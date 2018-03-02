Лескано испортил дебют Попову: «Анжи» и «Рубин» сыграли вничью

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Участники «Голоса. Дети» успокаивали жену Прилучного на съемках
Долгая депрессия меняет мозг
Лера Кудрявцева спровоцировала слухи о своей беременности
Из-за поиска нового партнера Брызгалова в тяжелом состоянии
Тина Канделаки ждет весну в яркой шубе
Текущие события
Футбол. Зарубежный
2.03
Монако2
Бордо1
Футбол. Зарубежный
2.03
Боруссия М2
Вердер2
Футбол. Премьер-лига
14:00
ЦСКА
Урал
Футбол. Зарубежный
15:00
Вильярреал
Жирона
Футбол. Зарубежный
2.03
Ницца2
Лилль1
Футбол. Зарубежный
15:30
Бернли
Эвертон
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Амкар
Футбол. Премьер-лига
2.03
Анжи1
Рубин1
Футбол. Зарубежный
17:00
СПАЛ
Болонья
Футбол. Зарубежный
17:30
Шальке-04
Герта
Футбол. Зарубежный
17:30
Гамбург
Майнц
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Ганновер-96
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Байер
Футбол. Зарубежный
18:00
Ворскла
Черноморец Од
Футбол. Зарубежный
18:00
Лестер
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:00
Тоттенхэм Хотспур
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
18:00
Суонси
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Саутгемптон
Стоук Сити
Футбол. Зарубежный
18:00
Уотфорд
Вест Бромвич Альбион
Все события
Разорвал "Кольцо анаконды": Путин сломал план Запада - эксперт
Медведева не сядет за руль «олимпийской» BMW
Новая ракета Путина за минуту изменила баланс в мире — эксперт
«Пусть с Киевом судится ЕС»: Пушков - «Газпрому»
ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» начинают весеннюю часть ЧР
Ковалев проведет бой за титул WBO в «Мэдисон Сквер Гарден»
Лолита прогулялась босиком по снегу
Помешанный на пластических операциях «живой Кен» нашел «Барби»
Прибавка к зарплате улучшает здоровье
Долгая депрессия меняет мозг
Стадион Олимпиады в Сочи отремонтировали за 1 млрд рублей
Уютный интерьер дома, который вам понравится
Фоторепортажи
4Все золото Пхенчхана. 25 февраля
14Прибытие российских олимпийцев в аэропорт Шереметьево
2 марта, источник: Спорт-Экспресс

Лескано испортил дебют Попову: «Анжи» и «Рубин» сыграли вничью

В первом матче после возобновления чемпионата России «Рубин» на последних минутах упустил победу над «Анжи».

Источник: ФК "Анжи"

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

За несколько часов до начала матча в Каспийске «Рубин» объявил об уходе в «СКА-Хабаровск» нападающего Максима Канунникова. Его место в атаке предсказуемо занял арендованный у «Спартака» Ивелин Попов.

Болгарский хавбек вместе с другим новичком «Рубина» Кристианом Нобоа сделал все, чтобы в первом тайме взломать оборону «Анжи». Команда Курбана Бердыева с первых минут завладела мячом и переиграла махачкалинцев в центре поля.

Ставка Вадима Скрипченко на креативного полузащитника Квалдо Поку не помогла «Анжи» — из-за травмы он покинул поле перед перерывом. «Рубин» лучше работал с мячом и в первом тайме создал два момента.

На 36-й минуте Сердар Азмун принял мяч недалеко от штрафной и выполнил заброс на Попова. Ивелин здорово подстроился под навес, развернулся и слета мощно пробил в сетку. Как он отметил в перерыве, это была наигранная комбинация.

Во время загрузки произошла ошибка.

А вот арендованный у «Краснодара» Вячеслав Подберезкин свой момент не использовал, промахнувшись по скачущему в штрафной мячу. Попов объяснил это низким качеством поля.

Во втором тайме подопечные Бердыева сыграли по счету. Махачкалинцы выровняли игру и несколько раз угрожали воротам Сослана Джанаева.

В концовке «Рубин» совсем закрылся в обороне и пропустил в компенсированное время. Скрипченко выпустил Хуана Лескано, который через несколько секунд получил мяч на левом краю штрафной, обыграл Владимира Граната и из-под него пробил в дальний угол. Джанаев не спас, и «Рубин» упустил победу.

