые завершили нулевой ничьей, и теперь отстают от «Локомотива» на восемь очков. В последних шести матчах РФПЛ подопечные Роберто Манчини набрали всего восемь очков и позволили догнать себя московскому «Спартаку».

Впечатление от противостояния в Лиге Европы с шотландским «Селтиком» осталось двояким. Если в ответном матче петербуржцы разгромили соперника на своем поле со счетом 3:0, то в первой встрече в гостях проиграли 0:1. Каким предстанет перед болельщиками «Зенит» в домашнем матче против «Амкара», остается только гадать.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 21, 3.03.2018, 16:30 Зенит 0 Амкар 0

Мало того, перед самым возобновлением сезона ситуацию вокруг команды обострил слух о том, что полузащитник Леандро Паредес устал от клуба и попросил своего агента найти ему новое место работы. Однако аргентинец быстро опроверг информацию, заявив, что ничего подобного не было.

«Хочу опровергнуть все эти слухи о моем желании сменить клуб. Даже не знаю, откуда они взялись, потому что я ничего подобного никогда не говорил. Я хорошо чувствую себя в России, “Зените”. Нет абсолютно никаких проблем с адаптацией. Все идет своим чередом, и мы готовимся к следующему матчу», — цитирует хавбека «Матч ТВ».

В «Амкаре» зимой произошли большие изменения. С поста главного тренера ушел Гаджи Гаджиев, и в матче против питерцев команду на поле выведет исполняющий обязанности Вадим Евсеев. Линию нападения пополнил Аарон Оланаре, перешедший в клуб из ЦСКА на правах аренды. Правда, насколько усилит атаку нигериец, сказать сложно. Во всяком случае, с армейцами дело у него не заладилось.

На бумаге «Зенит» выглядит явным фаворитом, тем более что во встрече первого круга петербуржцы обыграли в гостях пермяков со счетом 1:0. Однако на «Амкаре» может сказаться эффект нового наставника, и команде вполне по силам огорчить «Зенит» в гостях. Тем не менее петербуржцы проявили себя очень хорошо в домашнем матче с «Селтиком» и должны побеждать «Амкар» и вернуться в борьбу за чемпионство.

«Краснодар» — «Ростов»

«Краснодар» открывает вторую часть сезона-2017/18 непростым матчем с «Ростовом». Игра представляет большой интерес, потому что перед болельщиками предстанут совершенно другие команды, особенно «Ростов».

Изменения в «Краснодаре» количественно не слишком впечатляют, однако качественно рисунок игры может сильно измениться. К стану «быков» примкнул Олег Шатов, покинувший «Зенит». Роль хавбека в краснодарском клубе может стать по-настоящему ключевой в линии полузащиты, которая всю осень испытывала проблемы с креативом в атаке.

«Ростов» за эту зиму претерпел кардинальные изменения. Сначала клуб пригласил нового главного тренера. Теперь у руля команды встал Валерий Карпин, который призван изменить вектор игры команды оборонительного плана на более комбинационный.

Этому свидетельствует и приобретение 26-летнего нападающего сборной Исландии Бьорна Сигурдарсона, перешедшего в «Ростов» из норвежского «Мольде». В 27 матчах сезона-2017 футболист забил 16 мячей и отдал три голевых передачи.

Клуб также укрепил линию обороны хорошо знакомым исландцем Рагнаром Сигурдссоном, который провел осень на правах аренды в казанском «Рубине».

Футболист принадлежал английскому «Фулхэму», с которым был разорван контракт, и Сигурдссон перешел в «Ростов» на правах свободного агента. Напомним, что он стал автором одного из мячей в ворота сборной Англии в 1/8 финала Евро-2016. Таким образом, исландский десант в «Ростове» составляет уже три человека.