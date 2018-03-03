ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» начинают весеннюю часть чемпионата России по футболу

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Башаров с дочерью, Тарасова и Бикович на премьере фильма
Диабет второго типа оказался пятью разными заболеваниями
Как правильно пить витамины (и нужны ли они ребенку весной)
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Помешанный на пластических операциях «живой Кен» нашел «Барби»
Текущие события
Футбол. Зарубежный
2.03
Монако2
Бордо1
Футбол. Зарубежный
2.03
Боруссия М2
Вердер2
Футбол. Премьер-лига
14:00
ЦСКА
Урал
Футбол. Зарубежный
15:00
Вильярреал
Жирона
Футбол. Зарубежный
2.03
Ницца2
Лилль1
Футбол. Зарубежный
15:30
Бернли
Эвертон
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Амкар
Футбол. Премьер-лига
2.03
Анжи1
Рубин1
Футбол. Зарубежный
17:00
СПАЛ
Болонья
Футбол. Зарубежный
17:30
Шальке-04
Герта
Футбол. Зарубежный
17:30
Гамбург
Майнц
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Ганновер-96
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Байер
Футбол. Зарубежный
18:00
Ворскла
Черноморец Од
Футбол. Зарубежный
18:00
Лестер
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:00
Тоттенхэм Хотспур
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
18:00
Суонси
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Саутгемптон
Стоук Сити
Футбол. Зарубежный
18:00
Уотфорд
Вест Бромвич Альбион
Все события
Разорвал "Кольцо анаконды": Путин сломал план Запада - эксперт
Медведева не сядет за руль «олимпийской» BMW
«Не хочу здесь больше жить»: поляк Мацейчук убегает из России
Данилко рассказал, как артистам живется без РФ
Клубы КХЛ начинают розыгрыш Кубка Гагарина
Кучеров и Малкин претендуют на приз самому ценному игроку сезона
Тина Канделаки ждет весну в яркой шубе
Звездные друзья, которые устали объяснять, что они не встречаются
Поедание сердец оказалось эффективным средством от атеросклероза
Добавленный сахар: 4 беды
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Кандидат в президенты хочет перенести столицу
Фоторепортажи
4Все золото Пхенчхана. 25 февраля
14Прибытие российских олимпийцев в аэропорт Шереметьево
01:58 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» начинают весеннюю часть чемпионата России по футболу

ТАСС, 3 марта. Три матча в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре пройдут в субботу в 21-м туре чемпионата России по футболу. Первые после зимнего перерыва матчи премьер-лиги проведут претенденты на медали ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар», которые примут команды из нижней части таблицы.

Источник: РИА "Новости"

В 14:00 ЦСКА сыграет с «Уралом». Армейцы уже провели в феврале два матча Лиги Европы, обыграв сербскую «Црвену Звезду» (0:0, 1:0). Подопечные Виктора Гончаренко вновь надежно выступили в обороне, хотя и потеряли из-за тяжелой травмы до конца сезона защитника Виктора Васина. При этом наибольшие проблемы у ЦСКА в нынешнем сезоне — в атаке, для усиления которой в аренду из английского «Лестера» пришел нигерийский форвард Ахмед Муса, уже выступавший за армейцев в 2012—2016 годах и забивший около 50 мячей.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 21, 3.03.2018, 14:00
ЦСКА
-Урал-

Единственный гол в матчах с сербами забил Алан Дзагоев, при этом швед Понтус Вернблум сыграл и в центре обороны, и нападении.

Армейцы встречаются с командой Александра Тарханова, который в бытность игроком забил за ЦСКА более 60 мячей в чемпионатах СССР и возглавлял команду в 1994−96 годах. Пятое место, которое ЦСКА 21 год назад занял под руководством Тарханова, остается лучшим достижением в карьере тренера, который затем дважды повторил его и с «Крыльями Советов». В последнее время Тарханов возглавляет клубы-середняки, тот же «Урал» опытный специалист несколько раз спас от вылета.

В нынешнем сезоне отрыв «Урала» от 13-го места составляет четыре очка. Зимой команду ждали косметические изменения: «Урал» приобрел нескольких футболистов из низших лиг, а также двух легионеров — украинца Дмитрия Хомченовского и Отмана Эль-Кабира из Нидерландов.

Матч пройдет в 14:00 мск на столичной «ВЭБ-Арене», главный арбитр — Артем Чистяков из Азова.

Евсеев начинает против «Зенита»

В 16:30 «Зенит» сыграет с пермским «Амкаром», который накануне расстался с главным тренером Гаджи Гаджиевым. Команда Роберто Манчини в конце февраля вышла в 1/8 финала Лиги Европы, пройдя шотландский «Селтик» (0:1, 3:0). Пермяки же уступили в домашнем матче четвертьфинала Кубка России курскому «Авангарду» в серии пенальти. Если «Зенит» на восемь очков отстает от лидера чемпионата «Локомотива», сохраняя шансы на чемпионский титул, то пермякам предстоит борьба за выживание — «Амкар» находится в зоне переходных матчей.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 21, 3.03.2018, 16:30
Зенит
-Амкар-

Вести ее команда будет под руководством Вадима Евсеева, который в пятницу был назначен и. о. главного тренера вместо 72-летнего Гаджиева. Он возглавлял команду с 2014 года, однако пермяки в последние годы выше 10-го места не поднимались. Евсеев же входил в тренерский штаб Гаджиева в 2015−16 годах и с сентября прошлого года, покидая «Амкар» ради работы в клубе второго дивизиона «Текстильщик» из Иванова. В бытность игрока Евсеев шесть раз выигрывал чемпионат России со «Спартаком» и «Локомотивом», сыграв 20 матчей за сборную России и забив памятный гол в ворота команды Уэльса в стыковом матче за выход на чемпионат Европы — 2004.

