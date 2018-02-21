Ари: Пора повторить хет-трик в ворота «Спартака»!
Нападающий «Локомотива» рассказал «СЭ», почему теперь будет праздновать голы
Нападающий «Локомотива» рассказал «СЭ», почему теперь будет праздновать голы
«ДЛЯ НАС ЭТИ ТРИ ОЧКА БУДУТ ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ДЛЯ «СПАРТАКА»
— На сборе в Турции вы встретились с Майконом. Он подарил вам футболку. Давно просили?
— Я не просил. Но уже давно хотел. Я же коллекционирую футболки. Вообще, было приятно увидеть Майкона снова. Он веселый, общительный. В «Локомотиве» всегда играл на команду. Такой футболист остается в памяти клуба, и мы, конечно, его не забыли.
— У Майкона недавно был день рождения. Вы ему
— Нет, не знал про день рождения! Поздравил его с опозданием. Но как только встретимся снова,
— Игроки «Локо» выложили в Инстаграм фото в медицинских масках. Это шутка такая?
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— Матчи со «Спартаком» и другими
— Скорее, давление будет
— Президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что только для «Спартака» этот матч решающий. Согласны?
— Разве что с той точки зрения, что «Спартаку» нужно догонять, то есть зарабатывать очки. Но для нас эти три очка точно будут важнее, чем для «Спартака».
— Вы легко забиваете голы
— Поначалу я неплохо знал минусы обороны. Потом
— Вы уже делали
— Пора! Это было бы великолепно. Но «Спартак» сейчас силен. Он не очень хорошо начал чемпионат, но теперь набрал ход. Так что соперник тоже будет бороться за титул.
— Если забьете гол, будете праздновать?
— Теперь да.
«ФЕРНАНДЕШ — ЛУЧШИЙ В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ»
— Вы же смотрели сумасшедший матч первого круга, когда «Локо» победил 4:3?
— Конечно! Столько эмоций было. Когда мы забили третий мяч, очень обрадовался. Мы ведь плохо начали. Я тогда еще думал: «Как же хочется выбежать на поле и помочь команде!» Но потом «Локо» удалось перевернуть ход матча. Сумасшедшая игра по эмоциям!
— Возможно такое повторить? Забить четыре гола?
— Думаю, да. В футболе все возможно. Хотя матч будет непростым.
— «Спартак» перенес матч Кубка России
— Не знаю, какая была температура в Самаре. Но я уже несколько раз играл в мороз. Это было еще в «Краснодаре». Мы ездили в гости к
— Во встрече Лиги Европы против «Ниццы» температура достигала минус 15−17 градусов. Насколько трудно было бегать?
— Конечно, погода осложнила задачу, как и сопернику. Но мы были сконцентрированы на матче, прекрасно подготовились. Не думаю, что холод сильно помешал. Мы хорошо разогрелись.
— Можно говорить о том, что атакующая линия «Локомотива» сейчас сильнее, чем у «Спартака»: вы, Фарфан, Фернандеш, братья…
— Я бы сказал, что обе команды располагают очень сильной атакой. Мы сейчас находимся в прекрасной форме, хотим продолжать в том же духе, одерживать победы. Но у «Спартака» тоже крутая атака: Адриану, Промес… Да все сильны.
— Связка Ари — Фарфан может стать самой опасной и мощной в чемпионате?
— Не люблю говорить о себе. Но вы видите, что сейчас мы уверены в себе, хорошо играем. Эта уверенность помогает преодолевать любые препятствия: и холод, и тяжелые выездные матчи, и сильных соперников. Наша группа атаки очень хороша.
— Кто из вас действует на острие атаки?
— Обычно я, Фарфан играет правее.
— Как вы так быстро сыгрались?
— Это результат тренировок. Но у нас вообще отличное взаимопонимание в команде.
— Промес был выбран лучшим игроком 2017 года. Не считаете, что сейчас лучший — Мануэл Фернандеш?
— Без сомнения! Причем с начала сезона. Если бы выбирал я, то поставил бы Мануэла на первое место. Это выдающийся игрок. Сейчас он в идеальной физической форме и своими действиями может поставить в тупик любого соперника.
«ПОДОЖДУ ПАСПОРТ ЕЩЕ ДВА МЕСЯЦА»
— Вы не раз говорили, что скоро получите российский паспорт. Когда же?
— Пока не получил. Думаю, вопрос решится совсем скоро.
— Скоро — это в марте?
— Возможно, придется подождать чуть дольше, месяца два.
— Вы еще не обсуждали с руководством, останетесь ли в «Локо» на будущий сезон?
— С моей стороны интерес есть, как и со стороны «Локомотива». Но пока на эту тему не общались.