Новоселью в ФНЛ не бывать! Как «Динамо» готовилось к продолжению сезона

Источник: Спорт-Экспресс

ВСПОМИНАЯ ОСЕНЬ

Первую часть сезона наверняка хотят стереть из памяти все болельщики «Динамо». Позитива было мало. Как на поле, так и за его пределами. Команда, вернувшаяся из первого дивизиона, осела в нижней части таблицы. Вылетела из Кубка России, уступив «Спартаку» из Нальчика. На другой чаше весов были ничьи с лидерами — «Спартаком» московским, «Зенитом», ЦСКА, но сути дела это не меняло — угроза возвращения в ФНЛ с каждым туром нарастала. В итоге руководство пошло на кадровые перестановки — Юрий Калитвинцев пост главного тренера покинул, а из дубля на работу с основой перешел Дмитрий Хохлов.

Впрочем, были и позитивные моменты — как в интервью «СЭ» рассказал генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев, клубу удалось полностью ликвидировать долги, которые еще полтора года назад составляли 13 миллиардов рублей. В частности, с кипрской компанией Eflen Constructions Ltd. рассчитались акциями комплекса в Петровском парке. А кредит от генерального спонсора клуба ВТБ удалось погасить с помощью продажи недвижимости и парковочных мест.

РАУШ И МАРКОВ — МОЩНОЕ УСИЛЕНИЕ

Теперь бюджет у «Динамо» сбалансированный. Зимнюю трансферную кампанию клуб провел рационально, усилившись точечно: к «Динамо» присоединились крайний защитник сборной России Рауш из «Кельна», ганский опорник Тетте и литовский универсал Черных (оба играли в Польше — за «Лех» и «Ягеллонию» соответственно), а в линию атаки приобретен Марков из «Тосно».

Важно, что переплачивать за новичков не пришлось. Наоборот, в контракте 27-летнего Рауша «Кельном» значились отступные в размере 6 миллионов евро, однако «Динамо» он достался за 1,5 миллиона.

А за воспитанника «Зенита» Маркова, на счету которого восемь голов в текущем чемпионате, бело-голубые заплатили «Тосно» — как рассказал «СЭ» Муравьев, куда меньше, чем за фигурировавшие в СМИ 2 миллиона евро. При этом «Динамо» выиграло конкуренцию за молодого бомбардира у того же «Зенита» и у «Рубина».

Хохлов в интервью «СЭ» оценил работу клуба на рынке на твердую пятерку. Ему слово:

— Позиции, которые мы с руководством собирались усилить, теперь укомплектованы. Подбор игроков по соотношению цена-качество вообще не должен обсуждаться.

Рауш — футболист, перешедший из бундеслиги и получивший там огромный опыт. Игрок высокого уровня, выступает за сборную России, прекрасно говорит на русском языке.

Марков — молодой, перспективный футболист, который сейчас начал серьезно прогрессировать, имеет хорошую статистику. А нам как раз требовался забивной нападающий.

Черных — капитан сборной и дважды лучший футболист Литвы. Родился в Москве, прекрасно говорит на русском. Климатические условия в странах, где он прежде выступал, примерно такие же, как у нас. Тетте — опорник позиционно-разрушительного плана, который нам был нужен. Футболист он тоже качественный, мы долго за ним наблюдали.

ТАШАЕВ И СОУ ПРОДЛИЛИ КОНТРАКТЫ

Кроме приобретений «Динамо» позаботилось и о продлении отношений с действующими игроками, важными для команды. Сообщалось, что 23-летний Ташаев мог оказаться в «Спартаке», а малиец Соу был интересен «Краснодару», но клуб сумел сохранить обоих полузащитников, переподписав с ними соглашения — на улучшенных для игроков условиях.

УШЛИ ЛИШНИЕ

Все эти покупки и продления были бы невозможны, не разгрузи «Динамо» зарплатную ведомость. По словам Муравьева, расставание с тремя нападающими — Вандерсоном, Бечираем и Погребняком — позволило не только сэкономить на зарплате, но и получить небольшую выручку.

— Да, выручка эта несопоставима с суммой трансфера Рауша, зато траты на игроков, с которыми мы расстались или планируем это сделать, вполне сравнимы с тем, сколько мы отдали за новичков, — отметил он.

Также «Динамо» рассталось с голкипером Нарубиным, защитником Тереховым, хавбеками Тиамом и Сапетой. Из тех, с кем клуб нескрываемо планировал прекратить отношения, остался только Зотов — его до последнего ждал в «Енисее» Дмитрий Аленичев.

ПАНЧЕНКО ВЕРНУЛСЯ

В ходе сборов случилось долгожданное для команды событие: к работе в общей тренировочной группе приступил нападающий Панченко. Осенью он привлекался в сборную России, однако травма крестообразных связок колена в 10-м туре премьер-лиги и последующая операция надолго вывели из строя 28-летнего форварда, которого по праву можно назвать одним из лидеров бело-голубых. Впрочем, Хохлов просит не торопить события:

— Панченко — очень ценный футболист для «Динамо», но мы не собираемся рисковать и форсировать события. Пока он не восстановится от последствий повреждения полностью, мы его задействовать в матчах не будем.

ЗИМА БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ

Ждать от «Динамо» яркой бесшабашной игры, которая была в эпоху Воронина и Кураньи, наивно. Не то сейчас у команды положение — бело-голубые всего на одно очко опережают «Амкар», идущий в зоне стыков, и на три — «Анжи», стоящий на вылет.

— Ставим команде игру на результат. Он сейчас для нас важнее всего, — утверждает Хохлов. Он не приукрашивает действительность. Но важно отметить, что результат действительно есть: в девяти товарищеских матчах «Динамо» не потерпело ни одного поражения. В активе москвичей шесть побед (в том числе над «Амкаром» и «Ахматом») и три ничьи.

СТАДИОН НА ПОДХОДЕ

Все говорит о том, что нынешнему «Динамо» по силам избежать повторения печальных событий 2016 года, когда клуб впервые в истории покинул высший дивизион. А значит, не случится абсурдной ситуации, при которой дебютный сезон на долгожданном новом стадионе в Петровском парке пройдет на уровне ФНЛ.

Арена, по сути, уже готова: завершены работы по кровле, установлены табло и так далее. Убран последний башенный кран. Ожидается, что 5 июня Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина примет контрольный матч сборной России перед стартом чемпионата мира. Соперником команды Станислава Черчесова станет команда Турции. Перестройка арены в рамках инвестиционного проекта «ВТБ Арена парк» является частью сотрудничества «Динамо» с банком ВТБ, начавшегося в 2009 году.

Уже долгие годы болельщики «Динамо» жалуются, что домашние матчи в Химках — это неудобно. Посещаемость страдает. Однако с возвращением на историческое место об этой проблеме можно будет забыть. Тем более что на днях транспортная доступность новой арены стала еще лучше: мэр Москвы Сергей Собянин открыл пассажирское движение на участке «Деловой центр» — «Петровский парк» Большой кольцевой линии метро.

С МЫСЛЯМИ О ЕВРОПЕ

— У нас сбалансированный бюджет, достаточно много источников финансирования, есть модель сокращения зарплатной ведомости, — полон оптимизма Муравьев. — Думаю, даже в этом году мы сможем спокойно получить лицензию, позволяющую выступать в еврокубках. Но, конечно, все зависит от результатов. Зимняя трансферная кампания велась, учитывая перспективу того, что летом мы еще укрепим состав. На будущий сезон будем ставить более амбициозные задачи.

Но пока задача у «Динамо» одна — избежать вылета.