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2 марта, источник: Чемпионат.com

Галицкий: Хочу побыть частным человеком, который занимается футболом

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым рассказал о продаже 29,1% акций «Магнита» банку ВТБ и своих дальнейших планах.

Источник: РИА "Новости"

«Я специально совершал сделку как физическое лицо, чтобы полученные налоги пришли в город — мне важно, как он будет выглядеть. Я остался жителем Краснодара, буду продолжать жить здесь и горжусь тем, что меня сделали почётным горожанином. Это большая ответственность, и надо соответствовать. Вместе с тем, наверное, интенсивное время для меня прошло, и сейчас я хочу пожить спокойной жизнью, без лишней публичности. Хочу побыть частным человеком, который занимается любимым делом — футболом, благоустройством. Надеюсь, краснодарцы меня поймут и поддержат моё право на частную жизнь», — сказал бизнесмен.

Также Галицкий сообщил, что намерен реконструировать кинотеатр «Аврора» и развивать детский и юношеский футбол, достраивать парк возле клубного стадиона и поддерживать функционирование арены.

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