Галицкий: Хочу побыть частным человеком, который занимается футболом

«Я специально совершал сделку как физическое лицо, чтобы полученные налоги пришли в город — мне важно, как он будет выглядеть. Я остался жителем Краснодара, буду продолжать жить здесь и горжусь тем, что меня сделали почётным горожанином. Это большая ответственность, и надо соответствовать. Вместе с тем, наверное, интенсивное время для меня прошло, и сейчас я хочу пожить спокойной жизнью, без лишней публичности. Хочу побыть частным человеком, который занимается любимым делом — футболом, благоустройством. Надеюсь, краснодарцы меня поймут и поддержат моё право на частную жизнь», — сказал бизнесмен.