«Зенит» зимой приобрел трех российских футболистов — защитника Эльмира Набиуллина и полузащитника Магомеда Оздоева из «Рубина», а также форварда Антона Заболотного из «Тосно», который уже сыграл в Лиге Европы. При этом покинули «Зенит» два кандидата в сборную России Артем Дзюба и Олег Шатов, которые отправились в аренду соответственно в тульский «Арсенал» и «Краснодар».

Тренерскому штабу Манчини предстоят непростые несколько месяцев. Пока в чемпионате страны «Зенит» выступает даже хуже, чем год назад при Мирче Луческу. При этом «Зенит» ожидают сложные матчи Лиги Европы с одним из сильнейших клубов Германии — «Лейпцигом».

Матч «Зенит» — «Амкар» пройдет на стадионе «Санкт-Петербург», главный арбитр — Владимир Сельдяков из подмосковной Балашихи.

Южное дерби в Краснодаре

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 21, 3.03.2018, 19:00
Краснодар
-Ростов-

Завершится субботний игровой день в Краснодаре, где местный клуб примет «Ростов», который зимой возглавил Валерий Карпин. Леонид Кучук оставил ростовскую команду на 10-м месте, и вопрос сохранения места в элите она еще не решила. «Ростов» зимой серьезно усилился, из новичков наиболее известен динамовский полузащитник Александр Сапета и два исландца — защитник Рагнар Сигурдссон и нападающий Бьёрн Сигурдарссон.

Вернулся в «Ростов» из аренды в «Балтику» и полузащитник Дмитрий Скопинцев, которому в пятницу исполнился 21 год. В нынешнем сезоне в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) этот кандидат в молодежную сборную забил 10 мячей.

«Краснодар» в Лиге Европы не выступает, так что подопечные Игоря Шалимова полностью сосредоточены на чемпионате, где команда идет на четвертом месте, всего на одно очко отставая от «Зенита» и «Спартака». Состав кубанцев усилил Шатов, при этом несколько футболистов отданы в другие клубы в аренду.

Шалимов против Карпина

Наставники двух южных команд Валерий Карпин и Игорь Шалимов выступали за московский «Спартак», вместе поиграв в 1990−91 годах. Оба полузащитника сделали достаточно успешную карьеру в Европе — Шалимов стал вице-чемпионом Италии в составе «Интера», Карпин же считался одним из сильнейших полузащитников чемпионата Испании конца 90-х годов. При этом Шалимов и Карпин родились в один день — 2 февраля 1969 года.

Матч пройдет на стадионе «Краснодар», начало — 19:00 мск. Главный арбитр — Сергей Карасев из Москвы. Дисквалифицирован защитник «Краснодара» Александр Мартынович.

21-й тур стартовал в пятницу, когда «Анжи» сыграл вничью с «Рубином» — 1:1. В воскресенье встречаются хабаровский СКА и «Тосно», «Уфа» и «Динамо», «Локомотив» и «Спартак», «Арсенал» и «Ахмат».

После 20 сыгранных матчей в чемпионате России по футболу лидирует «Локомотив» — 45 очков. По 37 очков набрали «Зенит» и «Спартак», 36 — «Краснодар», 35 — ЦСКА.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Амкар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Урал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Российские лыжницы, которых позвали замуж сразу по прилету домой
Мама Евгении Медведевой рассказала, что фигуристка будет делать дальше
Ковалев проведет бой за титул WBO в «Мэдисон Сквер Гарден»
Клубы КХЛ начинают розыгрыш Кубка Гагарина
Кучеров и Малкин претендуют на приз самому ценному игроку сезона
РФС проведет самые серьезные реформы в истории организации
Галицкий: Хочу побыть человеком, который занимается футболом
«Рубин» в добавленное время упустил победу над «Анжи» в РФПЛ
Новости
Авто
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру Придя утром на работу, хоккейный тренер Андрей Лучанский увидел посреди корта кроссовер Hyundai Creta
Hi-Tech
Матвиенко призвала не сбрасывать со счетов угрозу восстания машин Спикер Совета Федерации считает, что технический прогресс поставит вопрос о «восстании машин»
Кино
Дэниэлу Крэйгу — 50: за что мы любим «самого некрасивого» Бонда В честь дня рождения актера «Кино Mail.Ru» объясняет, почему в него влюблены женщины по всему миру, невзирая на нос картошкой и торчащие уши
Недвижимость
Россияне взяли очень много ипотек
Мусульман возмутила мечеть в форме еврейской кипы
В Петербурге построят кольцевую линию метро за 300 млрд рублей
Хостел в доме снижает стоимость недвижимости
Леди
Лучшие весенние и антистрессовые вещи недели до 3 000 рублей Яркие цвета для настроения, спортивный крой – для активных действий. Весна началась!
Дети
Лера Кудрявцева спровоцировала слухи о своей беременности Фасон платья многим поклонникам показался подозрительным.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь