Погребняк требует у «Динамо» около 60 млн рублей, клуб у игрока — € 20 млн

«Павел требует от “Динамо” задолженность по заработной плате и остаточную стоимость контракта. Порядок сумм действительно в районе названных в прессе», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.



Кроме того юрист сообщил, что Погребняк получил претензию, согласно которой «Динамо» просит его выплатить € 20 млн.



«Сегодня Павел получил претензию, согласно которой “Динамо” просит выплатить 20 млн евро за расторжение контракта по его вине. Мы не согласны с этой претензией, но решение будут выносить компетентные органы РФС», — подчеркнул Прокопец.