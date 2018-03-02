Гаджиев — об уходе из «Амкара»: Какие-то причины стали уже последней каплей

В 15-м году нам удалось выбраться из очень трудной ситуации, когда вероятность сохранения прописки в Премьер-Лиге была ничтожно мала и когда на финише турнира «Амкар» обыграл практически всех лидеров чемпионата. За три года работы в «Амкаре» была подготовлена целая группа футболистов, способных играть на уровне Премьер-Лиги. Футболисты «Амкара» играли в главной команде России и в национальных сборных других стран, все они прибавляли в мастерстве. Это важная часть нашей работы, о которой говорят гораздо реже, чем о занятом месте в турнирной таблице. Но я считаю, что, например, между 8-м и 11-м местами принципиальной разницы нет, а вот умение готовить игроков, особенно для клуба с крайне ограниченным бюджетом, более ценно. В тяжёлые времена «Амкар» продал порядка семи игроков и благодаря этому сохранял определённую финансовую стабильность. Это показатель качественной работы тренерского состава.



Думаю, что мои помощники за это время заметно выросли благодаря терпению и профессионализму, которые они проявляли на протяжении трёх лет. Вы знаете, что мы проводили на стадионе практически сутки напролёт, и всё, что касается подготовки команды к тренировкам и играм, решали коллегиально. Во время подготовки к весенней части сезона и Евсеев, и Каряка самостоятельно проводили тренировочные циклы и контрольные матчи, и я думаю, что эта часть работы — тоже в поддержку моего решения. Надеюсь, что они вполне готовы к самостоятельной работе.



Человек — существо социальное. Когда заканчивается какой-то цикл, ему приходится менять круг своего общения. Для меня этот момент сейчас — наиболее сложный. И внутри команды, и внутри клуба, и вообще в Перми у меня сложились добрые отношения со многими людьми. Сложность в принятии данного решения заключалась в основном именно в этом. Я хочу поблагодарить всех, с кем меня здесь свела судьба, и пожелать всего наилучшего болельщикам «Амкара», сотрудникам клуба и всем жителям Перми, которая навсегда останется в моём сердце", — цитирует Гаджиева пресс-служба пермской команды.