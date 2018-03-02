Лескано испортил дебют Попову: «Анжи» и «Рубин» сыграли вничью

Источник: ФК "Анжи"

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

За несколько часов до начала матча в Каспийске «Рубин» объявил об уходе в «СКА-Хабаровск» нападающего Максима Канунникова. Его место в атаке предсказуемо занял арендованный у «Спартака» Ивелин Попов.

Болгарский хавбек вместе с другим новичком «Рубина» Кристианом Нобоа сделал все, чтобы в первом тайме взломать оборону «Анжи». Команда Курбана Бердыева с первых минут завладела мячом и переиграла махачкалинцев в центре поля.

Ставка Вадима Скрипченко на креативного полузащитника Квалдо Поку не помогла «Анжи» — из-за травмы он покинул поле перед перерывом. «Рубин» лучше работал с мячом и в первом тайме создал два момента.

На 36-й минуте Сердар Азмун принял мяч недалеко от штрафной и выполнил заброс на Попова. Ивелин здорово подстроился под навес, развернулся и слета мощно пробил в сетку. Как он отметил в перерыве, это была наигранная комбинация.

А вот арендованный у «Краснодара» Вячеслав Подберезкин свой момент не использовал, промахнувшись по скачущему в штрафной мячу. Попов объяснил это низким качеством поля.

Во втором тайме подопечные Бердыева сыграли по счету. Махачкалинцы выровняли игру и несколько раз угрожали воротам Сослана Джанаева.

В концовке «Рубин» совсем закрылся в обороне и пропустил в компенсированное время. Скрипченко выпустил Хуана Лескано, который через несколько секунд получил мяч на левом краю штрафной, обыграл Владимира Граната и из-под него пробил в дальний угол. Джанаев не спас, и «Рубин» упустил победу.

ЦИФРЫ

300-й полный матч в чемпионатах России провел защитник «Рубина» Олег Кузьмин.

9 голов из 18 в этом сезоне «Рубин» пропустил в последние 15 минут.

ЦИТАТЫ

Вадим СКРИПЧЕНКО, главный тренер «Анжи»:

По тому, как скалывалась игра, есть неудовлетворение. Жаль, что не победили, могли дожать «Рубин». У нас были моменты, выпустили трех форвардов, могли забить. Одна замена сработала в виде гола Лескано. Мы знаем, как «Рубин» плотно играет в обороне, так что только путем перестроений смогли перевернуть игру. («Наш футбол»).

Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер «Рубина»: