Исполком РФС разрешил «Рубину» завершить процедуру смены юрлица до 31 марта
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости, Василий
«Бюро исполкома в феврале одобрило смену юрлица «Рубина». К сожалению, документы были подготовлены не в полном объеме. На исполкоме мы разрешили завершить «Рубину» эту процедуру до 31 марта.
Если все документы будут соответствовать нормам, то мы разрешим замену юрлица. Все финансовые обязательства с одного лица перейдут на другое. Никаких закулисных игр в этих вопросах не будет", — сказал Алаев.
Бюро исполкома в феврале приняло решение «разрешить муниципальному автономному учреждению «Футбольный клуб «Рубин» начать процедуру замены клуба — участника профессиональных соревнований с соблюдением установленных «Требований по обеспечению целостности соревнований при осуществлении процедур замены клуба — участника профессиональных соревнований».