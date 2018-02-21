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00:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ари: Пора повторить хет-трик в ворота «Спартака»!

Нападающий «Локомотива» рассказал «СЭ», почему теперь будет праздновать голы красно-белым, и заявил, что Мануэл Фернандеш сильнее Промеса.

Источник: Спорт-Экспресс

«ДЛЯ НАС ЭТИ ТРИ ОЧКА БУДУТ ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ДЛЯ «СПАРТАКА»

— На сборе в Турции вы встретились с Майконом. Он подарил вам футболку. Давно просили?

— Я не просил. Но уже давно хотел. Я же коллекционирую футболки. Вообще, было приятно увидеть Майкона снова. Он веселый, общительный. В «Локомотиве» всегда играл на команду. Такой футболист остается в памяти клуба, и мы, конечно, его не забыли.

— У Майкона недавно был день рождения. Вы ему что-нибудь подарили?

— Нет, не знал про день рождения! Поздравил его с опозданием. Но как только встретимся снова, что-нибудь ему привезу.

— Игроки «Локо» выложили в Инстаграм фото в медицинских масках. Это шутка такая?

— Да-да, доктор попросил надеть маски в самолете, так как летели обычным рейсом, с другими пассажирами. Могли от них заразиться гриппом. Ну вот мы и решили посмеяться, пошутить над ситуацией.

— Матчи со «Спартаком» и другими топ-клубами всегда очень важны. Но в этом году «Локо» претендует на титул. Давление будет еще больше?

— Скорее, давление будет из-за того, что «Спартак» — ближайший преследователь. Да, у нас есть преимущество над ним и «Зенитом». Но впереди еще 10 матчей. С преследователями нужно играть, будто это финал, это матчи за шесть очков. Думаю, встреча со «Спартаком» получится очень интересной.

— Президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что только для «Спартака» этот матч решающий. Согласны?

— Разве что с той точки зрения, что «Спартаку» нужно догонять, то есть зарабатывать очки. Но для нас эти три очка точно будут важнее, чем для «Спартака».

— Вы легко забиваете голы красно-белым. Есть ли секрет? Или просто оборона «Спартака» не очень хороша?

— Поначалу я неплохо знал минусы обороны. Потом где-то везло, где-то хорошо располагался в штрафной и замыкал передачи. Всего понемногу. Прошу Бога о том, чтобы забить снова и помочь команде. Но, конечно, самое важное — это победа.

— Вы уже делали хет-трик в ворота «Спартака», играя за «Краснодар». Не пора ли повторить?

— Пора! Это было бы великолепно. Но «Спартак» сейчас силен. Он не очень хорошо начал чемпионат, но теперь набрал ход. Так что соперник тоже будет бороться за титул.

— Если забьете гол, будете праздновать?

— Теперь да. Все-таки прошло много времени с тех пор, как я покинул «Спартак». Какой-то период не отмечал голы из-за уважения к болельщикам команды. Но теперь уже другая ситуация. Тем не менее всегда буду уважать фанатов красно-белых.

«ФЕРНАНДЕШ — ЛУЧШИЙ В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ»

— Вы же смотрели сумасшедший матч первого круга, когда «Локо» победил 4:3?

— Конечно! Столько эмоций было. Когда мы забили третий мяч, очень обрадовался. Мы ведь плохо начали. Я тогда еще думал: «Как же хочется выбежать на поле и помочь команде!» Но потом «Локо» удалось перевернуть ход матча. Сумасшедшая игра по эмоциям!

— Возможно такое повторить? Забить четыре гола?

— Думаю, да. В футболе все возможно. Хотя матч будет непростым.

— «Спартак» перенес матч Кубка России из-за морозов в Самаре. И стал единственным клубом, который отказался играть. Немного несправедливо по отношению к остальным, как думаете?

— Не знаю, какая была температура в Самаре. Но я уже несколько раз играл в мороз. Это было еще в «Краснодаре». Мы ездили в гости к какой-то команде первого или второго дивизиона. Играли в минус 19 градусов. Не знаю, было ли в Самаре хуже. Если нет, то, конечно, это несправедливо. Ведь все остальные свои матчи провели.

— Во встрече Лиги Европы против «Ниццы» температура достигала минус 15−17 градусов. Насколько трудно было бегать?

— Конечно, погода осложнила задачу, как и сопернику. Но мы были сконцентрированы на матче, прекрасно подготовились. Не думаю, что холод сильно помешал. Мы хорошо разогрелись.

— Можно говорить о том, что атакующая линия «Локомотива» сейчас сильнее, чем у «Спартака»: вы, Фарфан, Фернандеш, братья…

— Я бы сказал, что обе команды располагают очень сильной атакой. Мы сейчас находимся в прекрасной форме, хотим продолжать в том же духе, одерживать победы. Но у «Спартака» тоже крутая атака: Адриану, Промес… Да все сильны.

14 июля 2017 года. Москва. «Спартак» — «Локомотив» — 2:1 д.в. Железнодорожник Мануэл ФЕРНАНДЕШ и спартаковец ФЕРНАНДУ | Источник: Спорт-Экспресс

— Связка Ари — Фарфан может стать самой опасной и мощной в чемпионате?

— Не люблю говорить о себе. Но вы видите, что сейчас мы уверены в себе, хорошо играем. Эта уверенность помогает преодолевать любые препятствия: и холод, и тяжелые выездные матчи, и сильных соперников. Наша группа атаки очень хороша.

— Кто из вас действует на острие атаки?

— Обычно я, Фарфан играет правее.

— Как вы так быстро сыгрались?

— Это результат тренировок. Но у нас вообще отличное взаимопонимание в команде.

— Промес был выбран лучшим игроком 2017 года. Не считаете, что сейчас лучший — Мануэл Фернандеш?

— Без сомнения! Причем с начала сезона. Если бы выбирал я, то поставил бы Мануэла на первое место. Это выдающийся игрок. Сейчас он в идеальной физической форме и своими действиями может поставить в тупик любого соперника.

«ПОДОЖДУ ПАСПОРТ ЕЩЕ ДВА МЕСЯЦА»

— Вы не раз говорили, что скоро получите российский паспорт. Когда же?

— Пока не получил. Думаю, вопрос решится совсем скоро.

— Скоро — это в марте?

— Возможно, придется подождать чуть дольше, месяца два.

— Вы еще не обсуждали с руководством, останетесь ли в «Локо» на будущий сезон?

— С моей стороны интерес есть, как и со стороны «Локомотива». Но пока на эту тему не общались. Все-таки у меня контракт с «Краснодаром». Но, думаю, наши желания совпадают.

Bom dia! #partiutreino ?⛄️

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