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2 марта, источник: ТАСС

«Анжи» и «Рубин» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 2 марта. Махачкалинский «Анжи» сыграл вничью с казанским «Рубином» со счетом 1:1 в домашнем матче 21-го тура чемпионата России по футболу.

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В составе хозяев забитым мячом отметился Хуан Лескано (90-я минута), у гостей отличился Ивелин Попов (36). Этот матч стал для него первой официальной игрой за казанскую команду. Болгарский полузащитник был арендован в зимнее трансферное окно у московского «Спартака». Также за «Рубин» сыграл Кристиан Нобоа, перешедший на правах аренды из санкт-петербургского «Зенита», эквадорец провел за «Рубин» первый матч с 2011 года.

В составе «Анжи» дебютировали Филипп Будковский и Квадво Поку. Этот матч стал первым в чемпионате России после зимней паузы.

В турнирной таблице «Анжи» занимает 14-е место, набрав 20 очков, «Рубин» с 24 очками идет 11-м.

В следующем туре «Анжи» в гостях проведет матч против «Уфы», «Рубин» также на выезде сыграет с «Тосно» из Ленинградской области. Обе встречи пройдут 10 марта.

Анжи 1:1
Первый тайм: 0:1
Рубин
2.03.2018, 19:30 Зрители: 4500 основной раунд: 21-й тур Анжи Арена
Главные тренеры
Вадим Скрипченко Курбан Бердыев
Голы
90+1′ Хуан Эдуардо Лескано (И. Маркелов) 99
71 Ивелин Попов (С. Азмун, О. Кузьмин) 36′
Составы
Георгий Лория 47
Владимир Полуяхтов 3
81′ Мирал Самарджич 52
Сергей Брызгалов 92
Арсен Хубулов 8
Иван Маркелов 88
64′ Филипп Будковский 9
Паул Антон 6
90′ Олег Данченко 94
Хуан Эдуардо Лескано 99
43′ Квадво Поку 10
Михаил Бакаев 78
33′ 78′ Гурам Тетрашвили (к) 2
Амур Калмыков 90
35 Сослан Джанаев
2 Олег Кузьмин 55′
26 Габриэл Энаке
14 Владимир Гранат
44 Гонсалес Сесар Навас (к)
88 Руслан Камболов 18′
18 Павел Могилевец 38′
66 Кристиан Нобоа 77′
7 Вячеслав Подберезкин
71 Ивелин Попов 90′
96 Рифат Жемалетдинов
33 Сердар Азмун 73′
61 Карадениз Гекдениз
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
10 Удары (всего) 2
4 Удары в створ 1
5 Угловые 5
8 Фолы 19
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Игорь Демешко (Химки, Россия)
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Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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