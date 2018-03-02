Погребняк требует у «Динамо» около 60 млн рублей, клуб у игрока — € 20 млн
Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал о требованиях нападающего Павла Погребняка к «Динамо», за которое тот выступал ранее.
Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал о требованиях нападающего Павла Погребняка к «Динамо», за которое тот выступал ранее.
Сегодня, 2 марта, в «телеграм"-канале «Мутко против» появилась информация, что форвард надеется получить 60 млн рублей — 13 млн рублей в качестве долга и 47 млн рублей за досрочное расторжение контракта.
«Павел требует от “Динамо” задолженность по заработной плате и остаточную стоимость контракта. Порядок сумм действительно в районе названных в прессе», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
Кроме того юрист сообщил, что Погребняк получил претензию, согласно которой «Динамо» просит его выплатить € 20 млн.
«Сегодня Павел получил претензию, согласно которой “Динамо” просит выплатить 20 млн евро за расторжение контракта по его вине. Мы не согласны с этой претензией, но решение будут выносить компетентные органы РФС», — подчеркнул Прокопец.