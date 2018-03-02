Исполком РФС разрешил «Рубину» завершить процедуру смены юрлица до 31 марта

«Бюро исполкома в феврале одобрило смену юрлица «Рубина». К сожалению, документы были подготовлены не в полном объеме. На исполкоме мы разрешили завершить «Рубину» эту процедуру до 31 марта.

Если все документы будут соответствовать нормам, то мы разрешим замену юрлица. Все финансовые обязательства с одного лица перейдут на другое. Никаких закулисных игр в этих вопросах не будет", — сказал Алаев.