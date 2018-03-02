Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В МОК признали провал дела с мельдонием и Россией - СМИ
Холод продлевает жизнь через воздействие на кишечник
Беременным разрешили фитнес, горячую ванну и сауну
Новый вид мошенничества лишает россиян квартир
Валерия в леопардовом кардигане записала новую песню
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Анжи
Рубин
Футбол. Зарубежный
21:00
Ницца
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:30
Боруссия М
Вердер
Футбол. Зарубежный
22:45
Монако
Бордо
Футбол. Зарубежный
1.03
Лас-Пальмас1
Барселона1
Футбол. Зарубежный
1.03
Алавес1
Леванте0
Все события
Михалков прокомментировал послание Путина Федеральному Собранию
Минфин ввел налог на бани, сараи и теплицы
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Гризманн против Месси: анонс матчей выходных в Европе
Круче Шипулина. Круче Бьорндалена. Кто такой лучший юниор мира?
Лолита прогулялась босиком по снегу
Помешанный на пластических операциях «живой Кен» нашел «Барби»
Раскрыто предназначение «волшебных» грибов
«За меня мама заплатила 218 тысяч»: что происходит в «реабилитационных центрах» для наркоманов
Стадион Олимпиады в Сочи отремонтировали за 1 млрд рублей
Уютный интерьер дома, который вам понравится
Фоторепортажи
14Россия обыграла Чехию и вышла в финал Олимпиады
20«Спартак» не пустил «Динамо» в плей-офф КХЛ
13:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Гаджиев — об уходе из «Амкара»: Какие-то причины стали уже последней каплей

Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал о своём решении покинуть свой пост.

Источник: РИА "Новости"

Специалист возглавил «Амкар» в декабре 2014 года. В 63 матчах под руководством специалиста команда одержала 22 победы, потерпела 20 поражений и 21 раз сыграла вничью.

«Решение не было спонтанным. На него повлияли многие причины — какие-то из них более существенно, а что-то стало уже последней каплей. Но это не самое важное, о чём имеет смысл говорить сейчас. Главное — то, какая работа была проделана за эти три года в «Амкаре», и та жизнь, которая была прожита мной в Перми. Она была содержательной, интересной.

Читайте также
ФК «Амкар» объявил об уходе главного тренера Гаджиева

В 15-м году нам удалось выбраться из очень трудной ситуации, когда вероятность сохранения прописки в Премьер-Лиге была ничтожно мала и когда на финише турнира «Амкар» обыграл практически всех лидеров чемпионата. За три года работы в «Амкаре» была подготовлена целая группа футболистов, способных играть на уровне Премьер-Лиги. Футболисты «Амкара» играли в главной команде России и в национальных сборных других стран, все они прибавляли в мастерстве. Это важная часть нашей работы, о которой говорят гораздо реже, чем о занятом месте в турнирной таблице. Но я считаю, что, например, между 8-м и 11-м местами принципиальной разницы нет, а вот умение готовить игроков, особенно для клуба с крайне ограниченным бюджетом, более ценно. В тяжёлые времена «Амкар» продал порядка семи игроков и благодаря этому сохранял определённую финансовую стабильность. Это показатель качественной работы тренерского состава.

Думаю, что мои помощники за это время заметно выросли благодаря терпению и профессионализму, которые они проявляли на протяжении трёх лет. Вы знаете, что мы проводили на стадионе практически сутки напролёт, и всё, что касается подготовки команды к тренировкам и играм, решали коллегиально. Во время подготовки к весенней части сезона и Евсеев, и Каряка самостоятельно проводили тренировочные циклы и контрольные матчи, и я думаю, что эта часть работы — тоже в поддержку моего решения. Надеюсь, что они вполне готовы к самостоятельной работе.

Человек — существо социальное. Когда заканчивается какой-то цикл, ему приходится менять круг своего общения. Для меня этот момент сейчас — наиболее сложный. И внутри команды, и внутри клуба, и вообще в Перми у меня сложились добрые отношения со многими людьми. Сложность в принятии данного решения заключалась в основном именно в этом. Я хочу поблагодарить всех, с кем меня здесь свела судьба, и пожелать всего наилучшего болельщикам «Амкара», сотрудникам клуба и всем жителям Перми, которая навсегда останется в моём сердце", — цитирует Гаджиева пресс-служба пермской команды.

Амкар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Финал Россия – Германия – этим всё сказано. Безобразие, а не Олимпиада»
"Поздравляю ее, но..." Фигуристка из США оправдалась за критику Загитовой
Позолоченная игра в Черкизово и возвращение Карпина
Хоккей в России не для людей. Почему перенесли серии СКА и ЦСКА
СМИ: Российские болельщики отправились на ОИ за 100 000 рублей
Круче Шипулина. Круче Бьорндалена. Кто такой лучший юниор мира?
Зима продолжается. Где следить за героями Пхенчхана
Российский лыжник Устюгов пропустит оставшиеся этапы Кубка мира
Итоги регулярки КХЛ: «Динамо» и «Сибирь» без Гагарина
Новости
Авто
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру Придя утром на работу, хоккейный тренер Андрей Лучанский увидел посреди корта кроссовер Hyundai Creta
Hi-Tech
Матвиенко призвала не сбрасывать со счетов угрозу восстания машин Спикер Совета Федерации считает, что технический прогресс поставит вопрос о «восстании машин»
Кино
Дэниэлу Крэйгу — 50: за что мы любим «самого некрасивого» Бонда В честь дня рождения актера «Кино Mail.Ru» объясняет, почему в него влюблены женщины по всему миру, невзирая на нос картошкой и торчащие уши
Недвижимость
Во имя защитника: что строили женщины для своих мужчин
В Москве обокрали квартиру безработной на 16 млн рублей
Мусульман возмутила мечеть в форме еврейской кипы
Россияне взяли очень много ипотек
Леди
Лучшие весенние и антистрессовые вещи недели до 3 000 рублей Яркие цвета для настроения, спортивный крой – для активных действий. Весна началась!
Дети
Лера Кудрявцева спровоцировала слухи о своей беременности Фасон платья многим поклонникам показался подозрительным.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь