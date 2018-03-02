«Анжи» и «Рубин» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

В составе хозяев забитым мячом отметился Хуан Лескано (90-я минута), у гостей отличился Ивелин Попов (36). Этот матч стал для него первой официальной игрой за казанскую команду. Болгарский полузащитник был арендован в зимнее трансферное окно у московского «Спартака». Также за «Рубин» сыграл Кристиан Нобоа, перешедший на правах аренды из санкт-петербургского «Зенита», эквадорец провел за «Рубин» первый матч с 2011 года.