Дзюба, Погребняк и еще три звезды РФПЛ, которые весной перезагрузят карьеру

Источник: Советский спорт

Артем ДЗЮБА, нападающий

Возраст: 29 лет

Маршрут: перебрался из «Зенита» в «Арсенал»

Статус сделки: аренда

Чем знаменит: второй бомбардир чемпионата России в сезоне-2013/14 (17 голов) после Сейду Думбия (18 голов), автор знаменитой фразы про Унаи Эмери «Спросите нашего тренеришку».

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Почему оказался в тени?

15 проведенных матчей в первой части чемпионата России, 7 выходов в стартовом составе, 790 минут на поле в общей сложности — такова статистика Артема Дзюбы. Несмотря на имеющиеся шансы, спортсмен ими не воспользовался: в этих матчах форвард забил один мяч, не отметившись голевыми передачами.

Дзюба не попал в футбол Манчини. При фланговых атаках стиль «Зенита» подразумевает хорошую игру на опережение, а не габариты, с помощью которых можно продавить защитников, так как фланговые игроки подачи часто делают, не заходя в финальную часть поля. При позиционных атаках через центр нападающие в системе координат Манчини должны много двигаться, создавая друг для друга зоны. Подвижность, да еще и со сменой направления, не является сильной стороной Дзюбы.

Почему реанимирует карьеру?

Дзюба будет выступать под руководством тренера, у которого провел пока лучший отрезок в карьере — в сезоне-2013/14 Артем забил 17 голов за «Ростов» Миодрага Божовича.

В «Арсенале» Божович уже демонстрирует доверие Дзюбе: сразу четыре раза в пяти контрольных матчах февраля Артем попадал в стартовый состав!

Дважды — совместно с Лукой Джорджевичем, лучшим бомбардиром туляков в первой части сезона (7 голов), дважды — отдельно. На замену Дзюба появился лишь в матче с «Лудогорцем» (0:1) в начале февраля, который состоялся, когда Дзюба едва прибыл в новую команду.

27 февраля «Арсенал» играл с БАТЭ (4:3), Дзюба стал главным действующим лицом: забил гол и сделав два паса на гол Кангва!

Кристиан НОБОА, полузащитник

Возраст: 32 года

Маршрут: перебрался из «Зенита» в «Рубин»

Статус сделки: аренда

Чем знаменит: двукратный чемпион России в составе «Рубина», автор гола в ворота «Барселоны» в Лиге чемпионов в составе казанцев в 2010 году (1:1), один из покорителей «Барсы» на «Ноу Камп» в 2009-м (2:1).

Почему оказался в тени?

И в «Рубине», и в «Ростове», и в «Динамо» эквадорец зарекомендовал себя классным конструктором атак в центре поля. В «Зенит» эту роль застолбил за собой аргентинец Леандро Паредес. В нынешнем сезоне национального чемпионата Нобоа сыграл лишь два матча, проведя на газоне 137 минут. И против «Ростова» (0:0), и против «Уфы» (3:0) он играл на позиции атакующего полузащитника, где в системе Манчини требуется много двигаться и комбинировать накоротке. И если разыграть мяч Нобоа умеет, то создание зон для себя и партнеров для него непривычное занятие.

Почему реанимирует карьеру?

Кристин Нобоа перешел к тренеру, который открыл его для России — Курбану Бердыеву.

За «Рубин» Бердыева Нобоа уже провел 146 матчей, забив в них 27 мячей и 15 раз ассистировав партнерам. В 66 матчах за «Ростов» Бердыев игрок забил 11 голов и сделал 8 голевых передач. И «Рубин», и «Ростов» под руководством Бердыева и с Нобоа в составе выходили в плей-офф Лиги Европы.

Олег ШАТОВ, полузащитник

Возраст: 27 лет

Маршрут: перебрался из «Зенита» в «Краснодар»

Статус сделки: аренда с правом выкупа

Чем знаменит: чемпион России, в чемпионате России-2015/16 набрал 16 очков по системе «гол+пас» — на данный момент лучший личный результат.

Почему оказался в тени?

С приходом Роберто Манчини на пост главного тренера «Зенита» Олег Шатов потерял место в стартовом составе: в 20 турах чемпионата России он принял участие в 13 матчах, только восемь раз появившись на поле с первых минут. Два матча Шатов просидел на скамейке запасных, еще пять пропустил по причине травм.

Почему реанимирует карьеру?

«Зенит» играет в интенсивный футбол (быстрые атаки после отборов), а Шатов подвержен мышечным травмам. Стиль Манчини просто не очень подходит футболисту. Но даже несмотря на это, в «Зените» Олег не провалился: в первой части сезона он сделал четыре голевые передачи и заработал один пенальти — пять раз подобным образом партнерам в «Зените» не ассистировал никто.

