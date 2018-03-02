Пять клубов РФПЛ, которые сильнее всех изменились за зиму

Первых матчей весны болельщики всегда ждут с трепетом и нетерпением. Публику гложет любопытство: насколько изменилось лицо любимой команды относительно прошлого года. Совсем не измениться за столь длительный промежуток времени оно просто не может — даже при полном отсутствии трансферов, как в эту паузу у «Локомотива». По типичным зимним заметкам представление о реальном масштабе перестроек на местах не составишь — особенно в пору повального засекречивания составов, к которому теперь прибегает не только самый скрытный человек лиги Курбан Бердыев. Но в комплексе даже неполноценные протоколы — с завуалированными новичками и умалчиваемыми заменами — способны пролить достаточно света на процессы, проистекающие в командах. В некоторых клубах они в зимнюю паузу носили чрезвычайно бурный характер. О них — ниже.

5. «Тосно»

Изменения в составе: +7/-4.



Примерное обновление основы: 45%.



В количественном отношении «Тосно» понёс вроде бы не самые серьёзные потери, но в качественном — практически невосполнимые. В одночасье Дмитрий Парфёнов потерял двоих кандидатов в сборную России — защитника Шахова и нападающего Заболотного, а также лучшего снайпера Маркова. Выстраивать атаку тренеру пришлось фактически заново. Поимёнными изменениями он не ограничился, осуществив ещё и структурные, исходя из имеющихся в распоряжении ресурсов. Было бы странно, продолжи Парфёнов настаивать на прежней модели, не имея подходящих игроков для её реализации.

Сама жизнь вынудила «Тосно» отказаться от своей эксклюзивной фишки — сдвоенного центра нападения (больше никто в лиге так на постоянной основе не играл). Обновлённая команда будет придерживаться более типичного для РФПЛ построения — с одним «столбом» впереди, в лице Погребняка, и мобильной средней линией, в которую гармонично влились Рикардиньо с Жигулёвым. Защитники Мьюшкович и Маргасов — тоже приобретения строго под основу. Да и Макаров наверняка ехал в Петербург под определённые гарантии: смысл менять одну лавку на другую? Таким образом, стартовый состав команды ко второй части сезона обновился почти наполовину.

4. «Ростов»

Изменения в составе: +7/-5.



Примерное обновление основы: 45%.



Леонид Кучук, вступив в должность в Ростове-на-Дону, сразу расписался в приверженности игровым ценностям предшественника, но кое-какие изменения в игровой рисунок Бердыева всё-таки внёс. Сохранив структуру оборонительного блока, он трансформировал созидательный, заменив последнюю двойку в схеме на тройку (3−4−3). Валерий Карпин вернул команду в придуманные для неё Бердыевым рамки. Всю зиму он наигрывал на сборах систему 3−5−2. Забавно, что с результатами спаррингов она не совпала всего в одной цифре (+3=5−0).



Схематически от бердыевского творения современный «Ростов», быть может, и несильно отличается, пофамильно общего у них совсем мало — Гацкан, Калачёв да Байрамян (никого не забыл?). Приглашение столь яркой личности в клуб автоматически предполагало внушительное усиление состава. И оно последовало. В частности, количество исландских легионеров в заявке утроилось. Но Валерий Георгиевич не был бы самим собой, если бы просто набрал бригаду бывалых бойцов и отдал решение задач им на откуп. Карпинская склонность к нестандартным решениям проявилась в количестве игрового времени на сборах у Плиева, Скопинцева иЧуперки. Тренера не смутило «перводивизионное» прошлое троицы — из семёрки зимних новичков южан они провели больше всех спаррингов, по семь. Двоих первых уже, наверное, можно считать кандидатами в стартовый состав — как и новых исландцев, Сигурдссона и Сигурдарсона. В любом случае за «Ростовом» будет интересно понаблюдать. Там, где Карпин, не бывает скучно.

3. «Рубин»

Изменения в составе: +7/-14.



Примерное обновление основы: 45%.

Спортивный департамент казанского клуба превосходно справился с двуединой задачей на зиму: проредить толпу высокооплачиваемых иноземцев и не допустить при этом резкого падения суммарного качества состава. Места пресыщенных жизнью легионеров заняли люди, которым есть что доказывать, и при этом большинство из них не стоило «Рубину» ничего, кроме расходов на агентские вознаграждения да зарплаты. Для клуба с колоссальными долгами — важное уточнение.

Даже двойная потеря на флажке Набиуллина с Оздоевым едва ли застала врасплох Бердыева. Обе позиции он предусмотрительно продублировал. На левом фланге обороны неплохо зарекомендовал себя возвращённый из аренды Устинов. Ну, а выбору Курбана Бекиевича в центре поля многие коллеги позавидуют. Есть подозрение, что вынужденная перезагрузка сделала команду только сильнее. Нобоа, Могилевец и Подберёзкин сформировали интересную тройку в центре поля, тогда как загрустивший в «Спартаке» Попов добавил перца атаке. Приносить пользу новой команде Ивелин готов в любом качестве, но ломать себя болгарину точно не придётся. Бердыев видит его на второй линии наступления, «под» Азмуном — идеальная позиция для Попова.

Единственный, кого КБ не успел протестировать в серьёзном деле зимой, — опорника «молодёжки» Коновалова. Но это скорее приобретение на перспективу. У другого «позднего» новичка, Энаке, шансов сразу и близко познакомиться с РФПЛ ощутимо больше: зрелый игрок, он явно приглашался для решения задач здесь и сейчас.

2. «Анжи»

Изменения в составе: +8/-9.



Примерное обновление основы: 45%.



Селекцию «Анжи» минувшей зимой отличала удивительная последовательность: в полузащите упор был сделан на универсализм, в атаке — на габариты. Все три хавбека, пополнивших команду в это окно (Антон, Поку, Андреев), имеют опыт выступлений на трёх-четырёх позициях. Ну, а нападающих Вадиму Скрипченко словно по росту подбирали: что Будковский, что Калмыков вымахали до 194 см. Добавьте сюда защитника-гиганта Чансельсора (без пары сантиметров два метра) — и вы получите примерное представление об игровых приоритетах южан весной: «Анжи» постарается задавить соперников. Если не авторитетом, так массой. Пробивная мощь команды за зиму ощутимо повысилась.

Примечательно, что все российские новички явились в «Анжи» из низших лиг: вратарь Сугробов, правый бек Жилов и нападающий Калмыков — из ПФЛ, полузащитник Андреев — из ФНЛ. Это свидетельствует как минимум о двух вещах — скрупулёзности клубного скаутинга и стремлении клуба жить по средствам. Собственно говоря, там все новички — в той или иной степени ноунеймы для широкой аудитории. Тем выше их шансы всех удивить. Хорошо бы — приятно…

1. «СКА-Хабаровск»

Изменения в составе: +11/-5.



Примерное обновление основы: 55%.



Капитальный ремонт затеял на Дальнем Востоке Ринат Билялетдинов. Масштабы доукомплектации «армейцев» прямо указывают на то, что клуб не смирился со своим бедственным турнирным положением и надеется задержаться в РФПЛ больше чем на сезон.