ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» начинают весеннюю часть чемпионата России по футболу

Источник: РИА "Новости"

В 14:00 ЦСКА сыграет с «Уралом». Армейцы уже провели в феврале два матча Лиги Европы, обыграв сербскую «Црвену Звезду» (0:0, 1:0). Подопечные Виктора Гончаренко вновь надежно выступили в обороне, хотя и потеряли из-за тяжелой травмы до конца сезона защитника Виктора Васина. При этом наибольшие проблемы у ЦСКА в нынешнем сезоне — в атаке, для усиления которой в аренду из английского «Лестера» пришел нигерийский форвард Ахмед Муса, уже выступавший за армейцев в 2012—2016 годах и забивший около 50 мячей.

Единственный гол в матчах с сербами забил Алан Дзагоев, при этом швед Понтус Вернблум сыграл и в центре обороны, и нападении.

Армейцы встречаются с командой Александра Тарханова, который в бытность игроком забил за ЦСКА более 60 мячей в чемпионатах СССР и возглавлял команду в 1994−96 годах. Пятое место, которое ЦСКА 21 год назад занял под руководством Тарханова, остается лучшим достижением в карьере тренера, который затем дважды повторил его и с «Крыльями Советов». В последнее время Тарханов возглавляет клубы-середняки, тот же «Урал» опытный специалист несколько раз спас от вылета.

В нынешнем сезоне отрыв «Урала» от 13-го места составляет четыре очка. Зимой команду ждали косметические изменения: «Урал» приобрел нескольких футболистов из низших лиг, а также двух легионеров — украинца Дмитрия Хомченовского и Отмана Эль-Кабира из Нидерландов.

Матч пройдет в 14:00 мск на столичной «ВЭБ-Арене», главный арбитр — Артем Чистяков из Азова.

Евсеев начинает против «Зенита»

В 16:30 «Зенит» сыграет с пермским «Амкаром», который накануне расстался с главным тренером Гаджи Гаджиевым. Команда Роберто Манчини в конце февраля вышла в 1/8 финала Лиги Европы, пройдя шотландский «Селтик» (0:1, 3:0). Пермяки же уступили в домашнем матче четвертьфинала Кубка России курскому «Авангарду» в серии пенальти. Если «Зенит» на восемь очков отстает от лидера чемпионата «Локомотива», сохраняя шансы на чемпионский титул, то пермякам предстоит борьба за выживание — «Амкар» находится в зоне переходных матчей.

Вести ее команда будет под руководством Вадима Евсеева, который в пятницу был назначен и. о. главного тренера вместо 72-летнего Гаджиева. Он возглавлял команду с 2014 года, однако пермяки в последние годы выше 10-го места не поднимались. Евсеев же входил в тренерский штаб Гаджиева в 2015−16 годах и с сентября прошлого года, покидая «Амкар» ради работы в клубе второго дивизиона «Текстильщик» из Иванова. В бытность игрока Евсеев шесть раз выигрывал чемпионат России со «Спартаком» и «Локомотивом», сыграв 20 матчей за сборную России и забив памятный гол в ворота команды Уэльса в стыковом матче за выход на чемпионат Европы — 2004.

«Зенит» зимой приобрел трех российских футболистов — защитника Эльмира Набиуллина и полузащитника Магомеда Оздоева из «Рубина», а также форварда Антона Заболотного из «Тосно», который уже сыграл в Лиге Европы. При этом покинули «Зенит» два кандидата в сборную России Артем Дзюба и Олег Шатов, которые отправились в аренду соответственно в тульский «Арсенал» и «Краснодар».

Тренерскому штабу Манчини предстоят непростые несколько месяцев. Пока в чемпионате страны «Зенит» выступает даже хуже, чем год назад при Мирче Луческу. При этом «Зенит» ожидают сложные матчи Лиги Европы с одним из сильнейших клубов Германии — «Лейпцигом».

Матч «Зенит» — «Амкар» пройдет на стадионе «Санкт-Петербург», главный арбитр — Владимир Сельдяков из подмосковной Балашихи.

Южное дерби в Краснодаре

Завершится субботний игровой день в Краснодаре, где местный клуб примет «Ростов», который зимой возглавил Валерий Карпин. Леонид Кучук оставил ростовскую команду на 10-м месте, и вопрос сохранения места в элите она еще не решила. «Ростов» зимой серьезно усилился, из новичков наиболее известен динамовский полузащитник Александр Сапета и два исландца — защитник Рагнар Сигурдссон и нападающий Бьёрн Сигурдарссон.

Вернулся в «Ростов» из аренды в «Балтику» и полузащитник Дмитрий Скопинцев, которому в пятницу исполнился 21 год. В нынешнем сезоне в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) этот кандидат в молодежную сборную забил 10 мячей.

«Краснодар» в Лиге Европы не выступает, так что подопечные Игоря Шалимова полностью сосредоточены на чемпионате, где команда идет на четвертом месте, всего на одно очко отставая от «Зенита» и «Спартака». Состав кубанцев усилил Шатов, при этом несколько футболистов отданы в другие клубы в аренду.

Шалимов против Карпина

Наставники двух южных команд Валерий Карпин и Игорь Шалимов выступали за московский «Спартак», вместе поиграв в 1990−91 годах. Оба полузащитника сделали достаточно успешную карьеру в Европе — Шалимов стал вице-чемпионом Италии в составе «Интера», Карпин же считался одним из сильнейших полузащитников чемпионата Испании конца 90-х годов. При этом Шалимов и Карпин родились в один день — 2 февраля 1969 года.

Матч пройдет на стадионе «Краснодар», начало — 19:00 мск. Главный арбитр — Сергей Карасев из Москвы. Дисквалифицирован защитник «Краснодара» Александр Мартынович.

21-й тур стартовал в пятницу, когда «Анжи» сыграл вничью с «Рубином» — 1:1. В воскресенье встречаются хабаровский СКА и «Тосно», «Уфа» и «Динамо», «Локомотив» и «Спартак», «Арсенал» и «Ахмат».