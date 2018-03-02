«Анжи» и «Рубин» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

В составе хозяев забитым мячом отметился Хуан Лескано (90-я минута), у гостей отличился Ивелин Попов (36). Этот матч стал для него первой официальной игрой за казанскую команду. Болгарский полузащитник был арендован в зимнее трансферное окно у московского «Спартака». Также за «Рубин» сыграл Кристиан Нобоа, перешедший на правах аренды из санкт-петербургского «Зенита», эквадорец провел за «Рубин» первый матч с 2011 года.
В составе «Анжи» дебютировали Филипп Будковский и Квадво Поку. Этот матч стал первым в чемпионате России после зимней паузы.
В турнирной таблице «Анжи» занимает 14-е место, набрав 20 очков, «Рубин» с 24 очками идет 11-м.
В следующем туре «Анжи» в гостях проведет матч против «Уфы», «Рубин» также на выезде сыграет с «Тосно» из Ленинградской области. Обе встречи пройдут 10 марта.