ЦИФРЫ

300-й полный матч в чемпионатах России провел защитник «Рубина» Олег Кузьмин.
9 голов из 18 в этом сезоне «Рубин» пропустил в последние 15 минут.

ЦИТАТЫ

Вадим СКРИПЧЕНКО, главный тренер «Анжи»:

По тому, как скалывалась игра, есть неудовлетворение. Жаль, что не победили, могли дожать «Рубин». У нас были моменты, выпустили трех форвардов, могли забить. Одна замена сработала в виде гола Лескано. Мы знаем, как «Рубин» плотно играет в обороне, так что только путем перестроений смогли перевернуть игру. («Наш футбол»).

Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер «Рубина»:

Победить нам помешала реализация. Те моменты, которые были при счете 1:0, мы могли реализовывать, и тогда бы выиграли. Но нужно отдать должное и хозяевам, которые навязывали борьбу. В конце у нас были проблемы с перестроениями, чем в той атаке «Анжи» и воспользовался. («Наш футбол»).
Анжи 1:1
Первый тайм: 0:1
Рубин
2.03.2018, 19:30 Зрители: 4500 основной раунд: 21-й тур Анжи Арена
Главные тренеры
Вадим Скрипченко Курбан Бердыев
Голы
90+1′ Хуан Эдуардо Лескано (И. Маркелов) 99
71 Ивелин Попов (С. Азмун, О. Кузьмин) 36′
Составы
Георгий Лория 47
Владимир Полуяхтов 3
81′ Мирал Самарджич 52
Сергей Брызгалов 92
Арсен Хубулов 8
Иван Маркелов 88
64′ Филипп Будковский 9
Паул Антон 6
90′ Олег Данченко 94
Хуан Эдуардо Лескано 99
43′ Квадво Поку 10
Михаил Бакаев 78
33′ 78′ Гурам Тетрашвили (к) 2
Амур Калмыков 90
35 Сослан Джанаев
2 Олег Кузьмин 55′
26 Габриэл Энаке
14 Владимир Гранат
44 Гонсалес Сесар Навас (к)
88 Руслан Камболов 18′
18 Павел Могилевец 38′
66 Кристиан Нобоа 77′
7 Вячеслав Подберезкин
71 Ивелин Попов 90′
96 Рифат Жемалетдинов
33 Сердар Азмун 73′
61 Карадениз Гекдениз
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
10 Удары (всего) 2
4 Удары в створ 1
5 Угловые 5
8 Фолы 19
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Игорь Демешко (Химки, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Рубин
НовостиМатчиСоставСтатистика
Анжи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Дичь дня. Загитовой сорвали тренировку
ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» начинают весеннюю часть ЧР
Ковалев проведет бой за титул WBO в «Мэдисон Сквер Гарден»
Клубы КХЛ начинают розыгрыш Кубка Гагарина
Кучеров и Малкин претендуют на приз самому ценному игроку сезона
РФС проведет самые серьезные реформы в истории организации
Галицкий: Хочу побыть человеком, который занимается футболом
«Рубин» в добавленное время упустил победу над «Анжи» в РФПЛ
Новости
Авто
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру Придя утром на работу, хоккейный тренер Андрей Лучанский увидел посреди корта кроссовер Hyundai Creta
Hi-Tech
Матвиенко призвала не сбрасывать со счетов угрозу восстания машин Спикер Совета Федерации считает, что технический прогресс поставит вопрос о «восстании машин»
Кино
Дэниэлу Крэйгу — 50: за что мы любим «самого некрасивого» Бонда В честь дня рождения актера «Кино Mail.Ru» объясняет, почему в него влюблены женщины по всему миру, невзирая на нос картошкой и торчащие уши
Недвижимость
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Кандидат в президенты хочет перенести столицу
Названы сроки переезда Минкомсвязи в «Москва-Сити»
В Москве появился первый собственник жилья по реновации
Леди
Лучшие весенние и антистрессовые вещи недели до 3 000 рублей Яркие цвета для настроения, спортивный крой – для активных действий. Весна началась!
Дети
Лера Кудрявцева спровоцировала слухи о своей беременности Фасон платья многим поклонникам показался подозрительным.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь