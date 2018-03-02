Лескано испортил дебют Попову: «Анжи» и «Рубин» сыграли вничью
В первом матче после возобновления чемпионата России «Рубин» на последних минутах упустил победу над «Анжи».
В первом матче после возобновления чемпионата России «Рубин» на последних минутах упустил победу над «Анжи».
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
За несколько часов до начала матча в Каспийске «Рубин» объявил об уходе в «СКА-Хабаровск» нападающего Максима Канунникова. Его место в атаке предсказуемо занял арендованный у «Спартака» Ивелин Попов.
Болгарский хавбек вместе с другим новичком «Рубина» Кристианом Нобоа сделал все, чтобы в первом тайме взломать оборону «Анжи». Команда Курбана Бердыева с первых минут завладела мячом и переиграла махачкалинцев в центре поля.
Ставка Вадима Скрипченко на креативного полузащитника Квалдо Поку не помогла «Анжи» —
На 36-й минуте Сердар Азмун принял мяч недалеко от штрафной и выполнил заброс на Попова. Ивелин здорово подстроился под навес, развернулся и слета мощно пробил в сетку. Как он отметил в перерыве, это была наигранная комбинация.
А вот арендованный у «Краснодара» Вячеслав Подберезкин свой момент не использовал, промахнувшись по скачущему в штрафной мячу. Попов объяснил это низким качеством поля.
Во втором тайме подопечные Бердыева сыграли по счету. Махачкалинцы выровняли игру и несколько раз угрожали воротам Сослана Джанаева.
В концовке «Рубин» совсем закрылся в обороне и пропустил в компенсированное время. Скрипченко выпустил Хуана Лескано, который через несколько секунд получил мяч на левом краю штрафной, обыграл Владимира Граната и
ЦИФРЫ
ЦИТАТЫ
Вадим СКРИПЧЕНКО, главный тренер «Анжи»:
По тому, как скалывалась игра, есть неудовлетворение. Жаль, что не победили, могли дожать «Рубин». У нас были моменты, выпустили трех форвардов, могли забить. Одна замена сработала в виде гола Лескано. Мы знаем, как «Рубин» плотно играет в обороне, так что только путем перестроений смогли перевернуть игру. («Наш футбол»).
Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер «Рубина»:
Победить нам помешала реализация. Те моменты, которые были при счете 1:0, мы могли реализовывать, и тогда бы выиграли. Но нужно отдать должное и хозяевам, которые навязывали борьбу. В конце у нас были проблемы с перестроениями, чем в той атаке «Анжи» и воспользовался. («Наш футбол»).
|Вадим Скрипченко
|Курбан Бердыев
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|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|1
|10
|Удары (всего)
|2
|4
|Удары в створ
|1
|5
|Угловые
|5
|8
|Фолы
|19
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Алексей Еськов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Игорь Демешко (Химки, Россия)