Если уж в «Зените» Шатов себя проявлял, то в «Краснодаре» и вовсе может зажечь, так как этому благоволит стиль: «быки» больше всех в чемпионате России владеют мячом (57,3% в среднем за матч) и совершают наибольшее количество передач (501).

В то же время команда Игоря Шалимова аутсайдер турнира по длинным передачам — 65 за игру. Такой футбол — то, что нужно Олегу Шатову, начинавшему карьеру в мини футболе. Его сильная сторона — интеллект.

В товарищеских матчах Игорь Шалимов наигрывал Олега Шатова на позиции атакующего полузащитника в схеме 4−2−3−1. Это самая благоприятная зона для создания голевых шансов.

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Ахмед МУСА, нападающий

Возраст: 25 лет

Маршрут: перебрался из «Лестера» в ЦСКА

Статус сделки: аренда

Чем знаменит: трехкратный чемпион России в составе ЦСКА, чемпион Африки, лучший бомбардир «армейцев» в чемпионских сезонах-2012/13 и 2015/16 — 11 и 13 голов.

Почему оказался в тени?

Муса так и не смог проявить себя в Англии: в этом сезон он лишь один раз попал в запас на матч местной премьер-лиги! Речи об основе просто не было.

Почему реанимирует карьеру?

Теперь впереди у ЦСКА может играть не только Понтус Вернблум. Что швед не всегда будет выручать, показала игра со «Спартаком» (0:3) в конце прошлого года, когда ему ничего не позволили сделать.

На сборах ЦСКА наигрывал схему 3−5−2 с Мусой и Витиньо впереди. Они изматывали соперника движением: если один из них ускорялся в глубину, то второй бежал за спины защитникам. Такой тактикой ЦСКА может взламывать насыщенные оборону. Интересно, что с двумя легкими футболистами впереди ЦСКА играл прошлой весной — в центре атаки действовали Алексей Ионов и бразилец. Тогда ЦСКА выиграл девять матчей из 13, финишировав на втором лигочемпионском месте.

Принесет пользу ЦСКА Муса и в контратаках. В товарищеских матчах нигериец открывался под передачи из глубины на фланге, после чего набирал скорость.

В этой зоне поймать на приеме его сложно, так как он делает рывок под передачу из зоны защитников. На скорости Муса может оставить ни с чем любого оборонца премьер-лиги.

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Павел ПОГРЕБНЯК, нападающий

Возраст: 34 года

Маршрут: перебрался из «Динамо» в «Тосно»

Статус сделки: трансфер на правах свободного агента

Чем знаменит: чемпион России в составе «Зенита», обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА, лучший бомбардир Кубка УЕФА в сезоне-2007/08 — 11 голов.

Почему пропал с радаров?

За два с половиной сезона в московском «Динамо», куда игрок перешел в августе 2015-го из «Рединга», Павел Погребняк забил лишь один гол! Еще 25 октября 2015 года — в ворота «Спартака» (2:3). В этот период форвард сыграл 29 матчей, в переводе на минуты — 1629!

Почему реанимирует карьеру?

В «Динамо» у Павла Погребняка был очень хороший трехлетний контракт — зарплата по нему составляла порядка 1,8 миллиона евро. Теперь, если Павел хочет играть в футбол и зарабатывать им, ему нужно доказывать все заново.

«Тосно» не совершил ошибок «Динамо»: контракт подписан на значительно меньшую сумму и всего на полгода — до конца сезона. Прежде чем подписать договор, Павел в течении двух сборов был в «Тосно» на просмотре! Значит, Павел хочет играть.

Продав в «Зенит» Антона Заболотного и Евгения Маркова в «Динамо», «Тосно» остался без нападающих. Погребняк сделает все, чтобы восполнить эти потери.

Первый гол Погребняк уже забил: в ворота «Луча-Энергии» (2:1) на стадии четвертьфинала Кубка России. В этой игре спортсмен много перемещался для розыгрыша мяча и нанес четыре удара по воротам.

При выходе из обороны он играл ту же роль, что и Заболотный: был первым адресатом для передач.

Их «Тосно» использовал, когда разыгрывать мяч было рискованно. «Тима, проще», — сказал партнер Тимофею Маргасову в первом тайме, после чего правый защитник сразу отправил мяч в сторону Павла. Когда Давид Юрченко выполнял удары от ворот, то тоже искал Погребняка. Очевидно, Дмитрий Парфенов решил найти такого же игрока, как Заоболотный. И выбор пал на Погребняка, который его функции готов выполнять.