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13:28 (мск), источник: Р-Спорт

Исполком РФС разрешил «Рубину» завершить процедуру смены юрлица до 31 марта

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости, Василий Конов-мл. Исполком Российского футбольного союза (РФС) разрешил казанскому «Рубину» завершить процедуру смены юридического лица до 31 марта; если все документы будут в порядке, новый юридический статус клуба будет одобрен, заявил журналистам исполняющий обязанности главы РФС Александр Алаев.

«Бюро исполкома в феврале одобрило смену юрлица «Рубина». К сожалению, документы были подготовлены не в полном объеме. На исполкоме мы разрешили завершить «Рубину» эту процедуру до 31 марта.

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Если все документы будут соответствовать нормам, то мы разрешим замену юрлица. Все финансовые обязательства с одного лица перейдут на другое. Никаких закулисных игр в этих вопросах не будет", — сказал Алаев.

Бюро исполкома в феврале приняло решение «разрешить муниципальному автономному учреждению «Футбольный клуб «Рубин» начать процедуру замены клуба — участника профессиональных соревнований с соблюдением установленных «Требований по обеспечению целостности соревнований при осуществлении процедур замены клуба — участника профессиональных соревнований».

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